30 очаровательных зверушек, которые очень похожи по окрасу, хотя и не являются родственниками

Удивительная схожесть забавных пушистиков.

1. Котёнок и морская свинка

2. Домашний кролик и котёнок

Меховое счастье.

3. Сиамский котенок похож на кролика

Братья по крови.

4. Крольчонок и хомячок

Мой близняшка это!

5. Кот и заяц

Нежные объятия.

6. Пёс и кролик

С другом, который не даст в обиду.

7. Олененок и заяц

Лесные зверьки.

8. Йоркширский терьер и зайка

Животные такой же окраски.

9. Пес и зайка

Домашняя охрана.

10. Кролик и далматинец

Пятнистые друзья.

11. Морская свинка и белка

Сатиновый окрас милых животных.

12. Это что мои дети?

Бело-чёрное семейство.

13. Зайка и котёночек

Парочка маленьких пушистиков.

14. Кошка и мышка

Лысики-белобрысики.

15. Ты мне будешь мамой?

Привыкание друг к другу.

16. Одна серьезность

Пушистые комочки счастья.

17. Зайка и хомяк

Материнские чувства.

18. Меня будут морковкой сегодня кормить?

Пёсик очень похож на своего друга.

19. Рыжие роднулички

Оказывается, мы, что так похожи друг на друга?

20. Даже голос у нас уже становится похожим

Думая я выть уже тоже научился...

21. Как ты пахнешь молочком...

Наверное мой ребёнок, ведь чужих не бывает.

22. Первое знакомство

Рыжие побратимы.

23. Ты самый мой родной, Рыжик!

Дневной отдых Рыжиков.

24. Серенькие усатики

Удивительная схожесть окраса.

25. Серый подражайка

Кот, который любит повторять за кроликом абсолютно все.

26. Вот так встреча

И как нас будут хозяева различать?

27. Лапки точно не замерзнут

Эй, ты там на верху...

28. Любимцы на отдыхе

Встреча друзей.

29. Пёс и морская свинья

Пёс, заботящийся о морской свинке, который очень похож на нее.

30. Мне его нужно нянчить?

Младший брат.