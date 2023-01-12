Как Брюс Уиллис потерял слух, Харрисон Форд сломал ногу: 10 знаменитостей, пострадавших на съёмках

Немногие звезды предпочитают тяжелые и зачастую даже опасные моменты своей карьеры исполнять в одиночку. Однако есть и парочка таких, что могут удивить своими способностями, даже если это во вред здоровью. И сегодня мы расскажем о десятке звезд, которые выполняли трюки самостоятельно и пострадали в результате этого.
1. Эллен Бёрстин - Изгоняющий дьявола
Эллен Бёрстин. \ Фото: theguardian.com.
Эллен Бёрстин родилась в Детройте, штат Мичиган. И прежде чем стать актрисой, трудилась на нескольких работах, в том числе поваром в закусочной, когда ей было всего четырнадцать лет. После окончания Детройтской технической средней школы Кэсс она отправилась в Техас, чтобы стать моделью, а затем в Нью-Йорк в качестве танцовщицы на шоу Джеки Глисон (1952). Оттуда она отправилась в Монреаль, где продолжила танцевать в ночных клубах, а затем попала на Бродвей с её дебютом в «Честной игре».
К 1963 году она появилась в телесериале «Врачи», но успех пришёл к ней после роли в фильме «До свидания, Чарли» (1964). Затем Эллен взяла отпуск, чтобы учиться актёрскому мастерству у Ли Страсберга в Актёрской студии.
Она сыграла множество ролей, от нелепых до душераздирающих, получила десятки наград и признание публики, а также травму позвоночника во время съёмок фильма «Экзорцист» (Изгоняющий дьявола).
Кадр из фильма: Изгоняющий дьявола. \ Фото: pinterest.com.
Перед Эллен стояла главная задача - правдоподобно сыграть и отработать падение. Так как она выполняла все трюки самостоятельно, что-то пошло не так и в тот самый момент, когда Риган, одержимая дьяволом, толкнула её, женщина упала, застонав от боли настолько правдоподобно, что съёмочная группа была в восторге от актёрского мастерства Бёрстин, но как только до окружающих дошло, что же произошло на самом деле, была вызвана скорая помощь. Эллен оказали надлежащее лечение и уход, и в скором времени она вновь встала на ноги.
2. Шарлиз Терон - Aeon Flux
Шарлиз Терон. \ Фото: insider.com.
Актриса и филантроп Шарлиз Терон родилась в сельской местности Бенони, Южная Африка, в семье совладельцев дорожно-строительной компании Чарльза и Герды. Семья, говорившая на африкаанс, жила и работала ферме неподалеку от Йоханнесбурга, и, хотя в детстве Терон занималась домашним скотом, её страсть к танцам проявилась очень рано. В возрасте шести лет девочка начала заниматься балетом, постоянно получая поощрения от родителей, которые действительно гордились достижениями своей дочери, всячески её поддерживая в любых начинаниях. Именно поэтому в возрасте двенадцати лет она была отправлена в Йоханнесбургскую школу-интернат для изучения танцев.
Но несмотря на семейную «идиллию», всё было далеко не гладко в их жизнях. Чарльз, страдая от алкоголизма, напиваясь до беспамятства, становился невменяемым и жестоким. Когда Шарлиз было пятнадцать лет, её отец в пьяном бреду напал на них с мамой и подростку ничего не оставалось, как защищаться от побоев, а после стать свидетелем того, как мать застрелила его. Убийство было расценено как акт самообороны. После его смерти Герда вплотную занялась делами и финансами семьи, а Шарлиз придумала рассказ о том, как её отец погиб в автомобильной аварии.
Она мечтала стать танцовщицей, а стала актрисой. \ Фото: google.com.
Когда ей исполнилось всего шестнадцать лет, девушка приняла участие в конкурсе моделей, в котором, разумеется, победила. После этого она полетела в Италию, где также приняла участие в ещё одном международном конкурсе «Новая модель сегодня» и всерьёз занялась модельной карьерой. После поездки в Нью-Йорк в возрасте восемнадцати лет она оставила высокую моду, чтобы попытаться сделать карьеру в танце, но её занятия в балете Джоффри были прерваны тяжёлыми травмами колена, что вынудило её отказаться от танцевальной карьеры.
После этого она решила заняться актёрским мастерством и переехала в Лос-Анджелес. Но в скором времени она обнаружила, что её африканский акцент стал настоящим препятствием на пути к успеху. Часами смотря телевизор, она старалась скрыть свои южноафриканские корни с безупречными американскими интонациями.
Aeon Flux. \ Фото: wallup.net.
Её путь к славе был тернистым, но ей удалось пройти его до конца, добившись колоссального успеха, став одной из самых востребованных голливудских актрис. Ей доводилось играть, как эпизодические роли, так и главные, где приходилось время от времени выполнять трюки самостоятельно. Она не только ломала руки и выбивала пальцы на руках за период своей актёрской карьеры, а и повредила шейные позвонки во время съёмок Aeon Flux. Столь неудачный манёвр мог оставить девушку калекой или парализованной, но ей удалось избежать этой участи. Шарлиз сделали сложную операцию по восстановлению сломанных шейных позвонков и со временем в жизни актрисы всё наладилось, став на свои места.
