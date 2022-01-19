10 малоизвестных фактов о майонезе, которые заинтересуют не только поклонников салатов

Изыскан, пикантен, уместен...

1. «Burger King»

Майонез - это 60% жиров и 31% калорий в «Burger King».

2. MIN 65% растительного масла

Майонез - это, как минимум, 65% растительного масла.

3. Два млрд $ в год

Майонез - это два млрд $ в год только в США.

4. Ошибочка с «Й»

Майонез - это неправильно. «Маонез»!

5. Майонез сегодня

Майонез - это масло, вода, яичный порошок...

6. Заменитель термической пасты

Майонез - это заменитель термической пасты.

7. Пятновыводитель

Майонез - это пятновыводитель.

8. Антисептик

Майонез - это антисептик.

9. Пряный соус

Пряный соус - это майонез, смешанный со шриракой.

10. Домашний майонез

Домашний майонез хранится всего несколько дней.