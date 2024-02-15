Усыпальница древних цивилизаций и жемчужина морей:10 мест,которые обязательно стоит увидеть в Турции

Восточная сказка: Самые красивые снимки Турции.
Турция – захватывающая история о падении Трои, красочная экскурсия по древним храмам и руинам старых городов, релаксирующий отдых на побережье лазурного моря, сотни снимков чарующей природы, полные карманы местных сладостей, специй и различных безделушек, охапка ярчайших впечатлений от полёта на огромном воздушном шаре над каменистой Каппадокией, а ещё – это тысяча и одна ночь головокружительных приключений по самым живописным местам восточной жемчужины.
1. Стамбул, Собор Святой Софии
Собор Святой Софии —
всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.
всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии.
До 360 года на этом месте стоял храм языческой Артемиды. Император Константин поставил на его месте небольшую церковь в честь Святой Софии.
2. Каппадокия
Воздушные шары Каппадокии.
Каппадокия — полупустынный регион в центральной части Турции.
3. Сафранболу
Сафранболу — город и самый большой и развитый район провинции Карабюк.
Сафранболу: Стеклянная терраса и акведук Инджекая.
4. Олюдениз
Олюдениз — это курортная деревня на юго-западном побережье Турции.
Она известна благодаря Голубой лагуне и пляжу Бельджекиз с белоснежным песком.
5. Немрут-Даг
Немрут-Даг — гора на юго-востоке Турции в Таврских горах в иле Адыяман.
Немрут даг — Гробница Антиоха и святилище, а также одна из знаменитейших достопримечательностей Турции.
6. Измир
Измир – турецкий город на побережье Эгейского моря, долгое время носивший название Смирна.
Город был основан греками, затем завоеван римлянами и перестроен Александром Македонским, а в XV веке вошел в состав Османской империи.
7. Памуккале
Памуккале — это город в западной части Турции.
Он знаменит термальными источниками, расположенными на террасах из белого известняка.
8. Конья
Конья — город в Турции в центральной части Анатолии.
Это один из древнейших городов на земле, и единственный, в котором жизнь не прерывалась никогда.
9. Адана
Адана — крупный промышленный город на востоке Турции, который в разные эпохи принадлежал разным цивилизациям и империям.
Согласно преданиям город был основан Аданусом, сыном титана Урана.
10. Эфес
Эфес — древний город на территории современной Турции.
Эфес — одна из самых популярных достопримечательностей Турции, по числу гостей его опережает только стамбульский Султанахмет.
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