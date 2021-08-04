Карикатуры на современный мир, погрязший в цифровых технологиях, интернете, социальных сетях

Стоит ли говорить о том, что в наш цифровой век компьютеры и мобильная связь почти полностью овладели человечеством, его временем, мыслями и чувствами. Они настолько тесно заполонили нашу жизнь, что мы стали больше времени проводить в виртуальной сети, нежели в реальности. Иногда такая компьютерная зависимость доходит до абсурда и анекдотических ситуаций. Поэтому эта животрепещущая тема не перестает вдохновлять художников-карикатуристов, которые в своих работах иногда колко, грубо и с сарказмом, а порой с добрым юмором высмеивают зависимость людей от виртуального мира.
Ой, да яблочко, да по тарелочке.
Современные люди, рожденные до 80-х годов прошлого века, не перестают искренне удивляться и восхищаться тому, как буквально за последние 15 лет далеко шагнул технический прогресс. Они неожиданно оказались в эпохе, о которой еще совсем недавно даже мечтать не могли, а знали о ней лишь по книгам и фильмам из области фантастики. Удивительно за несоразмерно короткий срок все изменилось, и теперь, наверное, большая половина человечества не мыслит своей жизни без мобильных телефонов, компьютеров, всемирной сети интернета. А некоторые и вовсе "переселились" в виртуальный мир, и потеряли связь с реальностью.
Весело о грустном.
Справедливости ради все же стоит отметить, что плоды прогресса несомненно внесли в нашу жизнь очень много полезного и положительного, хотя немало и отрицательного. Так, живому общению люди стали теперь предпочитать общение в сети. Ибо в современной жизни, по мнению многих, нет ощущения натуральности, поэтому люди уходят из неё в интернет и получают там всё, что им не хватает: дружбу идентичную натуральной, любовь идентичную настоящей, да и саму жизнь — полностью идентичную реальной.
Все это, конечно же, было бы весьма смешно, если бы не было так грустно...
Уже не смешно.
Поэтому карикатуристы многих стран пытаются посредством своего иногда острого, а иногда доброго юмора повлиять на проблему, охватившую большинство стран мира, так как перо сатиры всегда считалось одним из действенных способов воздействия на человечество. Именно юмористическая карикатура всегда была на передовых позициях в борьбе с его пороками, именно она имеет в изобразительном искусстве наивысшую степень подачи.
Жертва цифровых технологий.
В этот обзор вошла оригинальная подборка веселых, ироничных, саркастичных карикатур, которые наглядно демонстрируют, как выглядит человек, потерявшийся на просторах интернета и зависший во временном пространстве социальных сетей. Прикольные карикатуры об интернете показывают жизнь современного человека, не способного обойтись без нескольких часов в день во всемирной паутине.
И возможно, посмотрев подборку, многие узнают себя и задумаются, стоит ли жертвовать настоящими ценностями ради вымышленных, виртуальных.
Весело о грустном.
Весело о грустном.Ночная уборка в офисе.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Весело о грустном.
Вы удивитесь, однако жанр карикатуры - очень древнее искусство с вековыми корнями. Еще в древнем Египте карикатуристы высмеивали, принижали, развенчивали мифы, показывали нелицеприятные стороны жизни правителей, за что и были преследованы и гонимы во все века.
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