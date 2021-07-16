Совместимость деревьев на дачном участке: особенности

Каждый опытный садовод знает, какие деревья можно посадить на участке рядышком, а какие растения и кустарники нужно посадить подальше друг от друга. Начинающим огородникам и садоводам очень важно знать совместимость плодовых деревьев и кустарников, чтобы не нарушить корневую систему растений и получить хороший урожай.

Грамотная закладка приусадебного участка – залог отменного урожая ягодных и плодовых культур. Каждый дачник должен знать, что при посадке кустарников и деревьев очень важна совместимость плодовых деревьев, чтобы каждому растению хватало питательных веществ для роста и плодоношения.

Независимо от размеров участка, в первую очередь нужно подготовить почву, так как потом что-то исправить уже будет сложнее.

Требования к почве

Какой должна быть земля при закладке сада? Идеальный вариант – плодородный чернозем. Нежелательно садить деревья и кустарники в распыленную почву, не подойдет и заболоченная местность, а также плотная глинистая и каменистая.

Крайне нежелательно пытаться разбить сад на заболоченной местности, лощине и замкнутых котлованах. Попытаться можно, только нужно хорошо удобрить почву и внести плодородную смесь.

Плодовые растения не порадуют вас урожаем и на участках с высоким обводнением, когда грунтовые воды проходят практически на поверхности.

Растения не смогут существовать и развиваться в таких тяжелых условиях, корни будут находиться постоянно в воде и постепенно загниют от нехватки питательных веществ и кислорода. Если вы новичок в этом деле и еще не знаете, какая почва вам досталась, в качестве эксперимента можно посадить несколько плодовых кустарников и понаблюдать за растением. Если вы видите, что ветки растения стали подсыхать при хорошо увлажненной почве, это говорит о том, что растению не хватает питательных веществ, а грунтовые воды залегают слишком высоко. Конечно, можно поступить иначе и сразу пригласить специалистов, чтобы оценить плодородность почвы и сделать заранее все, чтобы после посадки не было дополнительных хлопот с удобрением и внесением плодородной смеси.

Так ли важен уровень грунтовых вод во время посадки саженцев? Безусловно, для каждого растения существуют свои нормы и правила, так, если вы хотите посадить на участке грушу или яблоню, тогда очень важно проверить уровень залегания грунтовых вод, он не должен достигать 2-х м от поверхности земли. Слива и вишня в этом плане более привередливы, так как оптимальный уровень вод должен быть не ближе чем 15 м, а вот для таких плодовых кустарников как малина, смородина и крыжовник, можно, чтобы уровень грунтовых вод был практически на поверхности, но не ближе, чем 1 м.

Что нужно учитывать, чтобы правильно разместить все плодовые деревья и кустарники на участке:

Уровень залегания грунтовых вод. Затенение. Совместимость растений. Соблюдение севооборота.

Когда год выдался засушливым – это крайне негативно сказывается на урожайности, но когда почва всегда остается влажной, то и это также плохо, растения страдают от избытка влаги. Очень важно определить уровень залегания грунтовых вод и принять соответствующие меры, если жидкости в избытке – попытаться отвести влагу. В низине можно вырыть канаву или посадить те культуры, которым нужно больше влаги.

Основное правило при посадке фруктовых деревьев – все косточковые культуры нужно высаживать повыше, желательно на возвышенной местности. Только так можно рассчитывать на хороший урожай.

Совместимость деревьев и кустарников в саду

Даже в старых учебниках для начинающих садоводов размещено очень мало информации относительно влияния растений друг на друга (плодовые кустарники и фруктовые деревья). Весь багаж знаний опытные садоводы нарабатывают опытным путем, а потом охотно делятся с новичками. Оказывается, что мало только приобрести приусадебный участок и закупить разные саженцы, а потом дружно всей семьей взяться за работу. Нет, оказывается, высаживая некоторые деревья в саду, важно учитывать их совместимость. Возможно, соседство будет угнетать растущие рядом растения или же наоборот, способствовать активному росту. Например, безобидные на первый взгляд яблони не выносят близкое расположение таких косточковых деревьев, как слива и вишня. Поэтому, если вы хотите посадить эти деревья на своем участке, необходимо выдерживать определенную дистанцию.Схема совместимости деревьев и кустарников

Очень важно учитывать совместимость деревьев с другими растениями, поскольку каждое плодовое дерево или кустарник выделяет свой «секрет», такие выделения могут негативно влиять на развитие соседних растений. Это касается не только наземного действия, но и подземного, ведь у каждого растения своя корневая система. Каждая культура развивается по-разному и может так оказаться, что одно растение останется в тени и будет лишено питания и солнечного света, а другое пойдет в рост. Получается, что так называемые «мощные представители» плодовых деревьев (это некоторые сорта груш, яблонь и слив) будут подавлять рост плодовых кустарников и косточковых деревьев. Если правильно подобрать растения и посадить их в определенном порядке, то можно получить не только хороший урожай, но и защиту от вредителей (растения будут самостоятельно защищать друг друга от вредителей).

Обратите внимание на таблицу совместимости плодовых деревьев и кустарников в саду:

Красным цветом выделено нежелательное соседство растений, зеленым – благоприятное. Делаем выводы: так, если посадить, например грецкий орех рядом с любыми плодовыми кустарниками и деревьями, то он будет подавлять рост этих растений. Известно, что это дерево не дружит ни с какими плодовыми деревьями. Несмотря на это, грецкий орех отпугивает насекомых. Посадить это дерево на своем участке можно, только вдали от кустарников и плодовых деревьев.

