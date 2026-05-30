7 ошибок в хранении пищевых продуктов, которые давно пора перестать допускать

1. Хранение сырных и колбасных изделий в полимерной упаковке/целлофане

Специальная бумага для хранения колбасных изделий цвета колбасных изделий - качать маркетологов!

2. Хранение зелени в пакете в овощном отсеке

Только так нужно хранить зелень в холодильнике.

3. Хранить авокадо в общем отсеке с бананами

Не храните авокадо рядом с бананами.

4. Хранить хлеб в целлофане/полиэтилене

Хлеб нужно хранить в бумаге или текстиле.

5. Ждать, пока суп полностью остынет, перед помещением кастрюли в холодильник

Ставим срочно суп в холодильник, когда остыл примерно до 60 градусов.

6. Хранить клюкву не в воде

В воде клюква может храниться всю зиму.

7. Хранить специи в деревянных емкостях

Специи в дереве не храним.