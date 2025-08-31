Почему в Германии практически нет бездомных собак

Нападение бездомных собак – не самая популярная тема в медийном пространстве. Подобные новости то и дело заслоняют собой другие, более яркие события. Традиционно в новостную ленту способна прорваться разве что новость о том, что очередная стая бродячих собака напала на какого-нибудь ребенка, оказавшегося по злому року судьбы не в том месте и не в то время.
Конечно сказать, что в Германии совсем-совсем нет бездомных собак и котов, нельзя. Наверняка где-нибудь в немецкой глубинке такая проблема есть. Тем более, что в сельской местности заниматься бродячими животными чаще всего некому, да и граница между чьим-то и бродячим котом там сильно размывается. Однако, натолкнуться на ничейных животных в городе практически невозможно. В крупных населенных пунктах на глаза путешественнику могут попасться грязные и неухоженные животные, однако они в подавляющем большинстве случаев принадлежат немецким малоимущим или бомжам.
Дело в том, что в Германии на животных таких людей полагается пособие в 3-5 евро в день. Очень часто у людей, выпавших за борт жизни больше никого рядом нет, кроме мохнатых друзей. Не нужно думать, что все бродяги в Германии – это сплошь маргиналы. Среди них немало приличных, но невезучих людей столкнувшись в жизненными трудностями. Особенно многим в этом деле «помог» кризис 2008 года. Однако, собаки бомжей не будут слоняться по городу самостоятельно.
В Германии решение завести собаку почти такое же тяжелое, как решение завести ребенка. И это ни разу не преувеличение. Все потому, что собака в доме – это серьезная денежная нагрузка. И сейчас речь идет не о том, что питомца нужно кормить, лечить и прочее. В первую очередь за ее нужно платить налоги. Причем за каждую последующую собаку налог увеличивается примерно на 50%. Обычные породы облагаются сбором в 120 евро в год (вторая собака уже в 180 евро). Бойцовские и прочие «специальные» породы с агрессивным темпераментом облагаются налогом в 615 евро в год. На первый взгляд на 12 месяцев эти суммы кажутся небольшими. Однако, в купе с другими налогами и коммунальными платежами нагрузка серьезная. Так же налоги могут меняться в зависимости от конкретной земли (района) Германии. Хотя не нужно думать, что питомцев в Германии мало. На 82 млн человек населения страны приходится почти 30 млн котов и собак.
Еще один важный момент – это штрафы. Жестокое обращение с животным может обойтись гражданину в 25 тысяч евро. При этом попытка выбросить собаку или кота за порог, подпадают под этот штраф. А самое главное, немцы охотно сотрудничают с государственными органами в идентификации недобросовестных хозяев. Если человек не справляется с собакой или больше не может ее содержать, животное должно быть сдано в питомник. Специальные учреждения содержатся государством за счет местных бюджетов, за счет пожертвований, а также за счет того, что продают собак, попавших в приют.
Коммерция позволяет хотя бы частично отбить траты на приведение животного в порядок. Но самое главное в том, что питомники ведут государственный учет всех домашних животных крупнее крысы. Собака или кот будут оставаться в питомнике, пока ей не найдут новый дом. Один питомник обходится государству примерно в 1 млн евро. Для сравнения, жители Берлина в год платят налогов за своих питомцев примерно на 11 млн евро.
