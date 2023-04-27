Редкие электронные игрушки СССР
Не так давно мне в руки попался старый каталог из серии «Товары народного потребления». Это был каталожный справочник «Электроника» 1985 года. Один из разделов его был посвящен электронным игрушкам. Просматривая его я вспонил свою старую серию постов «Редкие электронные игрушки СССР». В этих постах я рассказывал об игрушках, которые в моём детстве были большой редкостью, по крайней мере в городе где я жил. И у меня возникла мысль продолжить эту серию снимками из этого каталога. Конечно не все представленные игрушки были редкими. Особенно в крупных городах, где были фирменные магазины фирмы «Электроника». Но большинство из них мне в детстве не попадались. Ну а теперь давайте листать старый каталог.
Тир электронный
Представляет собой техническую игрушку, предназначенную для проведения коллективных игр, во время которых имитируется стрельба из спортивного пистолета
Детский радиоприёмник "Максимка"
детский транзисторный радиоприёмник прямого усиления, предназначенный для приёма местных радиовещательных станций в диапазонах длинных и средних волн
Электроная игра с часами-будильником»Электроника 24-01″
Ну конкретно эта игрушка конечно не была редкой, но далеко не все родители могли позволить её купить своему ребёнку.
Вот её описание из каталога: «Предназначена для детей школьного возраста, способствует развитию зрительного внимания, сосредоточенности и быстроты реакции. Часы-будильник помогают детям следить за текущим временем»
Детский конструктор из пластмассы
Не очень понятно, что он делает в каталоге среди электронных игрушек. Может как побочная продукции одного из заводов
Электропроигрыватель для детей «Электроника»
А вот такой проигрыватель у меня был. Работал или от батареек, или через адаптер. Сколько сказок я на нём переслушал в детстве!!!
Инструмент электромузыкальный «Чижик»
Дувухоктавный одноголосый инструмент, предназначен для игры детей дошкольного и школьного возраста
Электронная музыкальная игрушка
Ещё один одноголосый музыкальный инструмент
Электромузыкальная игрушка «Малыш»
И ещё одна музыкальная игрушка, предназначенная для развития у детей музыкального слуха, чувства ритма, овладения основами нотной грамоты, развития навыков в исполнении музыкальных мелодий
Детский токарный станок
Позволяет ребёнку овладеть началами сложного мастерства обработки дерева, развить трудовые навыки обращения с инструментом, стимулировать склонность к техническому творчеству, к художественному воспроизведению задуманного рисунка
Детская электронная касса
Предназначена для использования в коллективных и индивидуальных играх детей. Автоматически выполняет операции: сложение, вычитание, умножение, деление с отображением результатов счета на индикаторе
Радиоуправляемая игрушка «Танк»
Оборудована одноканальной системой радиоуправления с програмным переключателем команд
Радиоуправляемая яхта «Электрон»
Предназначена для детей на водоёмах со спокойной поверхностью и при слабом ветре
Модель сборная электрофицинованная «Ракетовоз-3″
Предназначена для самостоятельной сборки и игры детей
Радиоуправляемый автомобиль «Вираж»
В игрушки «Вираж» применён принцип дистанционного управления с помощью радиосигналов
Электронная игра «Найди ответ»
Развивает способности к логическому мышлению
Электронная игра «Волк и заяц»
Развивает у детей быстроту реакции и умение логически мыслить
Электронная программируемая самоходная модель лунохода
Предназначена для развития у детей навыков программирования, технического творчества и расширения кругозора. По сути является клоном электронной игрушки «BIG TRAK».
Электровыжигатель «Узор»
Ну эта игрушка редкостью никогда не была, конечно. Редкий мальчишка не имел дома выжигателя
Детская вычислительная машина «ДМВ-1″
Увлекательная игра, в которой познаются принципы программирования, основы математической логики и двоичной системы счисления
Электронная игра «Абордаж»
Позволяет в игровой занимательной форме облегчить детям усвоение какого-либо учебного материала, привить навыки устного счета. Тренирует внимание и реакцию, прививает начальные навыки работы с современными электронно-вычислительными устройствами
Приставка «Электроника Экси-Видео 02″
Предназначена для имитации и, совместно с телеприёмником воспроизведения, на его экране семи спортивных игр: «Теннис», «Футбол», «Сквош», «Тренировка», «Футбол с гандикапом», «Стрельба-1″, «Стрельба-2″
Синтезатор речи «Электроника СР-1″
Предназначен для обучения произношению и написанию слов английского языка
А это целая серия конструкторов для начинающих радиолюбителей
Модульный радиоконструктор «Кубики»
Предназначен для начинающих радиолюбителей. Он позволит быстро, без применения пайки, инструмента и монтажа проводов собирать несложные действующие схемы радиоприёмников, усилителей, генераторов и т. д.
Модульный радиоконструктор
Предназначен для повышения знаний и практических навыков школьников в области радиоэлектроники, радиосвязи и автоматики
Электронный конструктор «Электроника ЭК-1″
Описание его совпадает с предыдущим, но судя по фото — тут надо собрать радио
Лаборатория «Юный электроник»
Радиоконструктор предназначен для начинающих радиолюбителей. С его помощью можно собрать простейшие схемы автоматических, усилительных и радиоприёмных устройств
Лаборатория ЮЭ-50
Предназначена для юных конструкторов и поможет в углублённом изучении радиоэлектроники
Набор для радиолюбителя «Фон-3″
Представляет собой предварительный стереофонический услилитель, предназначенный для работы с такими источниками сигнала, как электромагнитная головка звукоснимателя и стереофонический радиовещательный приёмник
Детский телеконструктор
Предназначен для сборки и монтажа самой маленькой модели отечественного транзисторного телевизионного приёмника черно-белого изображения
И ещё одна модель телеконструктора
Усилитель низкой частоты. Набор радиолюбителя «Фон-2″
Предназначен для самостоятельной сборки радиолюбителем усилителя низкой частоты с широким диапазоном уровней входного сигнала
Набор для радиолюбителя «Фон-4″
Предназначен для сборки оконченного усилителя мощности. Позволяет собрать стереоусилитель не приобретая второго набор.
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