Не штрудель и не шарлотка: 5 рецептов осенних блюд с яблоками

Осень – время яблок. Сразу хочется приготовить шарлотку с корицей, чтобы кухню наполнил невероятный аромат выпечки. Но это далеко не единственный вариант блюда, которое можно приготовить с яблоками. Novate.ru делится классными рецептами на каждый день, которые разнообразят ваше меню и порадуют членов семьи.
Рецепт 1: Форшмак из сельди с яблоками
Обычно форшмак подают на ломтиках черного хлеба. / Фото: vazhnoznat.com
Для приготовления закуски вам понадобится: филе одной сельди, одно яблоко, одно вареное куриное яйцо, 50 граммов сливочного масла комнатной температуры, одна чайная ложка уксуса или лимонного сока, две столовых ложки воды, два ломтика черствого хлеба, черный молотый перец по вкусу, поджаренные кусочки батона для подачи.
Процесс приготовления блюда очень простой и, не считая подготовки ингредиентов, занимает от силы десять минут. Итак, лук нужно мелко нарезать и замариновать в небольшом количестве воды с добавлением уксуса на 15 минут. На это же время следует замочить хлеб в воде.
Яблоко очистите от кожуры, достаньте сердцевину и нарежьте произвольными кусочками. Филе сельди и яйцо измельчите. После этого сложите все ингредиенты, указанные в рецепте, в чашу блендера, и хорошо пробейте до получения однородной консистенции. В итоге должна получиться масса, похожая на паштет, которую следует подавать на ломтиках поджаренного черного или белого хлеба.
Рецепт 2: Ленивые трубочки с яблоками
Для приготовления блюда вам понадобится: три-четыре яблока средних размеров, четыре столовых ложки растопленного сливочного масла, восемь столовых ложек сахара (лучше коричневого), пять столовых ложек воды, две чайных ложки молотой корицы, щепотка молотого мускатного ореха, одна столовая ложка кукурузного крахмала, два яйца, 12 ломтиков белого хлеба для тостов, три столовых ложки молока, 120 граммов крем-сыра.
Для начала нужно очистить яблоки от кожуры, вынуть сердцевину и нарезать мелкими кубиками. Далее следует разогреть на плите сковороду, добавить две столовых ложки сливочного масла, яблоки, три столовых ложки воды, четыре столовых ложки сахара, чайную ложку корицы и мускатный орех. Очень важно, чтобы яблоки хорошо протушились, поэтому готовьте их около восьми минут, постоянно помешивая, пока не выпарится вся влага и кусочки не станут мягкими.
Крахмал нужно смешать с двумя столовыми ложками воды, после чего влить в сковороду к яблокам. После этого готовьте начинку еще три-четыре минуты – она должна загустеть. Отставьте сковороду с плиты и дайте содержимому полностью остыть.
Яйца взбейте с молоком при помощи венчика до однородности. С кусочков хлеба срежьте корочки и слегка раскатайте скалкой. Смажьте каждый ломтик небольшим количеством крем-сыра, выложите на край начинку и сверните в виде трубочек.
Поставьте на плиту сковороду, добавьте оставшееся сливочное масло и обжарьте хлебные рулетики с яблочной начинкой, предварительно обмакнув их в яично-молочную смесь. О готовности скажет красивая золотистая корочка. В конце обваляйте трубочки в смеси корицы и сахара и подавайте к столу.
Рецепт 3: Салат с яблоком и курицей
Салат получается диетическим, но вкусным. / Фото: fotoxcom.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: одно куриное филе, 100 граммов сыра фета, 200 граммов салатного микса, 200 граммов помидоров черри, шесть столовых ложек оливкового масла, одно яблоко, половина красной луковицы, один-два зубчика чеснока, одна столовая ложка бальзамического уксуса, одна чайная ложка меда, молотый черный перец по вкусу, по одной чайной ложке тыквенных и подсолнечных семечек для декора (по желанию).
