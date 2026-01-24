5 товаров-неудачников от мировых брендов, которые быстро и с позором сняли с продажи

Примеры провальных товаров от брендов с мировым именем. /Фото: imgur.com, 3dnews.ru

1. Google Glass

Революция в сфере гаджетов, которая обернулась обвинениями в шпионаже. /Фото: archive.nytimes.com

2. Colgate Kitchen Entrees

Странная и неудачная идея от производителя средств для гигиены полости рта./Фото: medium.com

3. Pepsi AM

Пепси-кола на замену кофе, которую никто не понял. /Фото: imgur.com

4. Бальзам для губ Cheetos

Сырный бальзам для губ, который нещадно раскритиковали и высмеяли. /Фото: ebay.com

5. Samsung Galaxy Note 7

Самый провальный смартфон последних лет. /Фото: 3dnews.ru, minimachines.net