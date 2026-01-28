Устройства, которые помогут быстро согреться в квартире зимой

Постоянно мерзнете зимой не только на улице, но и дома? Конечно, можно по классике включить обогреватель, надеться теплый халат или укутаться в одеяло, но есть и более эффективные способы. Мы рассказываем, какие устройства помогают быстро согреться и чувствовать себя комфортно.



Устройство 1: Электрическое одеяло или простынь

Устройство 2: Грелка для ног

Устройство 3: Термокружка

Устройство 4: Чайник с поддержанием температуры

Устройство 5: Сушилка для обуви

Устройство 6: Электрокамин

На простыне и одеяле можно настроить температуру.Мечтаете о том, чтобы надеть пижаму и юркнуть в теплую кровать? Отличный план, вот только постель, скорее всего, окажется холодной. Нужно будет еще минут пять ждать, пока простынь и одеяло согреются. Если вы не готовы идти на такие жертвы, тогда следующее изобретение для вас – электрическое одеяло или простынь.При выборе необходимо в первую очередь учитывать размер кровати, так как в магазинах есть односпальные, полуторные и двуспальные модели. Материал тоже может быть разным, но, по словам активных пользователей, самым комфортным и гипоаллергенным является флис.В большинстве подобных устройств температуру нагрева можно адаптировать под личные предпочтения, но есть и те, в которых присутствует лишь один вариант. Удобно, если на одеяле присутствует съемный тканевый чехол – тогда за ним будет гораздо проще ухаживать.Грелка для ног может дополнительно включать функции массажера.Какими бы качественными и теплыми ни были ваши ботинки, всегда есть риск, что во время прогулки замерзнут ноги. Возможно, вы попадете под дождь или будет долго играть с детьми в снегу. Грелка для ног поможет быстро согреться и не заболеть, поэтому такую помощницу обязательно следует заиметь дома.Грелку делают в виде «сапога» с мягким наполнителем и электрическим подогревом. Чтобы запустить прибор, нужно включить его в розетку и настроить подходящую температуру. При выборе модели важно учитывать размер ноги человека, который планирует пользоваться грелкой. Если же в семье все мерзляки, тогда убедитесь, что прибор подойдет даже для папы с 45 размером.Термокружка может быть с ручкой или безКак насчет того, чтобы согреться изнутри? Самый лучший помощник в этом непростом деле – горячий чай. Вот толь, чтобы выпить его действительно горячим, нужно сильно постараться. Обычно мы завариваем напиток и на что-то отвлекаемся, а когда берем кружку в руки, она уже оказывается холодной. К счастью, есть простой способ, который поможет решить эту проблему раз и навсегда. Термокружка!Самые недорогие модели способны сохранять тепло напитков около четырех часов, а более прокаченные – до 12 часов. Объем бывает разным – от 300 до 700 мл. Если вы планируете пользоваться термокружкой не только дома или на работе, но также на улице и в поездках, позаботьтесь о том, чтобы у нее была герметичная крышка.Идеальным вариантом для прогулки станет модель с ремешком, который надевают на запястье. Так вы будете уверены в том, что кружка не упадет на землю, даже если вы случайно выроните ее из рук. А для фанатов чая есть специальные модели со встроенным ситечком, чтобы можно было заваривать листья прямо в кружке.Чайник с функцией поддержания тепла.Иногда минуты ожидания того, когда закипит чайник, кажутся вечностью. Если вам надоело каждый раз заново включать прибор, присмотритесь к моделям с поддержанием температуры. Обычно они оснащены несколькими температурными настройками, чтобы было удобнее заваривать разные сорта чая. Обычно температура варьируется от 40 до 100 градусов, поэтому вы можете без проблем нагреть воду как до теплого состояния, так и до кипятка.Что касается времени поддержания температуры, то здесь все зависит от конкретной модели – у некоторых оно достигает 12 часов. Если вы часто пьете чай или кофе в течение дня, это идеальный вариант. Или же обратите внимание на проточный термопот. Пользователи утверждают, что с ним можно забыть о чайнике навсегда.Таким прибором можно сушить и прогревать обувь.Обычно сушилку используют для того, чтобы высушить промокшие ботинки, сапоги или кроссовки, но это не единственный вариант ее применения. Также вы можете использовать устройство, что нагреть обувь перед выходом на улицу или комнатные тапочки, когда вернетесь с работы.В магазинах можно найти разные модели, но самые популярные – в виде ковриков, колодок или стоек со встроенным феном. На последние ботинки нужно не ставить, а надевать подошвой вверх. Устройства поддерживают температуру около 40 градусов и воздействуют на обувь гораздо бережнее, чем батареи, на которых мы привыкли сушить сапоги по старинке.Если вы хотите не только сушить обувь, но и согревать ее изнутри, тогда отдавайте предпочтения сушилкам в виде колодок, которые вставляются внутрь. Так вы сможете за пару минут добиться нужной температуры и с комфортом нырнуть в любимые тапочки.Электрокамин отлично впишется в интерьер.Даже если вы живете в маленькой студии или хрущевке, это не повод отказывать себе в камине. Конечно, классическую модель, как в загородных домах, установить вряд ли получится, но элктрическую – вполне. Такой камин сделает обстановку не только теплее, но и уютнее, поможет расслабиться и прогнать плохие мысли. Можно будет часами сидеть и наблюдать, как горит импровизированный огонь.Если хотите максимально приблизиться к эффекту настоящего камина, выбирайте модели, которые воспроизводят звук потрескивающих в огне дров. Одним из главных преимуществ такого устройства является то, что на рынке представлено большое количество моделей самых разных дизайнов, поэтому вы без проблем сможете вписать его в интерьер. А вокруг камина можно соорудить полки для хранения книг, посуды и других вещей.