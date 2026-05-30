7 ошибок в хранении пищевых продуктов, которые давно пора перестать допускать

Никто не хочет, чтобы купленные продукты быстро портились и отправлялись в мусорный бак вместо наших желудков. Но существует немалое количество ошибок в хранении продуктов, которые воспринимаются вовсе не ошибками, а руководством к действию. Материал расскажет о некоторых из них.
1. Хранение сырных и колбасных изделий в полимерной упаковке/целлофане
При покупке колбасных изделий типа докторской колбасы, различных мясных рулетов и т.п. желательно либо сразу освободить продукт от обёртки (например, рулеты обычно завёрнуты в сетку + несколько слоёв полимерной оболочки), либо, по меньшей мере, класть в холодильник, не укутывая в целлофан, поскольку во влажной среде, да ещё и без проветривания уже на 2-3 день начнут размножаться бактерии. Как правило, это легко заметить ещё до появления неприятного запаха: влага на срезе докторской или поверхности мясного рулета становится липкой, а на сочной полендвице начинает подозрительно переливаться цветами радуги. Оптимальный вариант - плотная бумага для пищевых продуктов или даже кусочек бумажного полотенца. НЕ зря же в СССР колбасу хранили строго в газете!
Допустим всё же и целлофановый пакет, только чуть приоткрытый. Исключение из этого правила составят, пожалуй, ядрёные и совсем сухие копчёности, поскольку количество жидкости в них минимальное и у бактерий просто не будет благоприятной среды для активного размножения. Что касается сыров, то все мы знаем, что плесень хороша лишь на тех сырах, где она предусмотрена ГОСТом. Если же хранить кусочек, например, российского или пошехонского сыра в пищевой плёнке, то белый налёт, а затем и плесень может появиться ещё до истечения срока годности.
2. Хранение зелени в пакете в овощном отсеке
Только так нужно хранить зелень в холодильнике.
Рыночные торговцы продают ароматные пучки петрушки, укропа, кинзы и прочей зелени, расставляя их на прилавке в стаканчиках/стеклянных баночках и любых других ёмкостях, на дне которых немного воды. Зелень, как букетики цветов, с утра до вечера остаётся презентабельной. Мы же, принеся укропчик с петрушечкой домой в пакете-майке, так и кладём витамины в холодильник вместе с овощами. Если температура в вашем кухонном друге близится к нулю, через сутки-другие вы рискуете получить подмороженную зелень. Если температурный режим выставлен верно, зеленушка всё равно становится увядшей. Чтобы не потерять ценные витамины, лучше хранить букетики зелени, опустив корни в воду и прикрыв (неплотно!) верхнюю часть небольшим пакетиком, чтобы не препятствовать циркуляции воздуха.
3. Хранить авокадо в общем отсеке с бананами
Не храните авокадо рядом с бананами.
Существует очень действенный способ ускорить дозревание авокадо: поместить овощ в один отсек с бананом. Газовая среда, которую создаёт банан, буквально за сутки профессионально подготовит авокадо к употреблению. А вот если вы приобрели УЖЕ достаточно спелый овощ, подобное соседство за аналогичный срок сделает его непригодным для еды.
Бонус: многие специалисты и вовсе предлагают не хранить бананы в холодильнике, так как они слишком быстро темнеют при низких температурах.
4. Хранить хлеб в целлофане/полиэтилене
Хлеб нужно хранить в бумаге или текстиле.
Хранение хлеба в целлофане приводит к выделению избыточного конденсата и появлению плесени. Так больше трех дней хлеб не продержится. В домашних условиях можно применять холстину или отрез льняного полотна. Просто заворачиваем в него хлеб, тогда его свежесть удастся сохранить на неделю. Если через это время продукт из группы хлебобулочных изделий и зачерствеет, вкуса и полезных компонентов он не растеряет. Второй отличный вариант - пакет из бумаги - оптимальный вариант для любителей продукции с хрустящей корочкой. В крайнем случае допускается применение плотной бумаги, но без следов краски.
Важно! Бумажные полотенца при данном подходе не подойдут! Вопреки распространенному мнению многих хозяек, рыхлая текстура бумажных полотенец не предупреждает испарение влаги, что ведет к образованию плесени.
5. Ждать, пока суп полностью остынет, перед помещением кастрюли в холодильник
Ставим срочно суп в холодильник, когда остыл примерно до 60 градусов.
Многие хозяйки, которые застали СССР хоты бы чуть-чуть, свято верят, что если поставить не остывший до комнатной температуры суп в кастрюле в холодильник, то холодильнику придёт конец. Но ведь это было актуально для древних рефрижераторов. Современные саморазмораживающиеся холодильники вполне могут принять в свое лоно горячий продукт и заморозить его как надо. Дело в том, что суп нужно ставить в холодильник при достижение им температуры 60 градусов по Цельсию. А если ждать полного остывания или популярного среди постсоветских хозяек варианта ДО ВЕЧЕРА, то в супе успеют начать происходить незначительные продукты брожения, что в самом худшем случае может привести к несварению желудка, повышенному газообразованию.
6. Хранить клюкву не в воде
В воде клюква может храниться всю зиму.
Клюква - очень полезная ягода. Вот только многие полагают, что сохранить ее можно всего лишь несколько дней в свежем виде, а потом придется перетирать с сахаром. А это миф! Если хранить клюкву в холодильнике в воде, то она может продержаться три месяца и радовать вас питательными свойствами всю зиму.
7. Хранить специи в деревянных емкостях
Специи в дереве не храним.
Это ошибка, так как дерево может провоцировать гниение. Для хранения специй неплохо себя зарекомендовали небольшие бутылки темного стекла и герметичные жестяные контейнеры. Для краткосрочных нужд подойдут прозрачные стеклянные емкости с плотными крышками. А большие количества специй лучше всего помещать в пакеты с зиплок-застёжкой, выжимая из них как можно больше воздуха и отправляя после в холодильник на полки с нулевой температурой.
