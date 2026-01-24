5 товаров-неудачников от мировых брендов, которые быстро и с позором сняли с продажи

Примеры провальных товаров от брендов с мировым именем. /Фото: imgur.com, 3dnews.ru
Выпуск нового товара на рынок - это всегда немного лотерея: как бы не изучался рынок или не прогнозировались удачные продажи, далеко не всё можно предсказать. И у большинства компаний есть как успешные запуски, так и не оправдавшие ожиданий.
1. Google Glass
Революция в сфере гаджетов, которая обернулась обвинениями в шпионаже. /Фото: archive.nytimes.com
Google Glass должна была стать революцией в портативных технологиях, наравне со смарт-часами. Однако продукт, который рекламировали как новый этап в развитии взаимодействия человека с компьютером, даже не выпустили в массовую продажу. Презентовали концепт ещё в 2013 году, а первые продажи шли по приглашениям за 1500 долларов.
И отклик был совсем не положительным: Google Glass, имея возможности ведения скрытой записи, быстро превратился в объект подозрений и даже страха. Люди банально боялись, что все юзеры технологии - потенциальные сталкеры: носителей гаджета запретили пускать в ряды общественных заведений, а другие люди открыто насмехались над концептом. Закончилось всё тем, что в 2015 году выпуск тестового варианта остановили, переориентировав технологию, и в массовую продажу она так и не попала.
2. Colgate Kitchen Entrees
Яркий пример маркетинговой катастрофы из 1960-х годов - это странная идея компании Colgate выпустить набор, куда положили свою классическую мятную зубную пасту и... полуфабрикаты. Называлась эта концепция «Colgate Kitchen Entrees» - по сути, это была линейка замороженных блюд в сопровождении зубной пасты.
Однако запуск обернулся провалом: мало того, что оба элемента набора выпускали в одинаковой бело-зелёной упаковке, и люди просто путались, где блюдо, а где средство для гигиены рта, так ещё и никто не понял, почему компания, связанная с поддержанием здоровья человека вместо полезных блюд предлагает полуфабрикаты, ещё и неприятные на вкус. В итоге проект стремительно свернули, и сегодня его знают только как пример маркетингового фиаско.
3. Pepsi AM
Пепси-кола на замену кофе, которую никто не понял. /Фото: imgur.com
В прошлом веке у компании Pepsi был, судя по всему, период экспериментов, и не все были удачными. Например, они попытались, судя по всему, расширить продажи за счёт охвата утреннего времени - когда кола продаётся хуже, чем вечером. Оно и понятно, ведь люди на завтрак предпочитают пить чай или кофе, чтобы взбодриться. Вот за последнюю часть компания и ухватилась: они выпустили «Pepsi AM» — фактически замену утренним напиткам.
Эта газировка отличалась от классической Pepsi только наличием большего количества кофеина, на 28%, и это якобы должно было привлечь к ней тех, кто любит поддерживать бодрость с утра с помощью напитка. Проблема в том, что клиенты предложение не оценили, так как банально не хотели пить на завтрак сладкую колу, поэтому, как только эффект новизны прошёл, продажи рухнули, и «Pepsi AM» быстро сняли с производства.
4. Бальзам для губ Cheetos
Сырный бальзам для губ, который нещадно раскритиковали и высмеяли. /Фото: ebay.com
Чуть больше двадцати лет назад на рынке был тренд создавать продукты для тела с ароматом еды. Тренд решили подхватить и в известной компании по производству снеков Cheetos: в 2005 году они выпустили бальзам для губ с ароматизатором сыра - рекламная кампания продукта шла под лозунгом «увлажнение с насыщенным вкусом сыра чеддер».
Но на деле это был крах: бальзам оказался странной текстуры, вместо увлажнения губы становились липкими и жирными, а запах вместо лёгкого чеддера был больше похож на плохой начос. Общество разнесло продукт в пух и прах за считанные дни, поэтому ограниченную партию сняли с продажи и анонсируемого продолжения так и не случилось - очевидно, к счастью для потребителей.
5. Samsung Galaxy Note 7
Самый провальный смартфон последних лет. /Фото: 3dnews.ru, minimachines.net
Один из самых громких скандалов на рынке цифровых устройств последних лет - это история запуска Samsung Galaxy Note 7. Когда его презентовали летом 2016 года, то одаривали массой лестных эпитетов: гаджет позиционировали как элегантный, передовой, мощный и даже водостойкий. Предварительные заказы были огромными, миллионы людей хотели этот образец премиального устройства - пока, получив, не поставили его на зарядку.
В первые же дни после начала продаж интернет взорвался от видео и постов с описанием сгоревших телефонов: гаджеты воспламенялись во время зарядки, повреждая имущество и даже руки владельцев. Компания попыталась погасить скандал заменой батарей - мол, партия была бракованная, но и они оказались взрывоопасными. Дошло до того, что авиакомпании наложили запрет на нахождение этой модели на борту самолётов. Ущерб компании только в цифрах был огромен: по информации редакции novate.ru, Samsung пришлось отозвать более 2,5 миллионов гаджетов, потеряв более 5 миллиардов долларов. А урон по репутации цифровому гиганту посчитать просто невозможно - крах Note 7 вспоминают до сих пор.
