12 продуктов, которые помогут в борьбе со стрессом и тревожностью

Если вы чувствуете, что тревога и стресс стали вашими постоянными спутниками по той или иной причине, не спешите начинать седативы, с которых потом будет очень трудно слезть. Для начала нужно постараться откорректировать питание и включить в свой рацион продуктв, седативные качества которых доказаны наукой.
1. Шоколад и какао
Натуральный какао. / Фото: chocoladstvo.ru
Витамины группы В (в частности, В6), которые назначают при неврозах, умственных и физических перегрузках, а также магний, необходимый для корректной работы сердца и сосудов, - вот неоспоримое доказательство антистрессового бонуса шоколада. Вот только сладкоежкам придётся переосмыслить жизнь и встать на путь исправления: под шоколадом подразумевается продукт, содержащий не менее 56 % какао-бобов (то есть горький, а не молочный или белый).
А вот какао вообще способно оттеснить шоколад на почётное второе место в конкурсе «Антистресс века»: фенилэфиламин, содержащийся в чашке горячего ароматного напитка, оказывает мягкое «тормозящее» действие на нервные волокна и способно заменить успокоительное в стрессовый момент. Не ввести ли какао в список обязательных объектов на столе во время совещания руководства?...
2. Молоко и мягкие белые сыры
Рикотта. / Фото: attuale.ru
В результате исследования (и это не избитая и надоевшая фраза - исследования действительно проводились!) выяснилось, что молочный протеин способен влиять на отделы головного мозга, подающие организму (надпочечникам) в конфликтной или опасной ситуации сигнал вырабатывать кортизол (гормон стресса).
Подобный эффект наблюдается и при употреблении мягких (сладких) белых сыров типа рикотты. Представим стандартную ситуацию: на работе в коллективе повисло напряжение, которое привыкли снимать чашечкой кофе со сладким десертом. Тот случай, когда говорить о ЗОЖ неуместно, а вот предпочесть, выбирая антистрессовую вкусняшку, десертик на основе рикотты, крем-чиза и т. п. весьма полезно для гармонизации отношений внутри коллектива. Если от сладостей с высоким содержанием сахара кортизол станет выделяться ещё интенсивнее, то после кусочка чизкейка у вас даже, возможно, найдутся силы улыбнуться ворчливой коллеге.
3. Миндаль
Миндаль. / Фото: kupipet.ru
Орех богат витамином В2, E, цинком, магнием. Тандем этих веществ участвует в производстве серотонина — нейромедиатора, молекулы которого перемещаются между нейронами (нервными клетками) и помогают передавать сигналы в мозг. Серотонин помогает справиться с депрессией, регулирует уровень беспокойства и тревоги, обеспечивает здоровый сон и пищеварение. Чтобы разгрузить нервную систему, нужно съедать 15 г орехов в день.
4. Голубика
Голубика. / Фото: kartinkin.net
Ягода отличается высоким содержанием полифенолов, антиоксидантов и противовоспалительных веществ, которые положительно влияют на эмоциональную стабильность и мозговую активность, помогают бороться с забывчивостью и улучшают настроение. Полифенолы препятствуют развитию нейродегенеративных заболеваний: болезни Альцгеймера и Паркинсона.
5. Ромашка
Ромашковый чай. / Фото: about-tea.ru
Традиционно считается, что чай с ромашкой помогает успокоить нервы, и это тот случай, когда народная мудрость подтверждается наукой. Ромашка содержит большое количество антиоксидантов, которые, как доказано, уменьшают воспаление и могут снизить риск возникновения беспокойства. Исследования свидетельствуют, что ромашка помогает избавиться от тревожности даже людям, у которых диагностировано генерализованное тревожное расстройство. А один эксперимент продемонстрировал, что у испытуемых, употреблявших экстракт ромашки в течение восьми недель, наблюдалось уменьшение симптомов депрессии и тревожности.
6. Сельдерей
Сельдерей. / Фото: mrfilin.com
Стебель сельдерея обладает успокаивающим и слабым седативным воздействием из-за огромного количества витамина С (в 100 г содержится 8 мг вещества — 10 % от суточной дозы) и бета-каротинов, которые в организме преобразуются в витамин А. Магний и кремний в составе успокоят и поддержат нервную систему после эмоциональных потрясений. Более того. Диетологи и врачи неустанно советуют: употреблять пищу следует медленно, тщательно пережевывая ее. Бесконечные перекусы ведут к хроническим гастритам: эту печальную истину знают уже даже дети 7-8 лет. Сельдерей невозможно прожевать быстро. Таким образом, если добавить сельдерей к привычному ужину с мясным блюдом, его долгое пережевывание будет способствовать тому, что у организма появится необходимое ему время на усваивание пищи и питательных веществ, в ней содержащихся. Сельдерей - отличный помощник в борьбе с привычкой кушать слишком быстро, от которой страдают в первую очередь очень занятые и деловые люди.
