Неледниковый период

Новость о глобальном потеплении — уже давно не сенсация. По подсчетам климатологов, последнее затрагивает сегодня около 70% нашей планеты, а температура верхних слоев океана сейчас на 1,3 °C выше показателей XX века и продолжает расти. Из-за повышения температуры тают ледники; растет кислотность воды, что уже сейчас заставляет большинство представителей самых разных пищевых цепочек менять привычную среду обитания; значительно ухудшилось состояние коралловых рифов. И людей это тоже касается! С увеличением температур на Земле повышается риск развития бактерий, представляющих угрозу для жизни.



Ледник Рейд, Аляска (1899 и 2003 годы)











Обычным глазом отследить многолетние изменения практически невозможно, но в фотографиях до и после весь процесс изменений предстает в своей ужасающей неотвратимости. Вот, к примеру, национальный парк «Глейшер» в штате Монтана, США. За столетие из 150 ледников к 2010 году здесь осталось только 37, и лишь немногие имеют сейчас площадь более км2. Есть вероятность, что к 2020–2030 году растают и они. Таяние ледников является одним из самых влиятельных последствий изменения климата, способным до неузнаваемости изменить ту или иную экосистему.



Так за три года изменился ледник Медвежий в Кении (2002 и 2005 годы)











Другой пример: в Антарктиде за 13 лет появилось около 8000 голубых пресных озер.

Все это — талая вода, результат таяния тех же ледников. Рост таких озер здесь также напрямую связан с увеличением общей температуры на планете.Это только два примера последствий глобального потепления, на самом же деле их сотни, если не тысячи. «Моя Планета» публикует самые яркие фотографии, которые говорят о том, что медленно, но верно облик нашей планеты меняется — и не в лучшую сторону.Есть вероятность , что национальный парк Денали на Аляске исчезнет через 85 лет (1919 и 2004 годы)Таяние ледников национального парка «Глейшер», США (1936 и 2014 годы)Обесцвеченные отмершие кораллы острова Самоа (декабрь 2014 и август 2015 годов)Обмелевшее озеро Оровилл и гавань Бидуэлл, Калифорния (2011 и 2014 годы)Мост «Энтерпрайз» (июль 2011 и август 2014 годов)Значительное понижение уровня воды в гавани Бидуэлл, а также исчезновение лесов (июль 2011 и август 2014 годов)Таяние ледяных шапок в горах Гренландии (1935 и 2013 годы)Теперь уже озеро Исберг в национальном парке «Глейшер», США (1940 и 2008 годы). Возможно, к 2030 году здесь растает все остальноеТаяние ледников в западной части Антарктики (февраль 1975 и март 2015 годов)Ледник Мьюир и бухта, Аляска (1880-е и 2005 годы)Постепенное отмирание, или, иначе говоря, выбеление Большого Барьерного рифа (2004 и 2014 годы) Ледник Педерсен, Аляска (1930-е и 2005 годы)Высохшее озеро Поопо, Боливия (апрель 2013 и январь 2016 годов)Уменьшение ледяных шапок на острове Элсмир, Канада (июль 2004 и август 2015 годов)Появление новых островов в Красном море (октябрь 2007 и декабрь 2011 годов)Таяние ледника Кори-Калис (июль 1978 и июль 2011 годов)Ледник Маккарти на Аляске за 100 лет практически полностью растаял (июль 1909-го и 2004 год)То же происходит и с ледником Мьюир , Аляска (август 1941 и август 2004 годов)Крупный ледник на северо-западе Аляски исчез еще в 2005 году (1940 и 2005 годы)Массивные части постепенно откалываются от ледника Пайн-Айленд в Антарктике (октябрь и ноябрь 2013 года)Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)