3. Том Хэнкс - Изгой
Том Хэнкс. \ Фото: file.liga.net.
А вот Том Хэнкс на самом деле чуть не погиб во время съёмок фильма Роберта Земекиса «Изгой» («Потерпевшие кораблекрушение»). Во время съёмок одного эпизода он поранил ногу, получив открытую обширную рану. Но на этом его страдания не закончились, и актёр слёг со стафилококковой инфекцией. Врачи сказали ему, что если бы он ещё чуточку затянул с лечением, то отправился прямо на тот свет.
Кадр из фильма: Изгой. \ Фото: candelaestereo.com.
После оказания должной медицинской помощи и надлежащего ухода, Том вернулся на съёмочную площадку спустя три недели и продолжил играть отведённую ему роль как ни в чём не бывало.
4. Вигго Мортенсен - Властелин колец
Вигго Мортенсен. \ Фото: tv.ua.
К несчастью для Вигго Мортенсена в его роли Арагорна в отмеченной наградами трилогии Питера Джексона «Властелин колец», он пострадал несколько раз. Один из худших моментов был тот, когда будущий король Гондора так сильно пнул шлем орков ногой, что сломал два пальца. И совсем неудивительно, что его эмоции в кадре были настолько реалистичны и убедительны, что грех не поверить в происходящее вокруг.
Кадр из фильма: Властелин колец. \ Фото: versiya.info.
5. Леонардо Ди Каприо - Джанго освобождённый
Леонардо Ди Каприо. \ Фото: rg.ru.
Во время съёмок фильма Квентина Тарантино «Джанго освобождённый» Леонардо Ди Каприо пришлось делать некоторые вещи и трюки самостоятельно. Но травма, настигшая актёра внезапно, никак не входила в планы сценаристов, став настоящей неожиданностью как для самого Лео, так и для всей съёмочной площадки. Он так увлёкся своим грозным монологом, что, на «радостях» стукнув стаканом о стол, попросту разбил его, порезав руку. Несмотря на боль в руке, Лео, с достоинством закончив свою речь, обратился за медицинской помощью, в итоге, ему наложили несколько швов.
Кадр из фильма: Джанго освобождённый. \ Фото: google.com.ua.
6. Брюс Уиллис - Крепкий орешек
Кадр из фильма: Крепкий орешек. \ Фото: gazeta.ru.
Во время съёмок культового «Крепкого орешка», Брюсу Уиллису пришлось стрелять из пистолета, заряженного чрезвычайно громкими холостыми патронами в довольно замкнутом пространстве. Он лежал под столом и вёл беспощадную перестрелку с противником. В итоге, длительная пальба привела актёра к частичной потери слуха, в ходе чего он стал глуховат на левое ухо.
7. Харрисон Форд - Звёздные войны: Пробуждение силы
Звёздные войны: Пробуждение силы. \ Фото: pokadrowany.blogspot.com.
Харрисон Форд на самом деле не хотел возвращаться к «Звёздным войнам». Но время эпизода «Пробуждение силы» на съёмочной площадке произошло ЧП. Нога Харрисона застряла в двери, ведущей внутрь модели космического корабля под названием «Тысячелетний Сокол», которая использовалась в фильме. Это заставило его подать в суд на продюсерскую компанию, ведь в конечном счёте актёр получил не только травму ноги, а и сломал её, из-за чего пришлось отложить съёмки на некоторое время.
8. Джеки Чан
Отчаянный Джеки Чан. \ Фото: gazeta.ru.
Лидирующие позиции в этом списке занимает легендарный Джеки Чан. Если верить статистике, то за время съёмок в фильмах, он ломал себе нос по меньшей мере семь раз. Среди других травм: сотрясения мозга, переломы бёдер, выбитые зубы, сильные ожоги, кровоподтёки на лице и лопнувшие сосуды в глазах, ссадины, ушибы, сломанные рёбра и многое другое. Но всё это не остановило отчаянного Джеки, который и по сей день продолжает самостоятельно выполнять различного рода трюки.
9. Майкл Джей Фокс - Назад в будущее
Кадр из фильма: Назад в будущее. \ Фото: mirf.ru.
Несмотря на свой диагноз «болезнь Паркинсона», Майкл Джей Фокс продолжал сниматься в фильмах, всячески старясь скрыть свой недуг. Во время съёмок фильма «Назад в будущее», Майкл в прямом смысле этого слова чуть не повесился на глазах у съёмочной площадки. Из-за собственной невнимательности и рассеянности, вызванной болезнью, он промахнулся руками в специально отведённые петли, в итоге, петля на его шее затянулась, а спустя тридцать секунд парень потерял сознание. Благо люди на площадке сориентировались и вовремя оказали первую помощь, откачав актёра.
10. Руби Роуз - Бэтвумен
Руби Роуз. \ Фото: dtf.ru.
Во время съёмок «Бэтвумен» телезвезда Руби Роуз стала жертвой несчастного случая, что привело её к травме позвоночника, а именно двум грыжам межпозвоночных дисков. Благо всё обошлось и девушку поставили на ноги, теперь она вновь готова к съёмкам (но уже в другом проекте), ведь плохие девочки никогда и ни при каких обстоятельствах не сдаются.
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