Вкуснейшие омлеты для завтраков

Вкусный омлет на завтрак! Что может быть лучше? Только еще более вкусный омлет! Это блюдо так просто готовится, а разнообразные ингредиенты делают его особеннымhttp://vs-t.ru/vkusnejshie-omlety-dlya-zavtrakov, ароматным и аппетитным. Сегодня мы хотим предложить вам 7 вдохновляющих рецептов омлета на любой вкус и случай жизни.
1. Омлет с сыром
Ингредиенты: яйцо куриное — 4 штуки; молоко — 120 мл; масло сливочное — 30 г; растительное масло — 1 столовая ложка; твердый сыр — 60 г; соль — по вкусу. В сковороде разогрейте растительное масло, а затем в нем растопите сливочное. Пока масло растапливается, смешайте венчиком яйца с молоком и солью (не взбивайте!). Полученную смесь вылейте в сковороду, накройте ее крышкой, оставьте сильный огонь и подождите секунд 20-30, затем убавьте огонь до минимального режима. Когда схватится поверхность омлета, крышку можно снять. Лопаткой переверните омлет цельным пластом и посыпьте поверхность сыром, натертым на крупной терке. Накройте сковороду крышкой, выключите огонь и дождитесь, пока сыр расплавится. Можно подавать!
2. Омлет из перепелиных яиц с баклажанами и помидорами
Ингредиенты: яйцо перепелиное — 12 штук; помидоры — 2 штуки; баклажаны — 1 штука; молоко — 150 мл; растительное масло — 4 столовых ложки; черный молотый перец — по вкусу; соль — по вкусу; зелень для подачи. Баклажан очищаем от кожицы и нарезаем кубиками, обжариваем на растительном масле до светло-золотистой корочки. Немного присолите баклажан при обжаривании. Добавляем к баклажану нарезанные кружочками помидоры.
3. Классический французский омлет
Ингредиенты: 3 куриных яйца; 50 г сливочного масла; соль; белый перец. Растопите масло на маленьком огне: пусть оно плавится, а не шипит. В миске смешиваем яйца до однородной консистенции (но не сильно — пены быть не должно). Солим и перчим по вкусу. Аккуратно добавляем разогретое масло, помешивая, чтобы яйца не приготовились раньше времени. Готовую смесь выливаем на сковороду, где растапливали масло. Готовим на маленьком огне, пока краешки омлета не начнут белеть. Не дожидаясь, когда верх омлета схватится, начинаем скручивать его в рулетик. Очень бережно, ведь омлет очень нежный. За это время он успеет приготовиться внутри. Осторожно перекладываем на тарелочку. Готово!
4. Омлет с помидорами
Ингредиенты: яйца — 5 штук; молоко — 200 мл; помидоры — 2 штуки; сыр — 100 г; мука — 1 столовая ложка: лук репчатый — половинка; масло сливочное — 30 г; зелень укропа — 10 г; соль — по вкусу. Обдаем помидоры кипятком и снимаем кожицу, нарезаем томаты кусочками среднего размера. Половинку репчатого лука нарезаем тонкими полукольцами. Измельчаем зелень укропа. Сыр натираем на мелкой терке. 5 яиц взбиваем в миске, добавляем муку, сыр и молоко, солим по вкусу и перемешиваем. На сковороде разогреваем сливочное масло и обжариваем лук примерно 3-4 минуты. Добавляем помидоры, перемешиваем и тушим, пока жидкость не выпарится. Равномерно посыпаем содержимое сковороды зеленью укропа, заливаем яично-молочной смесью. Накрываем крышкой и готовим на маленьком огне 8-10 минут. Подаем омлет с белым хлебом.
5. Омлет по-японски (эстетичная закуска)
Ингредиенты: яйца куриные — 5 штук; соус соевый — 1,5 чайной ложки; сахар — 2 чайной ложки; уксус рисовый — 1 чайная ложка; масло растительное (для смазывания сковороды). Отделите белки от желтков. Нам потребуется 5 желтков и 4 белка: 4 желтка взбиваем отдельно, а 4 белка и 1 желток — отдельно. Взбиваем белки в легкую пену. Добавляем сахар, соевый соус и уксус к желткам. Хорошо взбиваем обе смеси, соединяем их и перемешиваем. Сковороду разогреваем и смазываем подсолнечным маслом. Омлет жарим на среднем огне. Выливаем тонким слоем порцию смеси (не всю сразу!). Как только верх «схватится», подворачиваем края блинчика и сворачиваем рулетом. Выливаем на сковороду следующую порцию омлетной смеси, часть которой должна попасть на скрученный рулет. И опять, когда верх схватится, заворачиваем рулетом, захватывая уже имеющийся блинный рулет в омлет. Повторяем обжарку и скрутку рулета до окончания смеси. Должен получиться толстый рулетик. Даем японскому омлету остыть и нарезаем ломтиками. Подаем к столу слегка охлажденным.
6. Яблочный омлет
Ингредиенты: яйца куриные — 4 штуки; яблоко — 1 штука; крахмал картофельный — 2 столовые ложки; сахар — 1 чайная ложка. Отделите белки от желтков, яблоко натрите на крупной терке или порежьте соломкой. Смешайте яблоко, желтки и крахмал. А белки с сахаром взбейте в крепкую пену. Осторожно подмешайте белки к яблочной массе, чтобы масса осталась воздушной. Выложите смесь в форму для запекания, которую перед этим нужно немного смазать сливочным маслом. Запекаем в разогретой духовке до золотистой корочки около 20 минут. Омлет сначала поднимется, но затем осядет. Немного остужаем и подаем! Можно посыпать блюдо сахарной пудрой, корицей и лимонной цедрой. Очень вкусное сочетание получается, если полить яблочный омлет вареньем, сметаной или фруктовым пюре.
7. Омлет с грибами по-испански
Ингредиенты: шампиньоны — 4–5 грибочков; яйца — 2 штуки; зеленый лук — 2 веточки; сыр — 2 столовые ложки; сливочное масло — 1 чайная ложка; оливковое масло — 1 чайная ложка; бальзамический уксус — 1 чайная ложка; специи по вкусу. Шампиньоны нарезаем крупно: на 2-4 части. Зеленый лук нарезаем кусочками по 1,5-2 см. Добавляем к грибам и луку бальзамический уксус, оставляем мариноваться 5 минут. Разогреваем в сковороде сливочное и оливковое масло, обжариваем лук и грибы до золотистого цвета и откладываем в отдельную тарелку. Яйца взбиваем с солью и специями, добавляем натертый на мелкой терке сыр, перемешиваем. Выливаем омлет на сковороду, где обжаривались грибы. Через полминуты выкладываем в середину омлета отложенные ранее грибы с луком. Готовим омлет на маленьком огне, приподнимая края, до готовности. В конце нужно загнуть края омлета в середину. Подаем испанский омлет с грибами со свежими овощами. Приятного аппетита!
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