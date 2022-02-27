Интересные идеи декора шорт

Шорты — удобная одежда, особенно в самую жаркую погоду.

Если вы еще не успели завести себе «ту самую» пару,

вот несколько оригинальных идей. Вооружитесь ножницами, старыми джинсами и фурнитурой.



В результате получится вещь, которая будет радовать вас ни один сезон.

Короткие шорты с металлическими шипами

Вам понадобится:

Старые джинсы;

заклепки в виде шипов;

острые ножницы;

шило и специальные инструменты для крепления заклепок





Лучший способ — использовать старые шорты, в которых вам комфортно. Для такой переделки отлично подойдут любимые джинсы с хорошей посадкой, на которых появились прорехи. Отрежьте штанины, а затем пройдитесь по краю среза отверткой, чтобы появился рваный эффект.





Добавьте шипы и закрепления. Можно выбрать те, что не требуют специального инструмента для крепления — на них есть специальные скобы. Крутые шорты готовы!



Освежите старые шорты интересными деталями

Иногда, чтобы создать вещь абсолютно нового стиля, достаточно пары интересных деталей. Добавьте их в районе карманов — эту переделку очень легко осуществить.



«Городские» шорты с отворотамиНе все любительницы шорт предпочитают экстремально короткую длину. Модные шорты с отворотами — вариант для тех, кто предпочитает по-длиннее.



Этот проект идеален для переделки вышедших из моды джинсов с порванными коленками. Если вам не хватает длины для формирования манжета, добавить ее можно с нижней части штанины.





Отрежьте нужную длину. Если джинсы довольно узкие, то сформировать манжеты просто закатав, скорее всего не получится. Поэтому кроме нужной длины добавьте лишь 5 см на припуски для швов.





Выкраиваем манжеты из нижней части штанин, не забывая о припусках на швы.





Осталось скрепить части булавками и соединить их швом.





Подвороты закрепите потайными стежками в районе боковых швов.



Оригинальные джинсовые шорты с «космическим» принтом

Вам понадобится:

Шорты;

отбеливатель;

флакон с пульверизатором;

зубная щетка;

акриловые краски

Для начала побрызгайте шорты отбеливателем. Он обесцветит отдельные места. Если хотите, чтобы пятна были более яркими, пройдитесь по ткани губкой, смоченной в отбеливателе. После высыхания можно добавить цветных акцентов.





Нанесите на зубную щетку или толстую кисть акриловую краску, разведенную в воде. Затем покройте шорты цветными брызгами, нажимая на ворс и отпуская.



Добавьте блесток

Сделать обычные шорты гламурными можно при помощи тесьмы с блестками и текстильного клея. Просто заполните тесьмой пространство карманов.

Элегантные шорты с зубцами

Зафиксируйте край шорт булавками и нарисуйте контур каждого зубца. По намеченным линиям пройдитесь машинным швом. Важный момент — края ткани следует обработать зиг-загом для предотвращения осыпания.

Удобный отбеливатель для нанесения сложных узоров на деним

Если вы хотите шорты с графическим рисунком — ваша краска или отбеливатель должны быть довольно густыми. Разведите в теплой воде крахмал и заварите довольно густой клейстер. Добавьте к нему немного хлорного отбеливателя. Пропустите кашицу через сито. Этим составом очень удобно работать с трафаретами.

Шорты в кошачьем стиле

Автор переделки решил изобразить на своих шортах героя известного мема — недовольного кота. Идеальный материал для этого — акриловые краски или краски для росписи по ткани.

Нижнюю часть шорт обелили. Для этого можно использовать белую краску или отбеливатель.



Сзади сверху ткань затемнили краской из баллончика. На карманах черной краской нанесены контуры глаз. Белой — обозначен будущий нос.



Спереди кошачьи лапки.



Осталось добавить деталей. Кот уже недовольно смотрит на вас!

Кружевные шорты в технике омбре

Окрашивайте шорты, прикрывая их часть листом бумаги. Для следующего слоя, поднимите лист, а краску нанесите на весь открытый участок. Так вы сможете создать эффект омбре.





Изящные кружевные шорты

Заполните всю поверхность ткани кружевом. Крепить его можно текстильным клеем или простым машинным швом. Выглядит очень эффектно!

Яркие шорты с принтом тай-дай

При помощи красителей по ткани можно создать самую трендовую расцветку этого сезона.

Великолепные шорты в стиле бохо

Украсить шорты можно оригинальной тесьмой, сплетенной своими руками. Проект потребует не мало времени, но в результате вы получите действительно уникальную вещь. Для крепления тесьмы используйте клей для текстиля.