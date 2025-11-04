Чем загустить суп, если просчитались с овощами и добавками

Даже если вы не любите экспериментировать на кухне и каждый раз готовите супы по одним и тем же рецептам, однажды они могут оказаться слишком жидкими. Но это не повод расстраиваться и бездумно добавлять большое количество овощей, чтобы суп получился наваристым. Novate.ru предлагает взять на заметку несколько более эффективных и «вкусных» способов, которые помогут в считанные мгновения загустить блюдо.
1. Кремообразные ингредиенты
Сметану нужно добавлять за 10 минут до готовности. / Фото: vkyseda.ru
• Классическим загустителем является всем известная сметана. Добавляйте ее на финальных стадиях приготовления, после чего позвольте супу прокипеть 10 минут, чтобы сметана растворилась. В зависимости от того, какую густоту блюда вы хотите получить, можно класть от двух ложек до одного стакана сметаны. Следите, чтобы суп не кипел слишком долго, иначе кремообразный ингредиент может свернуться.
• Не менее густым блюдо сделает простой йогурт без добавок. Его также нужно добавить в конце и дать супу немного прокипеть, до полного растворения компонента. Обратите внимание, что йогурт намного ароматнее, чем сметана, потому он сильно изменит запах готового блюда. Он не очень хорошо сочетается с классическими супами, например, гречневым или гороховым, но прекрасно оттеняет вкус летних супов, например, мятного, турецкого или с авокадо.
• Кокосовое молоко – это вегетарианский вариант загустителя для тех хозяек, которые хотят обойтись без молока и сметаны. Главным преимуществом ингредиента является то, что он стабильный, поэтому его можно добавлять на любом этапе приготовления супа. Перед тем, как добавить кокосовое молоко, хорошо подумайте, так как оно обязательно передаст блюду свой интенсивный аромат.
2. Готовые крахмалистые продукты
Хлеб нужно порезать на кусочки и добавить в суп. / Фото:
• Легким загустителем выступят ломтики хлеба. Для этих целей подойдет французский багет или обычный белый батон. Порежьте его ломтиками толщиной 5-8 см или добавьте в блюдо целыми кусками, если купили резаный хлеб. Медленно кипятите суп до тех пор, пока все кусочки не растворятся. Также можно использовать хлебные крошки и черствый батон, который уже давно лежит на полке.
• Густым и сытным блюдо сделают овсяные хлопья быстрого или мгновенного приготовления. Для начала добавьте половину стакана, проварите суп около 10 минут и проверьте, достаточно ли он загустел. Если нет – всыпьте еще 50 граммов. Хлопья отлично сочетаются с картофельным, чесночным и томатным супами. Но в случае с последним их нужно добавлять постепенно, чтобы не перебить вкус помидоров.
• Чтобы приготовить сытный мясной суп, добавьте в него смесь крахмала с водой. На каждый стакан супа должна приходиться одна столовая крахмала и столько же муки. Перед тем, как отправлять ингредиенты в блюдо, хорошо взбейте их в отдельной миске, чтобы не осталось комков. Заливать смесь нужно на последнем этапе приготовления блюда, после чего проварить 10 минут. Этот вариант подходит только для мясных супов, так как интенсивный аромат свинины или говядины сможет скрыть привкус крахмала.
3. Мука
Муку нужно пожарить с маслом до золотистого цвета. / Фото: dachnyedela.ru
• Французы используют в качестве загустителя соус бер-манье. Для его приготовления смешайте в миске 100 граммов муки и 100 граммов размороженное сливочное масло. Когда масса станет однородной, скатайте ее в шарики, размером с черешню и добавляйте из расчета 2-3 шарика по пол литра жидкости. Перемешайте блюдо и проверьте, насколько сильно оно загустело.
• Чтобы придать супу насыщенный вкус, приготовьте ру – однородную, в меру густую смесь обжаренной муки и сливочного масла. Обратите внимание, что смесь должна приобрести золотисто-коричневый цвет. Когда это произойдет, добавьте в сковороду немного горячего бульона, перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость, а затем перелейте ее в суп. Благодаря ру, блюдо приобретает пикантный ореховый вкус и аромат.
• Вместо традиционной муки можно использовать семолину, которую получают из измельченных зерен пшеницы под названием дурум. В ней много цинка, кальция, железа, калия и она является намного полезнее своей пшеничной «сестры». Ее используют в качестве основного ингредиента для приготовления выпечки и десертов, а также применяют как эффективный загуститель.
4. Пюре
Измельчите овощи блендером. / Фото: fb.ru
Простым и эффективным способом будет приготовить из части супа пюре. Этот метод отлично подходит, если вы варите картофельный, овощной, фасолевый, чечевичный и даже рисовый суп. Даже если в вашем меню другое блюдо, можете перемолоть в блендере какой-либо из перечисленных ингредиентов, например, картофель вместе с бульоном, и добавить массу в готовый суп в качестве загустителя.
5. Крупы
Манка не изменит вкус супа. / Фото: vpuzo.com
• Манка является одним из наиболее популярных загустителей супов, соусов, паштетов. Кроме того, что она с легкостью меняет консистенцию блюда, у нее есть ряд других преимуществ. В частности, в составе манки много витаминов и питательных веществ (не зря ее рекомендуют включать в рацион маленьких детей). Также она имеет нейтральный вкус и аромат, в отличие от того же кокосового молока, а потому никак не повлияет на вкусовые качества супа. Две-три ложки манки следует обжарить на сковороде до золотистого цвета, после чего переложить в бульон и перемешать, чтобы она растворилась.
• Пшено – у него такие же преимущества, как и у вышеописанной манки. Состав, богатый витаминами, минералами и питательными веществами, нейтральный вкус и запах, которые не повлияют на суп. Для того, чтобы блюдо загустело, достаточно в середине приготовления добавить три-четыре столовых ложки пшена. Этого хватит, чтобы суп приобрел желаемую консистенцию.
6. Яйца
Яйца нужно взбить, а потом влить в суп. / Фото: stranamam.ru
Для увеличения густоты и сытности блюда, добавьте в него несколько яиц. Разбейте пару штук в миску и хорошо взбейте венчиком или блендером, чтобы получился, легкая воздушная и пенистая масса. Добавьте в емкость к яйцам немного бульона из кастрюли с супом и тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты превратились в однородную смесь. Когда это произойдет, вылейте яичную массу в суп. Добавление бульона к яйцам называется темперированием и нужно для того, чтобы яйца не свернулись в горячем блюде.
На заметку: Если вы хотите получить сытный суп с насыщенным вкусом и ароматом, используйте одни желтки. А для более легкого блюда подойдут только белки.
7. Маскарпоне
Маскарпоне придаст супу сливочную нотку. / Фото: grandgames.net
А почему бы не загустить суп знаменитым итальянским сыром, который обладает сливочным вкусом и мягкой, бархатистой текстурой? Он с успехом может заменить сметану в процессе приготовления, например, томатного супа, придать ему дополнительную пикантную нотку. Маскарпоне отлично звучит, как в сладких, так и в соленых блюдах, но перебарщивать не стоит – в 100 граммах продукта содержится около 400 калорий. Настоящая энергетическая бомба!
Как и сметану, итальянский сыр следует добавлять на последнем этапе приготовления супа, чтобы продукт не расслоился. Для полного растворения смешайте маскарпоне с небольшим количеством горячего бульона, а затем перелейте в кастрюлю с супом.
источник
