10 звёздных пар, семьи которых разрушили съёмки в кино

Представители творческий профессий обычно трудятся с полной самоотдачей, порой забывая о том, что кроме работы есть ещё семья, друзья, родные люди. Несомненно, они нуждаются в поддержке близких, однако очень часто именно личную жизнь и семейное счастье приносят в жертву карьере и профессиональным амбициям. В нашем сегодняшнем обзоре семьи знаменитостей, разрушившиеся из-за карьеры.
Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио
Мэрилин Монро и Джо ДиМаджио.
Американская кинодива состояла в законном браке с бейсболистом Джо ДиМаджио в то время, когда проходили съёмки фильма «Зуд седьмого года». Именно в этой картине Мэрилин снялась над люком вентиляционной шахты, ветер от которой развевал её платье. Абсолютно все были в полном восторге от этого кадра, а «летящее платье» фактически стало визитной карточкой актрисы. Но вот супруг Мэрилин, и так отчаянно ревновавший актрису, спокойно не мог реагировать на эту сцену. Бытует мнение, что именно откровенная, по мнению мужа актрисы, съёмка и стала последней каплей, приведшей пару к разводу.
Никита Михалков и Анастасия Вертинская
Никита Михалков и Анастасия Вертинская. / Фото: www.theplace2.ru
Союз двух молодых и знаменитых актёров, казалось, был обречён стать счастливым: Никита Михалков и Анастасия Вертинская на самом деле любили друг друга. Однако у них оказались слишком разные представления о семье. Никита Сергеевич с юношеских лет был уверен: в семье мужчина должен быть добытчиком и главой, а удел супруги быть хранительницей семейного очага, воспитывать детей, вести дом. Но Анастасия Вертинская взглядов своего супруга не разделяла: она мечтала о карьере, о новых звёздных ролях, о работе с известными режиссёрами. В результате в молодой семье начались ссоры, которые и привели к разводу.
Джулия Робертс и Бенджамин Брэтт
Джулия Робертс и Бенджамин Брэтт. / Фото: www.ok-magazine.ru
К моменту получения кинопремии «Оскар» в 2001 году Джулия Робертс была помолвлена с актёром Бенджамином Брэттом, с которым они были вместе уже больше трёх лет. Однако не прошло и трёх месяцев после получения актрисой «Оскара», как пара распалась. Как позже выяснилось, Бенджамин Брэтт мечтал о нормальной крепкой семье, где супруга будет много времени уделять детям и их общему дому. Но сама Джулия Робертс не представляла себя вне кино и блеска софитов. Актриса предпочла семье звёздную карьеру.
Василий Лановой и Татьяна Самойлова
Василий Лановой и Татьяна Самойлова. / Фото: www.nastroy.net
Это была трогательная романтичная история знакомства и первой любви двух студентов Щукинского училища, перспективных и, несомненно, очень талантливых актёров. Были прогулки под луной и чтение стихов, были милые сюрпризы друг для друга и скромная свадьба. А потом Татьяна забеременела и втайне от мужа избавилась от ребёнка. Её карьера в то время находилась на взлёте, и она не собиралась отказываться от своей мечты. Да и не была готова она к детям.
Василий Лановой, которому Татьяна призналась, что сделала аборт, так и не смог до конца простить жену. Позже актриса говорила: она решилась избавиться от малыша по рекомендации врачей, боявшихся за её здоровье. На самом же деле причина была гораздо проще: нежелание расставаться с мечтой о блестящей карьере.