7. Нежирное мясо
Куриное филе. / Фото: kartinkin.net
Мясо индейки, курицы, постная говядина и нежирная свинина содержат не только строительный материал для организма — протеины животного происхождения. Они богаты веществами, способствующими выработке нейромедиаторов серотонина, дофамина, эпинефрина и норэпинефрина, без которых невозможно нормальное функционирование центральной нервной системы. Это такие уникальные аминокислоты, как триптофан и фенилаланин. Люди, которые не отказываются от постных мясных продуктов, гораздо реже страдают от упадка сил, состояния тревоги, беспричинного страха и снижения концентрации внимания. Как правило, у них на достойном уровне находится мотивация, хорошо работает память и редко встречается хроническая усталость. Триптофан связан в большей степени с синтезом гормона счастья серотонина и гормона полноценного сна мелатонина. Фенилаланин благоприятствует образованию дофамина, мелатонина, эпинефрина, норэпинефрина.
8. Жирная рыба
Лосось. / Фото: baback.club
Для образования гормона счастья серотонина необходимы витамины группы В, которые присутствуют в жирной морской рыбе и морепродуктах. Но самое главное достоинство этой пищи в том, что в ней много ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, которые помогают нормальной работе нервных клеток и делают сосуды головного мозга эластичными и крепкими. Морские дары богаты также йодом, фосфором, витаминами А и Е, крайне полезными для укрепления мозга и нервной системы в целом. Наиболее полезными в этом смысле считаются лосось, скумбрия, сельдь, форель, сёмга, тунец, палтус, угорь. А самые последние исследования свидетельствуют о том, что сёмга, например, даже способствует снижению уровня гормонов стресса — кортизола и адреналина. А регулярное употребление семги снижает риск панических атак у лиц, страдающих тревожными расстройствами.
9. Морская капуста
Ламинария. / Фото: ketokotleta.ru
Морскую капусту сложно заменить каким-то другим растительным продуктом. Она крайне необходима для тех, кто ведет напряженный образ жизни, занят умственным трудом и регулярно подвергается стрессам. Морская капуста, или ламинария, благодаря большому содержанию йода, помогает работе щитовидной железы, — органа, который в первую очередь отвечает за реакцию организма на стресс. Пантотеновая кислота и витамин В также есть в этом продукте. Кроме того, морская капуста богата многими витаминами и минералами, которые необходимы для здоровья человека в целом. По составу ламинария содержит много йода, витамины А, группы В, С, Е и D. В этом продукте содержатся энтеросорбирующие вещества, которые подобно губке, вытягивают шлаки, токсины и вредоносные бактерии из организма
10. Молочка
Творог. / Фотто: xoroshiy.ru
Простокваша, несладкий йогурт, творог, сыр должны быть в рационе человека, если он подвержен стрессам. Повод для их обязательного введения в ежедневное меню — наличие кальция, магния и триптофана. Но существует одно условие: полезнее и правильнее всего употреблять не слишком жирные молочные продукты, но и ни в коем случае не обезжиренные. Потому что жирные хуже усваиваются, а излишки жиров затрудняют нормальную работу мозга и нервной системы в целом. Обезжиренные же приносят мало пользы, потому что без жиров вообще хуже усваиваются жирорастворимые витамины и минеральные вещества, необходимые организму.
11. Каши и хлеб из цельного зерна
Цельнозерновой хлеб. / Фото: muka61.com
Зерновые благоприятно влияют на нервную систему, так как содержат сложные углеводы, дают много энергии. Люди, которые регулярно едят каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы, реже страдают от нервных расстройств, так как эта еде не перегружает пищеварительную систему, успокаивает за счет своей питательности и наличию витамина В. К тому же, многие каши, например, овсяная, стимулируют синтез серотонина. Еще диетологи советуют против тревоги и стрессов чаще употреблять бурый рис и гречку.
12. Специи и пряные травы
Кинза и кориандр. / Фото: hozyain.by
Специи и пряные травы чрезвычайно полезны. В них сконцентрированный витаминно-минеральный состав, который налаживает работу всех систем организма сразу. А эфирные масла в петрушке, укропе, кинзе поднимают настроение, даже просто воздействуя на обонятельные рецепторы. С осторожностью нужно относиться к острым приправам и специям. Например, кайенский перец очень полезен при нервных расстройствах и стрессах. Но он очень сильно стимулирует пищеварительный тракт, что не очень полезно для человека, находящегося в напряжении. Поэтому эту специю нужно использовать крайне аккуратно, с учетом индивидуальных особенностей человека.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии