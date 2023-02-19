Как сделать сад местом отдыха для всей семьи

Узнаем, что должно быть в саду, чтобы он стал любимым местом отдыха и взрослых, и детей.
Если вы хотите проводить на своем участке время всей семьёй, получая от этого истинное удовольствие, некоторые детали стоит обдумать еще не стадии проектирования ландшафта, благоустроив определённые зоны по интересам и предусмотрев возможные проблемы.
Обустройство приусадебного участка
Бассейн или садовый водоем
Классическое место сбора всех членов семьи, особенно в жаркую погоду. Размер, глубина и качество бассейна, конечно, сильно зависит от возможностей бюджета и ландшафта. Но, так или иначе, даже небольшой водоём окупит свои вложения, особенно если у вас есть дети, или на участке имеется баня. Как же хорошо нырнуть после парилки в прохладную воду!
Зона отдыха и беседка
Это обязательный пункт для создания хотя бы первичного комфорта для семьи. Зоной отдыха может стать как традиционная беседка, так и открытая площадка с большим навесом, который можно время от времени разворачивать.
Секрет: еще на стадии проектирования запланируйте розетки в зоне отдыха в нужном количестве. Так вы сможете подключать аудиоаппаратуру, компьютеры и гаджеты, а также делать праздничную иллюминацию, не протягивая удлинители через весь участок. Обязательно следует позаботиться о влагоизоляции проводов и самих розеток.
Барбекю
Как можно ближе к зоне отдыха пусть будет место приготовления пищи. Что построить: место под костёр, мангал, садовый камины, печь, очаги, барбекю или масштабную летнюю кухню с жаровней и тандыром – решать вам. Там же можно благоустроить патио, особенно если зона отдыха располагается у садового водоема.
Лавочка в саду
Оборудуйте тихий задний дворик со столиком, стульчиками или лавочкой – уединённое место, куда можно будет приходить, чтобы поговорить в тишине по телефону или, например, почитать книгу.
Секрет: рядом с лавочкой посадите цветущие растения, например, розы. Спокойная минутка наедине с собой в окружении ароматных цветов поднимает настроение. Можно использовать также душистые травы, такие как тимьян и лаванду.
Мойка для машин
Эта идея для тех, кто любит иногда самостоятельно помыть свой автомобиль, потратить на это время, чтобы получить удовольствие от сверкающего результата своего труда.
Если у вас есть автостоянка на участке, во-первых, над нею можно установить навес, во время затяжных дождей и снегов вы порадуетесь, что сделали это. А во-вторых, сделайте себе автомойку. Все, что для этого нужно, это подвести к стоянке воду, купить насадки на шланг или специальный распылитель для мойки, а также оборудовать слив. Важно, чтобы грязная вода не стекала в сад, а уходила в сточную канаву или канализацию.
Велосипедная дорожка
Если площадь участка позволяет, можно организовать круговые садовые дорожки, чтобы дети могли кататься на велосипеде.
Ледяная горка
Если зима выдастся снежной, можно даже залить ледяную горку.
Совет: не стройте снежную горку на газоне, такая нагрузка может существенно повредить его, лучше всего основание горки сделать на мощеной площадке. Если на участке есть естественный уклон, можно и его использовать, спроектировав дополнительную дорожку. Летом у вас будет всего лишь дополнительная тропинка, а зимой ее можно будет засыпать снегом, заливать водой и превращать в ледяной спуск.
Спортивная площадка
Если вы занимаетесь спортом, и приучаете к спорту детей, не забудьте учесть это при проектировании своего сада. Классическая программа минимум – это турник и баскетбольное кольцо на участке. Дальше можно пофантазировать, какой спорт вам по душе? Можно благоустроить уединённую и окружённую цветами площадку для йоги и медитаций, поставить скамью для пресса, даже теннисный корт – все это сделает ваш сад любимым местом не только для отдыха, но и для занятий разнообразными видами спорта.
Свой пляж
Если есть дети, почему бы не сделать им песочницу? И давайте еще не забудем про удобный шезлонг. А как насчёт объединить эти идеи в одну, смело заметим, гениальную? Только представьте, свой небольшой пляж на приусадебном участке, тут тебе и песочек, и лежаки, и замки из песка – красота! Особенно если на участке есть бассейн или садовый водоем, восторгу ваших детей не будет предела.
Как сделать: нужно выбрать открытую солнечную площадку, не загороженную деревьями. Пусть «песочница» будет хотя бы 3х3 метра. Границу пляжа обозначьте бортиками или клумбами, засыпьте песком, позаботившись об уровне, дренаже и сливе, чтобы песок не разносило водой, и на пляж не стекала грязь со всего участка. Ну, это работа ландшафтных проектировщиков, а ваша – загорать!
На закат
Если только весь вид не закрывает огромный коттедж соседа, и вы не живете в тёмном лесу, где-то на вашем участке должен просматриваться закат. Обустройте это место, сделав его уголком для созерцания, медитаций или вечерних посиделок с бокалом вина. Это может быть просто лавочка, качели или кресла на балконе, беседка на сваях, если на земле кусты закрывают обзор… Поверьте, если в вашем саду будет шикарный вид на закат, он неизменно станет местом отдыха для всей семьи.
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