Марина Яковлева и Валерий Сторожик
Марина Яковлева и Валерий Сторожик. / Фото: www.pinimg.com
Актриса, пережившая в своё время развод с Андреем Ростоцким, очень надеялась, что второй брак её будет долгим и счастливым. Казалось, в первое время всё именно так и было. Однако в семье актрисы с Валерием Сторожиком начались разногласия после появления на свет старшего сына Фёдора. Марина Яковлева активно снималась, была в зените своей славы и оказываться от работы не собиралась. Супруг же чувствовал себя уязвлённым, когда его представляли, как мужа актрисы, хотя в начале семейной жизни он уверял свою избранницу в том, что никогда не станет препятствовать её карьере. Однако после рождения второго сына Сторожик забыл обо всех своих обещаниях и требовал постоянного присутствия жены дома. Их младшему сыну Ивану был всего год, когда супруги расстались.
Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч
Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч. / Фото: www.s-hodchenkova.ru
Актёры познакомились на съёмочной площадке и, казалось, были очень счастливы вместе. Однако в то время, как карьера Светланы Ходченковой пошла в гору, Владимир Яглыч вынужден был довольствоваться лишь ролями второго плана. Актриса активно снималась не только в России, но и за рубежом, а её мужа такая ситуация удовлетворить никак не могла. В семье начались серьёзные скандалы, по непроверенным данным Владимир Яглыч даже позволял себе поднимать руку на красавицу-жену. Правда, он сам факт рукоприкладства отрицает категорически. Тем не менее, спустя пять лет после бракосочетания Светлана Ходченкова и Владимир Яглыч расстались.
Борис Химичев и Татьяна Доронина
Борис Химичев и Татьяна Доронина. / Фото: www.gazeta.ru
Официально брак Татьяны Дорониной и Бориса Химичева продлился девять лет, но кризис в семейных отношениях, который они так и не смогли преодолеть, начался намного раньше. По признанию самого актёра, он чувствовал себя некомфортно, когда его представляли мужем Татьяны Дорониной. Она была ярче и успешнее, да к тому же ещё категорически отказывалась рожать, потому что это совершенно не входило в её творческие планы и могло помешать карьере.
Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков
Татьяна Арнтгольц и Иван Жидков. / Фото: www.vladtime.ru
Очень тяжело переживал успех своей супруги Татьяны Арнтгольц и её супруг Иван Жидков. Известно, что он очень огорчался, когда его представляли мужем известной актрисы. Впрочем, супруги сумели сохранить добрые взаимоотношения ради дочери Марии, воспитанием которой продолжают заниматься вместе.
Любовь Полищук и Валерий Макаров
Любовь Полищук и Валерий Макаров. / Фото: www.pinimg.com
Артисты познакомились во время работы в Омской филармонии, куда Любовь Полищук приняли после её опоздания на вступительные экзамены в Москве. Позже Валерий Макаров и Любовь Полищук вместе учились во Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства, снова вернулись в Омск, где появился на свет сын Алексей. Но Любовь Полищук всегда мечтала о карьере в столице, а её муж считал, что достаточно быть звездой в Омске. Кроме того, Валерий Макаров стал злоупотреблять спиртными напитками, а потому Любовь Полищук, получив приглашение в Росконцерт, решила использовать свой шанс, перебралась в столицу, позже закончила ГИТИС. Валерий Макаров всю жизнь прожил в Омске и не видел больше ни бывшую жену, ни собственного сына.
Кристина Асмус и Гарик Харламов
Кристина Асмус и Гарик Харламов. / Фото: www.lisa.ru
Эти актёры уже не в первый раз становится героями светской хроники. СМИ постоянно сообщают о предстоящем разводе Кристины Асмус и Гарика Харламова, а супруги старательно делают вид, что ничего необычного в их жизни не происходит. Однако после выхода на экраны фильма «Текст» на звёздную пару обрушился такой поток негатива, что супругам всё труднее сохранять спокойствие. Гарик Харламов сейчас пытается всячески поддержать жену, в адрес которой поступают вполне реальные угрозы от моралистов, обвиняющих актрису в распутстве. Как знать, удастся ли и в этот раз Гарику Харламову и Кристине Асмус сохранить нежные отношения, неизменно демонстрируемые на публику?
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