9 «экстремальных» ролей, сыгранных «приличными» актерами

У многих актеров за годы работы в кино сложился определенный имидж, кочующий из фильма в фильм. Публика к этому давно привыкла, поэтому после просмотра какой-нибудь киноленты кинозрители нередко просят своих знакомых «посоветовать еще что-нибудь с этим актером». Они уверены, что таким образом избавляют себя от неприятных сюрпризов, но на самом деле – нет: даже у очень «приличных» актеров случаются «неприличные», возмутительные роли, совершенно не вписывающиеся в их сценический имидж. Причины тому бывает разные: кто-то вляпался в трэш еще в начале карьеры, когда искал любые способы прорваться на экран, кто-то, напротив, однажды устал от однообразия «хороших парней» и решил разорвать шаблон, у кого-то карьера пошла на спад и банально понадобились деньги…
Мы вспомнили девятерых знаменитых актеров, в фильмографии которых можно отыскать неожиданные, экстремальные и прямо-таки шокирующие роли.
Элайджа Вуд – «Маньяк», 2012
Для кинозрителей Элайджа Вуд всегда останется хоббитом Фродо Бэггинсом из трилогии «Властелин колец». А если и не Фродо, то в любом случае «позитивным парнем», пусть и слегка застенчивым – такие ему в основном достаются роли. Впрочем, пару раз этот шаблон Вуд все же разорвал. Да с каким треском! В «Городе грехов» Роберта Родригеса он изобразил людоеда Кевина – молчаливого религиозного паренька с длинными ногтями, дерущегося как Брюс Ли и не закричавшего от боли даже тогда, когда его заживо начали скармливать волку. Но второстепенной роли вурдалака ему показалось мало – и в 2012 году Элайджа сыграл еще одного сумасшедшего маньяка, который человечиной хоть и не питался, но зато питал слабость к сдиранию скальпов с понравившихся ему гражданок. В обеих ролях экс-Фродо оказался пугающе убедителен. Дорогие девушки, вы все еще мечтаете пойти с Вудом на свидание?
Дэниел Рэдклифф – «Человек – швейцарский нож», 2016
Целое десятилетие в жизни Дэниела Рэдклиффа заняла сага о Гарри Поттере, и, безусловно, роль «мальчика со шрамом» продолжает преследовать его по сей день. А Дэниел, в свою очередь, активно пытается от нее сбежать, то нарядившись нотр-дамским горбуном, то примерив рога, выйдя на театральную сцену голым… Но все эти невинные эксперименты – сущая ерунда по сравнению с «Человеком – швейцарским ножом», где Рэдклифф почти два часа изображает загнивший труп по имени Мэнни, непрестанно испускающий газы и блюющий пропитавшей его водой. Мэнни, прибитый к берегу морской волной, становится другом одинокого паренька Хэнка, который рад даже такой компании. Невзирая на запах разложения и непрезентабельный вид своего визави, Хэнк весь фильм играет с покойником в странные игры, отдающие гомоэротическим душком, хлебает его рвоту и ведет пространные беседы о мастурбации. «Это роль из тех, что предлагают раз в жизни», — сказал актер после премьеры, и с ним сложно не согласиться. Да вот только оправдал ли себя риск? По такому безумному сценарию снять можно было либо гениальный, либо совершенно позорный фильм — и в результате, увы, получилось скорее второе, чем первое.
Хэйли Джоэл Осмент – «Йоганутые», 2016
Хэйли Джоэлу Осменту везло с детскими ролями: сын главного героя в «Форреста Гампе», мальчик-медиум в «Шестом чувстве», бескорыстный школьник в «Заплати другому», наивный робот в «Искусственном разуме»… Критик Роджер Эберт целиком заслуженно называл его «одним из лучших актеров нашего времени». Но мальчик рос и его внешность менялась; в нулевые годы карьера Хэйли забуксовала, потом он пытал счастья на ТВ, а закончилось все съемками в кошмарных «Йоганутых», где Осмент стал лидером канадских нацистов Адрианом Арканом. Стоит ли говорить, что радикальный журналист-антисемит Аркан (на которого, к слову, Осмент совершенно не похож), распугивающий зигами прохожих и предлагающего погрузить всех евреев на баржу, чтобы затем утопить в Гудзоновом заливе, не имеет ничего общего с «трогательными» ролями, благодаря которым Хэйли состоялся как актер? Сам Осмент считает, что роли негодяев ему не повредят, и даже напротив — освежающе повлияют на его карьеру. «Я больше не тот мальчик из «Шестого чувства», — заявил 28-летний Осмент в одном из недавних интервью. И это заметно, Хэйли…
Хью Джекман – «Муви 43», 2013
Эй-листера Хью Джекмана никак не обвинишь в неумении выбирать проекты: бессменный исполнитель роли Росомахи в киносериале о Людях Икс прилично смотрится в любом амплуа, будь то хороший парень или негодяй. Однако один конфуз в карьере Хью все же есть – это участие в киноальманахе «Муви 43», где его персонаж Дэвис идет на свидание с героиней Кейт Уинслет. Во время романтического ужина открывается одна шокирующая деталь: «завидный жених» Дэвис является носителем странной анатомической аномалии – на горле у него болтается волосатая мошонка… Вообще, конечно, кто видел «Муви 43», тот в курсе, что этот фильм весь состоит из подобных срамных историй, и Ричард Гир, например, смотрится в нем даже позорней Джекмана. Но есть одна загвоздка: если других актеров в альманах завлекли хитростью, не дав почитать сценарий перед подписанием контракта, то Джекман был единственным актером, который этот сценарий действительно читал. И все равно согласился сниматься! Многие из тех, кто «вляпался» в неприличный проект только потому, что в ролях уже был заявлен Хью, наверное, до сих пор вспоминают австралийца «незлым тихим словом»: это же надо было так подставить аж полсотни хороших актеров, втравив в унизительное позорище, за которое всем когда-то придется отвечать перед детьми! Джекман и сам пожалел и содеянном: после выходе фильма он снял и выложил в сеть «послание молодому себе», в котором пытался исправить ошибку, убеждая себя «не сниматься в «Муви 43». Хороший ход – но сделанного, к сожалению, не воротишь.
