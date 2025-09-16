С нами не соску...
Северное сияние с разных ракурсов



Северное сияние — это потрясающее по красоте зрелище, которое может продолжаться до нескольких суток. Aurora Borealis (или северное сияние) получило свое название в честь римской богини утренней зари Авроры и бога северного ветра Борея. Северное сияние имело несколько названий. В индейском племени в Северной Америке Кри называют это явление «Танцем духов». В Европе в средние века полярные сияния было принято считать Божьим знаком. Подборка северных сияний по всему миру. Северное сияние с разных ракурсов

Вообще, северное сияния возникают чаще весной и осенью, чем зимой и летом. (Фото U.S. Navy photo by Mass Communication 2nd Class Micheal H. Lee): Северное сияние с разных ракурсов Северное сияние в Исландии. (Фото Moment RF): Северное сияние с разных ракурсов Спектр полярных сияний меняется с высотой. В зависимости от преобладающих в спектре полярного сияния линий излучения полярные сияния делятся на два типа: высотные полярные сияния типа A с преобладанием атомарных линий и полярные сияния типа B на относительно небольших высотах (80—90 км) с преобладанием молекулярных линий в спектре вследствие столкновительного гашения атомарных возбуждённых состояний в сравнительно плотной атмосфере на этих высотах. Северное сияние над водопадом Годафосс в Исландии. (Фото Mariana Suarez): Северное сияние с разных ракурсов Полярные сияния наблюдаются преимущественно в высоких широтах обоих полушарий в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли. (Фото Irene Stachon): Северное сияние с разных ракурсов Северное сияние над Ладожским озером в Ленинградской области, 1 сентября 2019. (Фото Anton Vaganov): Северное сияние с разных ракурсов Норвегия. (Фото Olivier Morin): Северное сияние с разных ракурсов И снова Исландия. Северное сияние над водопадом Гюдльфосс. (Фото Owen Humphreys): Северное сияние над водопадом Гюдльфосс Северное сияние с разных ракурсов При столкновении энергичных частиц плазменного слоя с верхней атмосферой происходит возбуждение атомов и молекул газов, входящих в её состав. Излучение возбуждённых атомов в видимом диапазоне и наблюдается как полярное сияние. Спектры полярных сияний зависят от состава атмосфер планет: так, например, если для Земли наиболее яркими являются линии излучения возбуждённых атомов кислорода и азота в видимом диапазоне, то для Юпитера — линии излучения водорода в ультрафиолете. (Фото Mariana Suarez): Северное сияние с разных ракурсов Северное сияние в Финляндии. (Фото Alexander Kuznetsov): Северное сияние с разных ракурсов Тоже Финляндия. (Фото Alexander Kuznetsov): Северное сияние с разных ракурсов Северное сияние в небе в Рованиеми, Финляндия, 6 февраля 2020. (Фото Alexander Kuznetsov): Северное сияние с разных ракурсов Северное сияние на Лофотенских островах. (Фото Olivier Morin): Северное сияние с разных ракурсов Норвегия. (Фото Marius Vågenes Villanger): Северное сияние с разных ракурсов Собака любуется сиянием в Норвегии. (Фото Olivier Morin): Северное сияние с разных ракурсов Лофотены. (Фото Olivier Morin): Северное сияние с разных ракурсов Финляндия, 15 марта 2018. (Фото Alexander Kuznetsov): Северное сияние с разных ракурсов Обломки самолета Douglas Super DC-3 в Исландии. (Фото Owen Humphreys): Северное сияние с разных ракурсов Сияние около Тромсо в северной Норвегии. (Фото Martial Trezzini): Северное сияние с разных ракурсов


