Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола

При правильной подаче самые обычные закуски могут превратиться в настоящее украшение праздничного стола. Идеальным вариантом для Нового года станет подача закусок в виде красивых венков.

Таким образом можно разложить нарезки сыров и колбас, овощи, фрукты, салаты и даже выпечку. Добавьте несколько веточек розмарина, которые напоминают иголки елочки, чтобы добиться потрясающего результата.



































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