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С нами не соскучишься!

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30 очаровательных зверушек, которые очень похожи по окрасу, хотя и не являются родственниками


Удивительная схожесть забавных пушистиков.

Удивительная схожесть забавных пушистиков.

Кошки, кролики, собаки, морские свинки – все они такие разные, но оказывается могут быть настолько похожи, будто их родила одна мама. Убедиться в этом можно благодаря этому удивительному и весьма милому фотосету.

1. Котёнок и морская свинка


Домашние любимцы.

Домашние любимцы.

 

2. Домашний кролик и котёнок


Меховое счастье.

Меховое счастье.

 

3. Сиамский котенок похож на кролика


Братья по крови.

Братья по крови.

 

4. Крольчонок и хомячок


Мой близняшка это!

Мой близняшка это!

 

5. Кот и заяц


Нежные объятия.

Нежные объятия.

 

6. Пёс и кролик


С другом, который не даст в обиду.

С другом, который не даст в обиду.

 

7. Олененок и заяц


Лесные зверьки.

Лесные зверьки.

 

8. Йоркширский терьер и зайка


Животные такой же окраски.

Животные такой же окраски.

 

9. Пес и зайка


Домашняя охрана.

Домашняя охрана.

 

10. Кролик и далматинец


Пятнистые друзья.

Пятнистые друзья.

 

11. Морская свинка и белка


Сатиновый окрас милых животных.

Сатиновый окрас милых животных.

 

12. Это что мои дети?


Бело-чёрное семейство.

Бело-чёрное семейство.

 

13. Зайка и котёночек


Парочка маленьких пушистиков.

Парочка маленьких пушистиков.

 

14. Кошка и мышка


Лысики-белобрысики.

Лысики-белобрысики.

 

15. Ты мне будешь мамой?


Привыкание друг к другу.

Привыкание друг к другу.

 

16. Одна серьезность


Пушистые комочки счастья.

Пушистые комочки счастья.

 

17. Зайка и хомяк


Материнские чувства.

Материнские чувства.

 

18. Меня будут морковкой сегодня кормить?


Пёсик очень похож на своего друга.

Пёсик очень похож на своего друга.

 

19. Рыжие роднулички


Оказывается, мы, что так похожи друг на друга?

Оказывается, мы, что так похожи друг на друга?

 

20. Даже голос у нас уже становится похожим


Думая я выть уже тоже научился...

Думая я выть уже тоже научился...

 

21. Как ты пахнешь молочком...


Наверное мой ребёнок, ведь чужих не бывает.

Наверное мой ребёнок, ведь чужих не бывает.

 

22. Первое знакомство


Рыжие побратимы.

Рыжие побратимы.

 

23. Ты самый мой родной, Рыжик!


Дневной отдых Рыжиков.

Дневной отдых Рыжиков.

 

24. Серенькие усатики


Удивительная схожесть окраса.

Удивительная схожесть окраса.

 

25. Серый подражайка


Кот, который любит повторять за кроликом абсолютно все.

Кот, который любит повторять за кроликом абсолютно все.

 

26. Вот так встреча


И как нас будут хозяева различать?

И как нас будут хозяева различать?

 

27. Лапки точно не замерзнут


Эй, ты там на верху...

Эй, ты там на верху...

 

28. Любимцы на отдыхе


Встреча друзей.

Встреча друзей.

 

29. Пёс и морская свинья


Пёс, заботящийся о морской свинке, который очень похож на нее.

Пёс, заботящийся о морской свинке, который очень похож на нее.

 

30. Мне его нужно нянчить?


Младший брат.

Младший брат.

 

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