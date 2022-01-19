10 малоизвестных фактов о майонезе, которые заинтересуют не только поклонников салатов

Изыскан, пикантен, уместен...
Впервые майонез изобрели в 1756 году во французском городе Маон. Причина его появления на свет была довольно необычная — в войсках герцога Ришелье закончилось продовольствие, и остались только растительное масло, яйца и лимоны. Голодные солдаты решили смешать эти оставшиеся ингредиенты, а получившийся вкусный соус назвали «mayonnaise» (то есть «маонский», поскольку все дело происходило в городе Маон).
1. «Burger King»
Майонез - это 60% жиров и 31% калорий в «Burger King».
Все знают, насколько вредная пища в Mc Donald`s «Burger King». При этом мало кто подозревает, что 60% жиров и 31% калорий в курином бургере из «Burger King» обеспечивает майонез.
2. MIN 65% растительного масла
Майонез - это, как минимум, 65% растительного масла.
На некоторых сортах майонеза на банках написано, что это салатная заправка. Причина этого довольно проста — органы контроля качества пищи требуют, чтобы продукт, маркированный как «майонез», должен содержать как минимум 65 процентов растительного масла.
3. Два млрд $ в год
Майонез - это два млрд $ в год только в США.
Майонез любят во всем мире. Только в одних Соединенных Штатах каждый год потребляют майонез на сумму около 2 миллиардов долларов.
4. Ошибочка с «Й»
Майонез - это неправильно. «Маонез»!
Майонез, когда он впервые был изобретен, назывался «маонез» (как было указано выше, потому что был изобретен во французском городе Маон). Согласно Оксфордскому английскому словарю, соус получил свое нынешнее название «майонез» исключительно случайно, благодаря ошибке в поваренной книге начала 1841 года.
5. Майонез сегодня
Майонез - это масло, вода, яичный порошок...
Современный майонез также производится из традиционных продуктов. Основными ингредиентами являются подсолнечное масло, вода, яичный порошок, сухое молоко, соль, сахар, горчичный порошок, уксус.
6. Заменитель термической пасты
Майонез - это заменитель термической пасты.
О следующем факте мало кто мог бы даже догадаться. Компания IBM изобрела вполне съедобный майонез, который можно использовать в качестве заменителя термической пасты для компьютера.
7. Пятновыводитель
Майонез - это пятновыводитель.
Небольшой лайфхак. Майонез может удалить пятна от мазута.
8. Антисептик
Майонез - это антисептик.
Коммерческий майонез настолько кислый, что обладает антисептическими свойствами. Он уничтожает патогены в пище, в которую его добавляют.
9. Пряный соус
Пряный соус - это майонез, смешанный со шриракой.
Многие любят пряный соус, который подают к суши. На самом деле, это просто майонез, смешанный со шриракой (разновидностью соуса чили).
10. Домашний майонез
Домашний майонез хранится всего несколько дней.
Настоящий домашний майонез хранится всего несколько дней, поскольку его делают из скоропортящихся продуктов. Срок хранения магазинных майонезов составляет от 1 до 7 месяцев из-за того, что производители используют пастеризацию и консерванты.
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