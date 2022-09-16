Снаружи кажется, что раковина совсем не грязная. Но стоит открутить слив, как сразу станет понятно, почему вода быстро не уходит и появился неприятный запах.
Однако главная задача здесь — открутить болт. Легче всего это сделать обычной монетой. Если болт заржавел, смочите тряпку уксусом и положите сверху на полчаса-час.
Затем попытайтесь открутить болт обыкновенной монетой.
И уже тогда вы увидите, насколько грязный слив внутри. Его нужно как следует помыть: именно он и является источником неприятного запаха и засоров.
Затем собрать всю конструкцию воедино, закрутив болт. Теперь вода будет уходить очень быстро, а от неприятного запаха не останется и следа!
Более подробно в видео ниже:
Как избавиться от неприятного запаха из раковины
Снаружи кажется, что раковина совсем не грязная. Но стоит открутить слив, как сразу станет понятно, почему вода быстро не уходит и появился неприятный запах.
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