Как избавиться от неприятного запаха из раковины

Снаружи кажется, что раковина совсем не грязная. Но стоит открутить слив, как сразу станет понятно, почему вода быстро не уходит и появился неприятный запах.







Однако главная задача здесь — открутить болт. Легче всего это сделать обычной монетой. Если болт заржавел, смочите тряпку уксусом и положите сверху на полчаса-час.



Затем попытайтесь открутить болт обыкновенной монетой.







И уже тогда вы увидите, насколько грязный слив внутри. Его нужно как следует помыть: именно он и является источником неприятного запаха и засоров.







Затем собрать всю конструкцию воедино, закрутив болт. Теперь вода будет уходить очень быстро, а от неприятного запаха не останется и следа!







Более подробно в видео ниже:



