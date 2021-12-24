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Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола

При правильной подаче самые обычные закуски могут превратиться в настоящее украшение праздничного стола. Идеальным вариантом для Нового года станет подача закусок в виде красивых венков.
Таким образом можно разложить нарезки сыров и колбас, овощи, фрукты, салаты и даже выпечку. Добавьте несколько веточек розмарина, которые напоминают иголки елочки, чтобы добиться потрясающего результата.
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола

Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола

Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
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