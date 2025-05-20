По какой причине десятки тысяч англичан всё ещё используют чёрно-белые телевизоры

Обычно, когда людям в массовом масштабе становится доступным очередное детище технического прогресса, его рано или поздно обзаводятся практически все. И в деле цветного телевидения в большинстве стран мира наблюдалась та же история: когда стало возможным перейти на новый тип изображения, все это и сделали.. И причина такой странной тенденции лежит совсем не в недоступности покупки цветного гаджета.
У кого-то в Великобритании эра чёрно-белых теликов так и не закончилась. /Фото: cdn.oggito.com
Это кажется странным, но в Великобритании действительно множество людей продолжают смотреть телевидение в чёрно-белом цвете. И их немало: по информации редакции novate.ru, в конце 2010-х гг. насчитывалось около 7 тысяч семей, чьи представители всё ещё пользуются теликами с дуохромной цветовой гаммой. И это при том, что в современных магазинах продаются только цветные гаджеты, а обновлять или ремонтировать чёрно-белые с каждым годом становится всё сложнее.
В магазинах давно не продают чёрно-белые телевизоры, но многие их всё ещё смотрят. /Фото: pinterest.com
Однако причины этого нетривиального для всего остального мира явления кроются, как ни странно, в естественном желании человека сэкономить. Дело в том, что уже около 70 лет в Великобритании существует лицензионный сбор на возможность просмотра телевидения. Для того чтобы получить лицензию, домовладельцу необходимо каждый год платить определённую сумму, с которой идёт финансирование главного британского телеканала — BBC.
Оказывается, в центре этой странной тенденции находится главная телекомпания англичан - ВВС. /Фото: bbc.com
В современную эру такой тип дотаций для государственного канала выглядит несколько странно, ведь можно найти и более традиционные источники дохода. Но смысл в том, что существование лицензионного сбора позволяет ВВС вещать без закупки рекламодателями эфирного времени, а именно так остальные каналы получают деньги. В итоге граждане Великобритании сами платят за то, чтобы их государственное телевидение не было забито бесконечными рекламными паузами.
Так выглядит лицензия на телевидение, которую ежегодно покупают британцы. /Фото: cardiffstudentmedia.co.uk
Но причём здесь цвет телевизора в рядовых домах? А фишка в том, что стоимость лицензии как раз и будет зависеть от того, какой гаджет используется конкретным домовладельцем. Так, по данным редакции novate.ru, в текущем году за работу цветного телевизора нужно будет внести ежегодный сбор в 174.50 фунтов стерлингов, а вот если в доме стоит чёрно-белый гаджет, то лицензия будет стоить втрое дешевле - 58.50 фунтов стерлингов.
В результате каждая британская семья сама выбирает, телевидение какой гаммы будет в её доме. /Фото: ru.freepik.com
Именно поэтому тысячи семей выбирают сэкономить почти сто фунтов стерлингов, но при этом смотреть телевидение в чёрно-белой гамме. Тем более, что сбором налагаются все, у кого вообще есть телевизор, поэтому и количество людей, пользующихся этой разницей в цене сбора и не желающие переплачивать за цвет. Самое интересно, что самое большое число таких любителей дуохрома расположилось в столице - именно на Лондон приходится около четверти чёрно-белых телевизоров Соединённого Королевства.
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