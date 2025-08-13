С нами не соску...
Самые древние леса этого мира

Возвращение к природе может выглядеть как путешествие назад во времени, особенно, если вы блуждаете по дебрям одного из самых старейших лесов планеты Земля. В некоторых из них древние племена даже сегодня живут без малейшего контакта с наступающей цивилизацией — приобщитесь и вы к этой удивительной природе.



Самые древние леса этого мира

Лес Араукария


Чили

Именно здесь растут красивейшие чилийские сосны, некоторые из которых насчитывают более тысячи лет. Ученые считают, что необычная, перевернутая крона этих деревьев появилась в результате эволюции: так растения отгоняли травоядных динозавров, бродивших здесь целых 180 миллионов лет назад.

Самые древние леса этого мира

Лес Яку


Япония

Замшелые камни, увитые корнями японского кедра, лежат здесь уже семь тысяч лет. Прогулка по лесу Яку перенесет вас в прекрасную сказку, где европейские сказки будут перекликаться с местной мифологией. Позаботьтесь о поездке заранее: чтобы попасть в этот национальный парк, вам придется забронировать путевку на специальном сайте.

Самые древние леса этого мира

Тропические леса Амазонки


Бразилия

За 55 миллионов лет местные леса практически не изменились. Человек продолжает вырубать эти заповедные заросли, но даже он, со всей его напористостью пещерного дикаря, ничего не может поделать с величественным презрением природы. Власти Бразилии и Перу устроили здесь Национальный парк, в глубине которого живут племена, еще ни разу не столкнувшиеся с цивилизацией.

Самые древние леса этого мира

Лес Таркин


Австралия

Этот изолированный от окружающей природы лес является прекрасным образчиком того, как выглядела наша планета целых 300 миллионов лет назад.
Таркин — второй по величине образчик умеренного тропического леса в мире и дом 3000-летнего великана Хуон Пайнс, второго же из старейших живых деревьев на всей планете. Стоит поторопиться с визитом сюда, поскольку лесозаготовительные компании плевать хотели на историю и уже начинают работы с окраин национального парка.

Самые древние леса этого мира

Лес Вайпуйя


Новая Зеландия

Деревья каури тянутся к небу по всей северной оконечности Новой Зеландии. Маори открыли эту местность только в 12 веке нашей эры — а, до того, сюда не ступала нога человека.

Самые древние леса этого мира

Беловежская пуща


Польша

В большинстве европейских древних лесов всегда чувствуется скорое наступление зимы — даже если вокруг сейчас царит лето. Короли этой местности использовали Беловежскую пущу как свои личные охотничьи владения, теперь же здесь раскинулся Национальный парк.

Самые древние леса этого мира

Лес Дейнтри


Австралия

К северу от Брисбена расположен один из самых сказочных лесов мира. Тысячелетние деревья растут здесь вперемешку с древними папоротниками — исследователи утверждают, что им более 110 миллионов лет. В глубине джунглей возвышается несколько небольших гор, с вершины которых открывается весьма величественный вид.

Самые древние леса этого мира

Древний сосновый лес Бристлекон


США

Считается, что именно здесь жил праотец всего человечества, патриарх Метушалах, сын Ендоха и дед Ноя. Абстрагируясь от религии, можно признать: Древний сосновый лес Бристлекон напоминает о тех временах, когда человечество в полном составе сидело на ветках деревьев, а из всей еды предпочитало бананы.

источник

