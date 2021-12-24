При правильной подаче самые обычные закуски могут превратиться в настоящее украшение праздничного стола. Идеальным вариантом для Нового года станет подача закусок в виде красивых венков.
Таким образом можно разложить нарезки сыров и колбас, овощи, фрукты, салаты и даже выпечку. Добавьте несколько веточек розмарина, которые напоминают иголки елочки, чтобы добиться потрясающего результата.
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Новогодние венки из закусок для украшения праздничного стола
При правильной подаче самые обычные закуски могут превратиться в настоящее украшение праздничного стола. Идеальным вариантом для Нового года станет подача закусок в виде красивых венков.
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