Достаньте филе из холодильника, обсушите его бумажным полотенцем и замаринуйте в соли и перце. Поставьте на плиту сковороду, дождитесь, пока она разогреется, смажьте растительным маслом и обжарьте филе до золотистого цвета. В среднем, для каждой стороны понадобится пять-шесть минут. Переложите готовую курицу на бумажное полотенце. После того, как она полностью остынет, нарежьте на тонкие слайсы поперек волокон.
Яблоки нарежьте тонкими дольками (можно не очищать от кожуры), фету – кубиками, лук – полукольцами, помидоры черри – на половинки. Смешайте все ингредиенты в глубокой миске, после чего заправьте смесью оливкового масла, меда, бальзамического уксуса и пропущенного через пресс чеснока. Посолите, поперчите и украсьте семечками, обжаренными на сухой сковороде до золотистого цвета.
На заметку: При желании куриное филе можно заменить мясом индейки, а фету – любым другим рассольным сыром. В остальном оставьте рецепт без изменений.
Рецепт 4: Рагу из свинины с яблоками
Все ингредиенты нужно нарезать кубиками. / Фото: krasivoe-foto.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: 600 граммов свинины (лучше брать шею), один корень сельдерея, четыре зеленых яблока (важно, чтобы они были кислыми), две луковицы среднего размера, корень имбиря, две чайных ложки меда, сливочное масло, соль и молотый черный перец по вкусу.
Для начала нарежьте кубиками мясо и замаринуйте его в соли и перце на 20-30 минут. Далее очистите от кожуры сельдерей, удалите все жесткие участки и нарежьте мякоть кубиками. Очистите лук и имбирь и мелко измельчите их ножом. Разогрейте на плите сковороду, смажьте дно сливочным маслом и обжарьте свинину до появления золотистой корочки. Лучше всего этого делать порциями, потому что на перегруженной сковороде мясо будет не жариться, а тушиться.
Готовые кусочки свинины переложите на тарелку, а на еще горячую сковороду выложите лук и имбирь. Обжаривайте их около пяти минут, после чего добавьте сельдерей. Еще через пять минут верните в сковороду мясо, добавьте 150 миллилитров воды, смешанной с медом, и доведите до кипения. После этого накройте крышкой, убавьте огонь до минимума и томите свинину около получаса.
Очистите яблоки от кожуры и нарежьте кубиками. Переложите ломтики к мясу, увеличьте огонь, накройте сковороду крышкой и готовьте 10 минут. В конце посолите и поперчите рагу, добавьте любимые специи. Лучше всего подавать блюдо не сразу, а после того, как оно настоится под крышкой 10-15 минут. Такое рагу отлично будет сочетаться с рисом, булгуром, свежими овощами – пробуйте разные вариации.
Рецепт 5: Яблочные оладьи
Пышные оладьи с яблоками на кефире. / Фото: bye-bye-calories.ru
Для приготовления блюда вам понадобится: два куриных яйца, два крупных яблока, 200 миллилитров кефира, 200 граммов муки (ориентируйтесь по консистенции теста, оно должно быть как сметана), половина чайной ложки соды, две-три столовых ложки сахара, щепотка соли, растительное масло для жарки.
На первом этапе нужно вылить кефир в глубокую миску, добавить соду и оставить на пять-десять минут, чтобы она полностью растворилась. Понять, что сода начала взаимодействовать с кислотой, можно по шапке из пены – если она появилась, можно начинать делать тесто.
Яблоки очистите от кожуры и нарежьте мелким кубиком. Яйца хорошо взбейте с сахаром и солью, пока масса не посветлеет, а затем соедините с кефиром. Добавьте просеянную через сито муку и тщательно перемешайте ингредиенты венчиком, ложкой или силиконовой лопаткой. Тесто должно получиться гладким, однородным, в меру густым. В конце добавьте яблоки.
Разогрейте на плите сковороду, смажьте дно растительным маслом и с помощью ложки начинайте выкладывать тесто. Чтобы оладьи точно пропеклись, обжаривайте их на среднем огне под крышкой – по три минут с каждой стороны будет достаточно. Готовые оладьи выкладывайте на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, чтобы оно впитало лишний жир. Подавать блюдо можно с медом, вареньем или любым другим «топингом».
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии