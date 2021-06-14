Истории фотографий, награжденных Пулитцеровской премией в разные годы

Пулитцеровская премия за выдающуюся фотографию была учреждена в 1942 году. До сих пор она остается одной из самых престижных журналистских наград. Так как основной принцип данной премии – это общественная полезность искусства, большинство снимков, номинирующихся на нее, являются щемяще-грустными, а порой и откровенно тяжелыми. Но они выполняют свою главную цель – информируют людей о существующей проблеме, а зачастую и помогают решить, привлекая к ней общественное внимание.
Макс Десфор «Бегство мирных жителей по взорванному мосту в Корее», 1951 год
Снимок Макса Десфора «Бегство мирных жителей по взорванному мосту в Корее», премия 1951 года
Штатный фотокорреспондент агентства «Ассошиэйтед пресс» освещал войну в Северной Корее. На его знаменитом снимке жители Пхеньяна и беженцы из других регионов страны осторожно ползут по разрушенным конструкциям городского моста, пытаясь перебраться на южный берег реки Тэдонган и спастись от передовых частей китайской армии. Фотография была сделана во время отступления американской армии. Двигаясь вместе с военными вдоль реки, фотограф увидел, по его словам, «когда-то надёжную переправу, очевидно, недавно разрушенную авиабомбой, по которой, копошась во всех её разломленных частях, на южный берег перебирались беженцы-корейцы. На этих огромных балках они выглядели, как муравьи… И всё это - в абсолютном молчании».
Джон Гонт «Трагедия у моря», 1955 год
Фотография Джона Гонта «Трагедия у моря» стала номинантом Пулитцеровской премии в 1955 году
Эта фотография является памятью трагического случая, произошедшего 2 апреля 1954. Фотограф Джон Гонт жил у моря. Однажды утром он услышал крики на берегу и побежал выяснить, что случилось. Он увидел молодую пару, живущую неподалеку. Они только что обнаружили пропажу полуторагодовалого ребенка, который убежал к морю и по-видимому был унесен волной. Спасти малыша не удалось. На следующий день эта фотография была опубликована на первой полосе «The Times». Снимок вызвал шквал критики. Многие посчитали неэтичным фотографировать горе молодых родителей в такой момент. Однако в следующем году фотография получила Пулитцеровскую премию. Комиссия назвала ее «острой и глубоко волнующей».
Уилльям К. Биэлл, «Верность и доверие», 1958 год
Фотография Уилльяма К. Биэлла, «Верность и доверие», Пулитцеровская премия 1958 года
Бывший военный фотограф и сотрудник «Вашингтон Дейли Ньюс», освещая праздничный парад членов Китайского торгового товарищества, увидел и сумел запечатлеть картину, которая на много лет стала символом своей эпохи. Во время шествия двухлетний малыш, заинтересовавшийся маскарадным драконом, попытался выйти на проезжую часть. Перед ним тут же появился полицейский и остановил его. Фотограф так описал этот момент: «Я увидел всё, как картину, повернулся и щёлкнул». Трогательная сцена настолько впечатлила читателей, что по этой фотографии позднее даже была создана скульптура. Полицейский дослужился до шефа Департамента полиции штата Вашингтон, а выросший малыш и через много лет приглашался на телепередачи и ток-шоу в качестве знаменитости.
Рокко Морабито "Поцелуй жизни", 1968 год
Фотография Рокко Морабито "Поцелуй жизни", Пулитцеровская премия 1968 года
Этот уникальный снимок был сделан в штате Флорида. Работая на столбе, высоко над землей, один из электриков получил удар током в 4000 вольт. Его напарник, увидев бездыханное тело товарища, начал немедленно оказывать ему первую помощь. Профессиональный фотограф Рокко Морабито неподалеку снимал железнодорожную аварию. Выполнив задание, он просто решил прогуляться по окрестностям и случайно стал свидетелем несчастья. К слову, в данном случае журналиста нельзя обвинить в бездушии – он сначала сбегал и вызвал помощь, а затем, вернувшись, сделал снимок, заслуживший самую престижную награду в своей профессии. У этой истории счастливый конец. Невезучий Рэндалл Чампион выжил, а это немногим удается после удара током, вдвое большим, чем на электрическом стуле. Если бы помощь не была оказана ему немедленно, шансов у парня бы не было.
Стэнли Форман, фотография с пожара, 1976 год
Фотография Стэнли Формана, сделанная во время пожара, получила Пулитцеровскую премию 1976 года
На снимке запечатлен момент падения с 15-метровой высоты Дианы Брайан и её двухлетней крестницы Тиаре. Трагедия произошла во время пожара жилого дома в 1975 году. Стэнли Форман, фотограф издания «Boston Herald», делал снимки по заданию редакции и стал свидетелем этого происшествия. Девушка с ребенком пытались спастись, стоя на эвакуационной лестнице. Когда к ним стал подниматься пожарный, произошло обрушение. Диана умерла в тот же день, Тиаре удалось выжить. Публикация этого снимка имела огромный резонанс в обществе. В результате бостонские чиновники пересмотрели законы, связанные с противопожарной безопасностью, а фотография в течение многих лет использовалась в качестве иллюстрации на тематических и учебных брошюрах.
Александр Земляниченко, фотография танцующего Бориса Ельцина, 1997 год
Борис Ельцин танцует на концерте во время своей избирательной кампании, 1997 год
Фотографии американских президентов регулярно номинируются на Пулитцера. Но тема нашей страны не часто удостаивается престижной награды. В 1997 году социально значимым был признан снимок Александра Земляниченко. На нем запечатлен Борис Ельцин на рок-концерте во время своей предвыборной кампании. Кстати, этот российский журналист дважды становился лауреатом Пулитцеровской премии. В 1991 году он получил награду за репортаж о московском путче.
Сергей Пономарев «Мигранты из Турции», 2016 год
Мигранты на лодке из Турции подошли к деревне недалеко от Скалы (Греция), Пулитцеровская премия 2016 года
Российский фотограф Сергей Пономарев был удостоен престижной награды вместе с командой фотожурналистов «The New York Times» за серию фотографий о беженцах с Ближнего Востока, пытающихся найти убежище в европейских странах. Эта фотография сделана недалеко от греческого острова Лесбос у деревни Скала. Известно, что хозяин лодки перевез таким образом около 150 человек, но позднее был арестован в турецких территориальных водах.
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