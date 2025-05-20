По какой причине десятки тысяч англичан всё ещё используют чёрно-белые телевизоры

У кого-то в Великобритании эра чёрно-белых теликов так и не закончилась. /Фото: cdn.oggito.com

В магазинах давно не продают чёрно-белые телевизоры, но многие их всё ещё смотрят. /Фото: pinterest.com

Оказывается, в центре этой странной тенденции находится главная телекомпания англичан - ВВС. /Фото: bbc.com

Так выглядит лицензия на телевидение, которую ежегодно покупают британцы. /Фото: cardiffstudentmedia.co.uk

В результате каждая британская семья сама выбирает, телевидение какой гаммы будет в её доме. /Фото: ru.freepik.com