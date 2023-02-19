Как сделать сад местом отдыха для всей семьи

Узнаем, что должно быть в саду, чтобы он стал любимым местом отдыха и взрослых, и детей.







Если вы хотите проводить на своем участке время всей семьёй, получая от этого истинное удовольствие, некоторые детали стоит обдумать еще не стадии проектирования ландшафта, благоустроив определённые зоны по интересам и предусмотрев возможные проблемы.



Обустройство приусадебного участка

Бассейн или садовый водоем

Зона отдыха и беседка

Барбекю

Лавочка в саду

Мойка для машин

Велосипедная дорожка

Ледяная горка

Спортивная площадка

Свой пляж

На закат

Классическое место сбора всех членов семьи, особенно в жаркую погоду. Размер, глубина и качество бассейна, конечно, сильно зависит от возможностей бюджета и ландшафта. Но, так или иначе, даже небольшой водоём окупит свои вложения, особенно если у вас есть дети, или на участке имеется баня. Как же хорошо нырнуть после парилки в прохладную воду!Это обязательный пункт для создания хотя бы первичного комфорта для семьи. Зоной отдыха может стать как традиционная беседка, так и открытая площадка с большим навесом, который можно время от времени разворачивать.Секрет: еще на стадии проектирования запланируйте розетки в зоне отдыха в нужном количестве. Так вы сможете подключать аудиоаппаратуру, компьютеры и гаджеты, а также делать праздничную иллюминацию, не протягивая удлинители через весь участок. Обязательно следует позаботиться о влагоизоляции проводов и самих розеток.Как можно ближе к зоне отдыха пусть будет место приготовления пищи. Что построить: место под костёр, мангал, садовый камины, печь, очаги, барбекю или масштабную летнюю кухню с жаровней и тандыром – решать вам. Там же можно благоустроить патио, особенно если зона отдыха располагается у садового водоема.Оборудуйте тихий задний дворик со столиком, стульчиками или лавочкой – уединённое место, куда можно будет приходить, чтобы поговорить в тишине по телефону или, например, почитать книгу.Секрет: рядом с лавочкой посадите цветущие растения, например, розы. Спокойная минутка наедине с собой в окружении ароматных цветов поднимает настроение. Можно использовать также душистые травы, такие как тимьян и лаванду.Эта идея для тех, кто любит иногда самостоятельно помыть свой автомобиль, потратить на это время, чтобы получить удовольствие от сверкающего результата своего труда.Если у вас есть автостоянка на участке, во-первых, над нею можно установить навес, во время затяжных дождей и снегов вы порадуетесь, что сделали это. А во-вторых, сделайте себе автомойку. Все, что для этого нужно, это подвести к стоянке воду, купить насадки на шланг или специальный распылитель для мойки, а также оборудовать слив. Важно, чтобы грязная вода не стекала в сад, а уходила в сточную канаву или канализацию.Если площадь участка позволяет, можно организовать круговые садовые дорожки, чтобы дети могли кататься на велосипеде.Если зима выдастся снежной, можно даже залить ледяную горку.Совет: не стройте снежную горку на газоне, такая нагрузка может существенно повредить его, лучше всего основание горки сделать на мощеной площадке. Если на участке есть естественный уклон, можно и его использовать, спроектировав дополнительную дорожку. Летом у вас будет всего лишь дополнительная тропинка, а зимой ее можно будет засыпать снегом, заливать водой и превращать в ледяной спуск.Если вы занимаетесь спортом, и приучаете к спорту детей, не забудьте учесть это при проектировании своего сада. Классическая программа минимум – это турник и баскетбольное кольцо на участке. Дальше можно пофантазировать, какой спорт вам по душе? Можно благоустроить уединённую и окружённую цветами площадку для йоги и медитаций, поставить скамью для пресса, даже теннисный корт – все это сделает ваш сад любимым местом не только для отдыха, но и для занятий разнообразными видами спорта.Если есть дети, почему бы не сделать им песочницу? И давайте еще не забудем про удобный шезлонг. А как насчёт объединить эти идеи в одну, смело заметим, гениальную? Только представьте, свой небольшой пляж на приусадебном участке, тут тебе и песочек, и лежаки, и замки из песка – красота! Особенно если на участке есть бассейн или садовый водоем, восторгу ваших детей не будет предела.Как сделать: нужно выбрать открытую солнечную площадку, не загороженную деревьями. Пусть «песочница» будет хотя бы 3х3 метра. Границу пляжа обозначьте бортиками или клумбами, засыпьте песком, позаботившись об уровне, дренаже и сливе, чтобы песок не разносило водой, и на пляж не стекала грязь со всего участка. Ну, это работа ландшафтных проектировщиков, а ваша – загорать!Если только весь вид не закрывает огромный коттедж соседа, и вы не живете в тёмном лесу, где-то на вашем участке должен просматриваться закат. Обустройте это место, сделав его уголком для созерцания, медитаций или вечерних посиделок с бокалом вина. Это может быть просто лавочка, качели или кресла на балконе, беседка на сваях, если на земле кусты закрывают обзор… Поверьте, если в вашем саду будет шикарный вид на закат, он неизменно станет местом отдыха для всей семьи.