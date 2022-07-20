Как быстро избавиться от свежего пня

Избавиться от пня можно за пару часов работы. При этом не нужно жечь костёр по несколько дней или засыпать аммиачную селитру и ждать полгода, чтобы выкорчевать пень.







Дерево срежьте максимально близко к земле. В пеньке дрелью или перфоратором сделайте много глубоких отверстий — как можно ближе друг к другу и чаще. Это необходимо для того, чтобы ослабить связи и легче удалить остатки пня.







Теперь возьмите топор потяжелее и, начиная с краёв, обрубите пень, кусочек за кусочком. На это уйдёт какое-то время, но результат гарантирован — пень сровняется с землёй.







Если вы хотите полностью выкорчевать пень, то просверлите отверстия глубже в землю и всыпьте в них соль или селитру. Однако и в таком виде пень никак не будет мешать!







Подробнее о том, как избавиться от пня быстро, смотрите в видео ниже:



