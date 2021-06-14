Истории фотографий, награжденных Пулитцеровской премией в разные годы

Макс Десфор «Бегство мирных жителей по взорванному мосту в Корее», 1951 год

Снимок Макса Десфора «Бегство мирных жителей по взорванному мосту в Корее», премия 1951 года

Джон Гонт «Трагедия у моря», 1955 год

Фотография Джона Гонта «Трагедия у моря» стала номинантом Пулитцеровской премии в 1955 году

Уилльям К. Биэлл, «Верность и доверие», 1958 год

Фотография Уилльяма К. Биэлла, «Верность и доверие», Пулитцеровская премия 1958 года

Рокко Морабито "Поцелуй жизни", 1968 год

Фотография Рокко Морабито "Поцелуй жизни", Пулитцеровская премия 1968 года

Стэнли Форман, фотография с пожара, 1976 год

Фотография Стэнли Формана, сделанная во время пожара, получила Пулитцеровскую премию 1976 года

Александр Земляниченко, фотография танцующего Бориса Ельцина, 1997 год

Борис Ельцин танцует на концерте во время своей избирательной кампании, 1997 год

Сергей Пономарев «Мигранты из Турции», 2016 год

Мигранты на лодке из Турции подошли к деревне недалеко от Скалы (Греция), Пулитцеровская премия 2016 года