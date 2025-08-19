Утерянные технологии мастеров древней Индии, которые восхищают современников

1. Цепи, вырубленные из цельного камня

Храм Варадхараджа Перумал – один из старейших святилищ Индии, вход в которое позволен только индуистам (Канчипурам, Индия).

Каменные цепи – уникальный элемент декора, который можно встретить только в Индии (Храм Варадхараджа Перумал, Индия).

Город Канчипурам – древний религиозный и культурный центр Южной Индии.

2. Уникальная технология резки и плавки базальта

Храм Рамаппа – архитектурное совершенство одного из лучших средневековых храмов Южной Индии (Храм Рамаппа, Палампет).

Зал перед святилищем украшают многочисленные колонны с изысканной резьбой и барельефами, отлитыми из базальта (Храм Рамаппа, Индия).

Тончайшая резьба с детализацией сюжетов украшает залы и фасады Храма Рамаппа (Индия). | Фото: indoman-info.ru.

3. Идеально круглый шар из оникса и литье скульптур из горной породы

Башни-гапуры болотного храма Утиракосамангай украшены множеством скульптур, вырезанных из камня (Раманатхапурам, Индия).

По всей видимости скульптуру льва Яли отлили из гранита, вставив в пасть шар из оникса (Uthirakosamangai, Индия).

5. Резные и до отполированные до стального блеска колонны

Храм Бхога Нандешвара — архитектурное древнеиндийское чудо со сложной композиционной резьбой по камню (штат Карнатака, Индия).

Храм Амрутешвара – один из самых великолепных храмовых комплексов, в котором сохранились отшлифованные до металлического блеска каменные колонны сложной формы (Амрутхапура, Индия).