Есть такие садоводы, которые мечтают вырастить на своем участке лещину, чтобы не искать это дерево в лесу, а собирать урожай на своем участке. Тут тоже нужно быть осторожным, так как лещина также действует угнетающе на соседние растения.

Ознакомьтесь с перечнем растений, которые не уживаются с яблоней и грушей:

роза;

сирень;

жасмин;

пихта;

калина;

конский каштан.

Что можно посадить вблизи с грушей и яблоней:

черешню;

сливу;

вишню;

малину.

И, конечно же, яблоню. Это дерево хорошо себя чувствует по соседству со своими собратьями, даже если сорт яблони будет разным. При посадке молодых яблоневых саженцев нужно учитывать следующее: не стремитесь посадить саженец на то место, где росла старая яблонька. Лучше отступить хотя бы несколько метров от этого места и посадить саженец, тогда молодая яблонька будет радовать вас пышным цветением.

Совместимость деревьев при посадке:

Вишня хорошо уживается с яблонькой, виноградом, а также черешней. Можно посадить рядышком несколько саженцев вишни. Растения не будут мешать друг другу. Кстати, рядом с вишнями не должно быть кустарника черной смородины. Выбираем место для посадки сливы – вдали от груши и по соседству с черной смородиной. Черешню тоже нужно посадить вдали от груши, яблони, сливы и алычи, так как это дерево с мощной корневой системой забивает другие растения. По соседству с черешней нежелательно располагать и такие кустарники, как малину, крыжовник и смородину (красную и белую). Если вы хотите посадить ежевику или малину прямо под персиком или абрикосом, чтобы сэкономить место на участке, то эти кустарники будут радовать вас богатым урожаем. Малина и красная смородина не уживаются друг с другом. Шелковица тоже не терпит соседства с другими деревьями и кустарниками, она может «дружить» только со своими собратьями, поэтому по соседству с шелковицей можно посадить еще один саженец шелковицы, только другого сорта, чтобы не повторяться. Облепиха – растение колючее, не уживается с другими деревьями и кустарниками. Нежелательно и соседство с грецким орехом.

Предлагаем ознакомиться с вариантом планировки приусадебного участка. Размеры 24х40 м:

По периметру участка (границы с 3-х сторон) можно посадить плодовые кустарники: шиповник, малину, смородину, облепиху или высадить декоративные деревья. Справа в верхнем углу выделите место для выращивания огородных культур, а чтобы отделить границу между огородом и фруктовым садом, посадите ряд яблонь. По соседству с зоной отдыха с правой стороны участка будут себя великолепно чувствовать фруктовые деревья: вишня и слива, а в тени этих деревьев можно поставить скамейку, чтобы отдыхать в полуденный зной. Землянику, клубнику, розы и другие цветы можно посадить с противоположной стороны участка, чтобы эти растения не мешали другим.

Кстати, розы не терпят соседства с другими растениями, поэтому постарайтесь выделить для королевы цветка отдельное место.

Не очень нравится плодовым деревьям и кустарникам близкое соседство с березой, это дерево нужно посадить подальше от построек, фруктового сада и огородных культур. Мощная корневая система вытягивает из земли максимум питательных веществ и забирает всю влагу. По этой же причине нежелательно рядом высаживать хвойные породы деревьев и клены. Если же места на вашем участке достаточно, тогда можно рискнуть и посадить несколько елей и березок. Кстати, под широкой кроной кленов можно посадить папоротник или барвинок.

Еще одна особенность хвойных деревьев, которую нужно учитывать: ели способны закислять почву, поэтому рядом с хвойными породами можно посадить папоротник, каллы или бегонию. Такие растения любят кислые почвы. А вот косточковые деревья и семечковые наоборот, не выносят кислые почвы.

Полезные рекомендации от опытных садоводов

Если вы хотите, чтобы в вашем каждое растение получало максимум питательных веществ, необходимо учитывать правила совместимости плодовых деревьев в саду, а также не забывать о составе почвы. Если в среднекислой почве такие культуры, как земляника, яблоня, крыжовник и вишня будут себя хорошо чувствовать, то для других культур понадобится иной состав почвы. Чтобы приблизиться к идеалу и «сделать» почву среднекислой, можно принести из хвойного леса немного грунта или купить торф.

Нейтральные почвы подойдут идеально для выращивания огородных культур и большинства садовых растений, а также цветов. Если вы любите розы, пионы, хризантемы и гвоздики, можно запасаться семенами. Слабокислые почвы подойдут для выращивания лилий, а вот слабощелочные – станут идеальными для таких огородных культур как капуста, морковь и лук.

Необходимо своевременно освобождать участок от опавшей листвы, так как выделения некоторых растений негативно влияют на развитие соседних культур. Так, хвойные породы дерева и каштан мешают другим деревьям своими выделениями. Список можно дополнить: это дуб, бузина, ива и тополь.

Выбирая растения, которые можно посадить на участке, необходимо учитывать их совместимость с цветами и приспосабливаемость каждого растения к разным видам почв. Так, розам и бегониям понадобится стабильный полив, а вот ирисы, васильки и гвоздики смогут долгое время обходиться без влаги.