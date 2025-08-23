7 занимательных фактов о продуктах, ставших символами советской эпохи

Люди, заставшие эпоху Советского Союза, часто ностальгируют по вкусным тамошним продуктам. Причём если один действительно с распадом СССР исчезли с прилавков, то другие, вроде пломбира в вафельном стаканчике или варёной колбасы «Докторская» можно купить и сегодня. Вот только вкус у них другой, тара не та, да и производство сильно изменилось., которая имела немало любопытных страниц. Вашему вниманию «семёрка» занимательных фактов о продуктах, ставших символами советской эпохи.
1. О легендарном советском мороженом
Советское мороженое было популярно и в СССР, и за его пределами. /Фото: retailer.ru
Советское мороженое стало одним из подлинных продуктовых символов Советского Союза, и именно по его отменному вкусу скучают большинство ностальгирующих. А было оно таковым благодаря неукоснительному соблюдению производителями ГОСТа, который был утверждён незадолго до начала Великой отечественной войны, в марте 1941 года: он предъявлял строгие требования к производству мороженого: в первую очередь, речь шла о полном отсутствии каких-либо искусственных добавок, то есть, использовании только натуральных ингредиентов. К слову, этот, ставший уже легендарным советский продукт был оценён не только на отечественных просторах, но и за рубежом: так, ежегодно из СССР экспортировали примерно 2 тысячи тонн мороженного.
2. О роли цвета крышки молочных продуктов
Советская молочка имела даже классификацию крышечек. /Фото: fishki.net
Вот чего в Советском Союзе всегда было в достатке, так это напитков на основе молока, и о них до сих пор ностальгируют многие из тех, кто застал эту эпоху.
3. О кофе в Советском Союзе
В СССР быстро решили проблему дефицита кофе. /Фото: sovkusom.ru
Натуральный кофе в Советском Союзе был продуктом, на который дефицит всё-таки распространялся. Однако отечественная лёгкая промышленность выходила из положения как могла. Так, советскими производствами был налажен выпуск целого ряда кофейных напитков, самым известным из которых имел название «Наша марка». Известен и его состав: 35% натурального молотого кофе, 30% цикория, 25% молотых желудей и 10% каштанов. Само собой, то вкус такого напитка мог быть подобным на кофе разве что отдалённо, однако продукт явно отличался абсолютным отсутствием химии.
4. Об истории появления «Кильки в томате»
Какой уж был советский стол без этой консервы. /Фото: moreprodukt.info
Трудно было представить застолье среднестатистической советской ячейки общества без баночки с рыбными консервами, причём чаще всего речь было именно «Килька в томате». Собственно, это и неудивительно, ведь история этого продукта насчитывает без малого столетие. Так, в середине двадцатых годов прошлого столетия на мощностях Керченского рыбного завода было налажено массовое производство консервов «Килька в томате». И масштабы его общего выпуска было таковыми, что, в отличие от многих советских товаров, этот продукт в дефиците фактически не был, поэтому быстро стал неотъемлемым атрибутом каждого холодильника в СССР.
Интересный факт: в своё время о «Кильке в томате» ходила любопытная легенда - мол, однажды эти консервы продегустировал лично Никита Сергеевич Хрущёв, и они настолько ему понравились, что он назвал их «лучшим народным продуктом».
5. О феномене берёзового сока
Один из главных питьевых символов СССР. /Фото: back-in-ussr.com
В современных реалиях уже мало кто на постсоветском пространстве вообще имеют представление о том, что такое берёзовый сок. А вот те, кто успел пожить в Советском Союзе, знают, что производился он фактически в промышленных масштабах. А достать его можно было в двух вариантах: либо на полках продовольственных магазинов, где продавался законсервированным в трёхлитровых банках, либо зайти туда же и купить его на розлив: по данным редакции Novate.ru, в среднем один стакан берёзового сока стоил 8 копеек. Однако после распада Советского Союза массовое производство напитка было прекращено, и достать его будет довольно трудно.
6. Об истории появления «морковки по-корейски»
У этого салата весьма примечательная история. /Фото: wiki-org.ru
Согласно наиболее распространённой версии, популярный и сегодня салат под названием «морковка по-корейски» тоже появился в Советском Союзе. Но вот предыстория его изобретения, связана, само собой, с Кореей: именно там в кулинарной традиции принято мариновать мясо и рыбу с добавлением уксуса и редиски. Однако такая рецептура была плохо доступна советским корейцам, которые проживали в Приморье и Средней Азии, так как необходимая для классического рецепта редиску частенько была в дефиците. Тогда-то они и приняли решение заменить последнюю морковкой, которую в СССР было гораздо легче достать. А тогда, когда не удавалось достать мясо или рыбу, то корейцы попросту мариновали саму морковь. Блюдо получилось вкусным и постепенно приобрело популярность по всей территории Советского Союза. Впрочем, это не мешает множеству обывателей по-прежнему быть уверенными, что «морковка по-корейски» была изобретена в Корее.
7. О конфетах и торте «Птичье молоко»
Торт с таким названием - чисто советское изобретение. /Фото: 9111.ru
История конфет «Птичье молоко» берёт своё начало ещё с довоенных лет: так, первое производство этой популярной сладости было развёрнуто в Польше ещё в 1936 году. А вот на территории СССР аналогичный конвейер был налажен только в шестидесятые годы прошлого столетия. И именно с Советским Союзом связано появление торта с аналогичным названием. Автором этого десертного шедевра является кондитер знаменитого в те времена столичного ресторана «Прага» Владимир Гуральник.
Это интересно: именно советский торт «Птичье молоко» был первым видом этого кондитерского изделия, запатентованным в СССР - по информации редакции Novate.ru, в 1982 году на него было выдано соответствующее авторское свидетельство номер 925285.
