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Как наполнить дом приятным ароматом

Наверняка многие из нас во время уборки забывают про люстры и абажуры. Или даже если вы и вспомнили про них и убрали с плафонов пыль, лишь немногие убирают ее с лампочек.

Как наполнить дом приятным ароматом

А между тем на лампочках скапливает огромное ее количество. Избежать этого поможет один очень простой трюк, благодаря которому вы не только избавите лампочки от пыли, но и, что для многих станет первостепенной целью, наполните свой дом приятным ароматом. Потребуется вам для этого лишь кондиционер для белья с приятным запахом.

Как наполнить дом приятным ароматом

Лампочки вынимаем из патронов, при необходимости очищаем от пыли, а затем окунаем их в кондиционер для белья. Даем кондиционеру полностью высохнуть.

Как наполнить дом приятным ароматом

Вот и все, возвращаем лампочки на прежнее место. Кондиционер, во-первых, выступит в роли антистатика и не даст оседать пыли на лампочках. Во-вторых он станет хорошим ароматизатором помещения, запах которого при нагревании будет только усиливаться.

Как наполнить дом приятным ароматом

Помимо кондиционера для белья можно использовать и другие средства, обладающие приятным запахом, например, эссенции и экстракты.

Как наполнить дом приятным ароматом

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как и зачем нужно обрабатывать лампочки кондиционером для белья.

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Домаромат
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