С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 564 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Есть у меня испанская бейсболка, причем корпоративная, так этот передний выступ - на ней сшит, типо шапка-испанка.. Д...Что за странный ш...
  • Сергей Семенов
    А фотографии было лень копировать или не умеете?11 малолитражных ...
  • Evgeni Velesik
    В таком виде сковоролку, что на фото чистить не надо! Просто сходи и купи новую!Как быстро и прос...

7 занимательных фактов о продуктах, ставших символами советской эпохи



Люди, заставшие эпоху Советского Союза, часто ностальгируют по вкусным тамошним продуктам. Причём если один действительно с распадом СССР исчезли с прилавков, то другие, вроде пломбира в вафельном стаканчике или варёной колбасы «Докторская» можно купить и сегодня. Вот только вкус у них другой, тара не та, да и производство сильно изменилось.
Однако это только подогревает интерес к истории продовольственной отрасли СССР, которая имела немало любопытных страниц. Вашему вниманию «семёрка» занимательных фактов о продуктах, ставших символами советской эпохи.

1. О легендарном советском мороженом


Советское мороженое было популярно и в СССР, и за его пределами. /Фото: retailer.ru

Советское мороженое было популярно и в СССР, и за его пределами. /Фото: retailer.ru

 

Советское мороженое стало одним из подлинных продуктовых символов Советского Союза, и именно по его отменному вкусу скучают большинство ностальгирующих. А было оно таковым благодаря неукоснительному соблюдению производителями ГОСТа, который был утверждён незадолго до начала Великой отечественной войны, в марте 1941 года: он предъявлял строгие требования к производству мороженого: в первую очередь, речь шла о полном отсутствии каких-либо искусственных добавок, то есть, использовании только натуральных ингредиентов. К слову, этот, ставший уже легендарным советский продукт был оценён не только на отечественных просторах, но и за рубежом: так, ежегодно из СССР экспортировали примерно 2 тысячи тонн мороженного.

2. О роли цвета крышки молочных продуктов


Советская молочка имела даже классификацию крышечек. /Фото: fishki.net

Советская молочка имела даже классификацию крышечек. /Фото: fishki.net


 

Вот чего в Советском Союзе всегда было в достатке, так это напитков на основе молока, и о них до сих пор ностальгируют многие из тех, кто застал эту эпоху.
Но не меньший интерес представляет и тара, в которую разливалась отечественная молочка до 1991 года. Зачастую она представляла собой одинаковые по внешнем виду стеклянные бутылки, поэтому для того, чтобы различать напитки, была придумана целая система цветовой дифференциации крышечек, которые были изготовлены из пищевой фольги - этикеток-то совсем не было. Например, обычное молоко скрывалось в бутылках под крышечками серебристого цвета, а топлёное – темно-жёлтого. Ряженку искали под розовыми крышками, а кефиром – под зелёными. Но даже после того, как молочный продукт был выпит, тара оставалась актуальной для советского гражданина, ведь пустая бутылка сдавалась в пункт приёма стеклотары, за что можно было выручить 15 копеек.

3. О кофе в Советском Союзе


В СССР быстро решили проблему дефицита кофе. /Фото: sovkusom.ru

В СССР быстро решили проблему дефицита кофе. /Фото: sovkusom.ru

 

Натуральный кофе в Советском Союзе был продуктом, на который дефицит всё-таки распространялся. Однако отечественная лёгкая промышленность выходила из положения как могла. Так, советскими производствами был налажен выпуск целого ряда кофейных напитков, самым известным из которых имел название «Наша марка». Известен и его состав: 35% натурального молотого кофе, 30% цикория, 25% молотых желудей и 10% каштанов. Само собой, то вкус такого напитка мог быть подобным на кофе разве что отдалённо, однако продукт явно отличался абсолютным отсутствием химии.

4. Об истории появления «Кильки в томате»


Какой уж был советский стол без этой консервы. /Фото: moreprodukt.info

Какой уж был советский стол без этой консервы. /Фото: moreprodukt.info


 

Трудно было представить застолье среднестатистической советской ячейки общества без баночки с рыбными консервами, причём чаще всего речь было именно «Килька в томате». Собственно, это и неудивительно, ведь история этого продукта насчитывает без малого столетие. Так, в середине двадцатых годов прошлого столетия на мощностях Керченского рыбного завода было налажено массовое производство консервов «Килька в томате». И масштабы его общего выпуска было таковыми, что, в отличие от многих советских товаров, этот продукт в дефиците фактически не был, поэтому быстро стал неотъемлемым атрибутом каждого холодильника в СССР.

Интересный факт: в своё время о «Кильке в томате» ходила любопытная легенда - мол, однажды эти консервы продегустировал лично Никита Сергеевич Хрущёв, и они настолько ему понравились, что он назвал их «лучшим народным продуктом».

5. О феномене берёзового сока


Один из главных питьевых символов СССР. /Фото: back-in-ussr.com

Один из главных питьевых символов СССР. /Фото: back-in-ussr.com

 

В современных реалиях уже мало кто на постсоветском пространстве вообще имеют представление о том, что такое берёзовый сок. А вот те, кто успел пожить в Советском Союзе, знают, что производился он фактически в промышленных масштабах. А достать его можно было в двух вариантах: либо на полках продовольственных магазинов, где продавался законсервированным в трёхлитровых банках, либо зайти туда же и купить его на розлив: по данным редакции Novate.ru, в среднем один стакан берёзового сока стоил 8 копеек. Однако после распада Советского Союза массовое производство напитка было прекращено, и достать его будет довольно трудно.

6. Об истории появления «морковки по-корейски»


У этого салата весьма примечательная история. /Фото: wiki-org.ru

У этого салата весьма примечательная история. /Фото: wiki-org.ru

 

Согласно наиболее распространённой версии, популярный и сегодня салат под названием «морковка по-корейски» тоже появился в Советском Союзе. Но вот предыстория его изобретения, связана, само собой, с Кореей: именно там в кулинарной традиции принято мариновать мясо и рыбу с добавлением уксуса и редиски. Однако такая рецептура была плохо доступна советским корейцам, которые проживали в Приморье и Средней Азии, так как необходимая для классического рецепта редиску частенько была в дефиците. Тогда-то они и приняли решение заменить последнюю морковкой, которую в СССР было гораздо легче достать. А тогда, когда не удавалось достать мясо или рыбу, то корейцы попросту мариновали саму морковь. Блюдо получилось вкусным и постепенно приобрело популярность по всей территории Советского Союза. Впрочем, это не мешает множеству обывателей по-прежнему быть уверенными, что «морковка по-корейски» была изобретена в Корее.

7. О конфетах и торте «Птичье молоко»


Торт с таким названием - чисто советское изобретение. /Фото: 9111.ru

Торт с таким названием - чисто советское изобретение. /Фото: 9111.ru

 

История конфет «Птичье молоко» берёт своё начало ещё с довоенных лет: так, первое производство этой популярной сладости было развёрнуто в Польше ещё в 1936 году. А вот на территории СССР аналогичный конвейер был налажен только в шестидесятые годы прошлого столетия. И именно с Советским Союзом связано появление торта с аналогичным названием. Автором этого десертного шедевра является кондитер знаменитого в те времена столичного ресторана «Прага» Владимир Гуральник.

Это интересно: именно советский торт «Птичье молоко» был первым видом этого кондитерского изделия, запатентованным в СССР - по информации редакции Novate.ru, в 1982 году на него было выдано соответствующее авторское свидетельство номер 925285.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
Приморский край
никита сергеевич хрущев
владимир гуральник
прага, ресторан
керченский рыбный завод
наверх