Ученые простым языком о том, чем занимаются

Ученые наконец объяснили простым языком, чем занимаются. Примерно месяц назад пользователь сети Reddit с ником FaithMilitant попросил объяснить докторов наук, о чем они писали в диссертациях. Максимально просто. Как говорится, для чайников. Они с удовольствием рассказали, и мы отобрали самые забавные ответы.

«Грибы, грибы повсюду! Особенно внутри растений, где они делают странные вещи. Понимаем ли мы, что происходит? Нет».«Алюминий может использоваться для создания очень крутых микроструктур. Однако эти микроструктуры недостаточно круты, чтобы нам выделили денег на завершение исследований».«Нужно делать новые магниты из старых магнитов, потому что у нас кончаются магниты».«Музыка выражает эмоции или вызывает их? Прочитай следующие 200 страниц, чтобы не узнать ответа».«Черт его знает, почему у людей возникает аутизм ».«Музеи неправильно оцифровывают свои коллекции. Можем мы исправить это? Вроде да».«Вы можете заставить антивещество двигаться в непонятных направлениях, если плохо настроите оборудование».«Вы никогда не догадаетесь, почему англоязычные переводчики так круто облажались с этим произведением немецкого автора!»«Лосось растет быстрее в небольшой компании».«Немного лазера убивает рак, много лазера убивает пациента ».«Гамма-лучи не могут превратить вас в Халка. А вот кишечную палочку E. coli — могут».«Клетки мозга общаются друг с другом. А иногда — сами с собой».«Если мозг обезьяны подключить к аккумулятору, обезьяна это заметит».«Этот белок может вызывать астму. Ой, кажется, не может».«Бетховен был крутой мужик, отвечаю».