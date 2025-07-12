5 вредных кошачьих привычек, которым не должен потакать заботливый хозяин

Коты – потрясающие существа. Сегодня хвостатые живут во многих домах и квартирах. При этом не каждый человек отдает себе отчет в том, что у его любимого питомца есть некоторые вредные привычки. По-настоящему заботливый хозяин не должен потакать пагубным увлечениям питомца. Но хуже всего то, что некоторые из кошачьих вредных привычек на первый взгляд выглядят абсолютно безобидно…
1. Игра с целлофаном или скотчем
Может показаться, что коты с целлофаном играются. На самом деле нет, они его атакуют. Кот воспринимает целлофан как противника и пытается его победить. При этом он совершенно не понимает, что за необычный «противник» перед ним оказался. Все это не самым лучшим образом отражается на психическом здоровье питомца. Но хуже всего то, что кот может начать грызть «побежденный» целлофан, а это уже чревато серьезными последствиями от нешуточного запора до совсем не смешного заворота кишок. То же самое касается и канцелярской клейкой ленты. Не позволяете коту играться с подобными вещами и тем более грызть их.
2. Заточка когтей
Не позволяйте точить когти о мебель. |Фото: smartik.ru.
Безусловно, нельзя винить кота в том, что он воспринимает предметы мебели как «когтеточки». Однако, позволять коту точить свои инструменты о предметы быта не стоит. И дело здесь не только в том, что кот портит дорогостоящее имущество… Проблема еще и в том, что, неудачно зацепившись когтем за что-то, питомец может его в лучшем случае сломать. А в худшем – получить серьезную травму! Поэтому у кота в доме обязательно должно быть специально оборудованное место и приспособление для заточки своего «оружия».
3. Поедание цветов
Цветы могут быть ядовиты. |Фото: pets-expert.ru.
Коты, как и собаки, охотно разбавляют свой рацион травой. Делают они это в погоне за витаминами. Нет ничего плохо в том, что питомец пожевал зелени, а потом как следует «протошнился». Ему это даже полезно! Однако, не позволяйте питомцам поедать домашнюю растительность. Многие вполне привычные и безопасные для человека цветы ядовиты для кота. Помереть от такого завтрака пушистик вряд ли сможет, но вот заработать расстройство желудка вполне.
4. Сплю, где хочу
Спать нужно где положено! |Фото: on-desktop.com.
У «правильного» кота кровать не там, где ее организует хозяин, а там, где он сам захочет. Вот только все это еще не означает, что питомцу нужно позволять это делать. Даже если ваш питомец живет в квартире и чист как младенец, не стоит забывать о том, что это все-таки животное… Так, например какой-нибудь стол – это важный объект санитарно-гигиенического характера. Также не стоит позволять пушистику спать на чистом белье, свежей одежде или неубранной кровати.
5. Вода из-под крана
Пить воду из-под крана нельзя! ¦Фото: haski-mana.ru.
Никогда не поите кота водой из-под крана и не позволяйте питомцу пить ее самостоятельно, например, из ванной. Лучше всего давайте коту только кипяченую или дистиллированную воду. К сожалению, в проточной воде могут попадаться вещи, с которым не справится не только иммунитет кота, но и человека.
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