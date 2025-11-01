9 лайфхаков, как превратить обычный салат в шедевр, достойный меню мишленовского ресторана

Совет 1: Правильно подберите ингредиенты

Уместными в салате должны быть даже зерна. / Фото: pulsarvideo.ru

Совет 2: Увеличьте температуру

Теплый салат с кусочками говядины. / Фото: many-postel.ru

Совет 3: Добавьте хруста

Для хруста положите в салат сухарики. / Фото: mirtesen.ru

Совет 4: Не забывайте про пряности

Паприка и орегано делают вкус салатов интереснее

Совет 5: Добавляйте белок

Цезарь - отличный вариант салата с белком. / Фото: autogear.ru

Совет 6: Найдите альтернативу оливковому маслу

Используйте вместо масла чесночную заправку

Совет 7: Продумайте подачу

Оригинальная подача классического оливье. / Фото: salat-olive.ru

Совет 8: Добавляйте лимонный сок

Лимонный сок даст салату пикантную кислинку. / Фото: fb.ru

Совет 9: Не жалейте зелени

Салат с рукколой выглядит более объемным и аппетитным. / Фото: primemeat.ru