Хью Грант – «Облачный атлас», 2012
Хью Грант – один из тех актеров, от которых сюрпризов ждешь меньше всего. Его романтические роли столь однотипны, что давно превратились в визитную карточку артиста (примерно как экшен-ленты у Джейсона Стейтема). Однако в итоге это привело к затуханию карьеры: после пятидесяти прятать возраст было уже сложно, и молодые конкуренты стали отбивать у сердцееда хлеб. А в других амплуа продюсеры Гранта просто не представляли. Просидев несколько лет без работы, Хью вдруг получил необычное предложение от братьев Вачовски: сразу шесть ролей в фантастическом «Облачном атласе». Правда, все шесть – второстепенные, что было несколько унизительно, поэтому Хью планировал отказаться, даже не читая сценария. Но его заинтриговал разброс ролей, и он все же полистал скрипт. Священник? Ладно. Отельер? Хммм, ну, допустим. Глава энергетической корпорации? Это уже лучше… Чей-то брат… Мммм… Смотритель в футуристическом кафе, насилующий клонов? Воу-воу… Вождь племени каннибалов…. Чтооо?! Роль татуированного людоеда была явным трэшем, да и прочие персонажи оказались мерзкими личностями, но режиссеры все же сумели очаровать Гранта, и тот принял участие в съемках. А когда фильм провалился в прокате, Хью разочаровался в индустрии и засобирался на пенсию. «Меня так гложет эта неудача, — жаловался он в интервью. – Каждый раз, как я пытаюсь выйти за пределы «легких комедий», фильм проваливается. Так что я вовсе перестал искать новые роли. Шоу-бизнес – это очень жестокий мир, никому не стоит идти сюда. Я всех отговариваю от актерства. Это отвратительная профессия». Действительно, обидно: и старых фанаток ужаснул, и новых не завел. Но хоть попытался…
Богдан Ступка – «Два в одном», 2007
Ступка – великий советский и украинский актер, за многие годы работы в театре и кино заработал себе крайне серьезный (не сказать эпический) имидж. Кого только нет в его арсенале: Богдан Хмельницкий, Иван Мазепа, Тарас Бульба, Борис Годунов, Николай Гоголь, Григорий Сковорода… Вдобавок он успел побыть министром культуры Украины. И вдруг, уже на склоне лет, «забронзовевший» Ступка удивил всех, сыграв выжившего из ума эротомана в трагикомедии Киры Муратовой «Два в одном». Его персонаж, богатый старик-казанова Андрей Андреевич, страдает без женского внимания. Порнография не приносит удовлетворения, и он начинает «подбивает клинья» к собственной дочери Маше: лапает ее и срывает с бедняги трусы, обещает изнасиловать, если та не добудет ему женщину, мочится, как пес, под дверь ее комнаты, напяливает вампирские клыки… Позже Наталья Бузько, игравшая дочку, сетовала, что ее роль вышла слишком откровенной. Ступка, напротив, от своего персонажа остался в восторге, сказав, что «мечтал о такой роли всю жизнь». Границы приличия, смелости и фантазии у каждого свои…
Никита Михалков – «Жмурки», 2005
Никита Михалков – человек с достоинством, любит изображать «правильных» парней и всякого трэша сторонится. Однако для режиссера Алексея Балабанова он сделал исключение, сыграв в его комедии «Жмурки» карикатурного провинциального бандита. «Авторитетный» преступник Михалыч в его исполнении крышует наркобизнес, носит золотые цепи и перстни под малиновый пиджак, проявляет бычьи замашки и чудеса жестокости, не стесняясь присутствия своего маленького сына. Коронная шутка персонажа, пошученная в первые же две минуты после его появления на экране, ярко демонстрирует интеллектуальный уровень Михалыча: «Просак, Сережа, это расстояние между влагалищем и заднепроходным отверстием у женщины». Перед премьерой Никита Сергеевич смеялся в интервью: «Теперь люди, которым я не нравлюсь, скажут, что Михалков наконец-то показал свое истинное лицо». Так или не так, но его трепетным поклонниками и просто людям со слабыми нервами эту черную-пречерную комедию лучше действительно не смотреть — как минимум из-за фонтанов крови и лексики «18+».
Шайа ЛаБаф – «Нимфоманка», 2013
Главный герой трилогии «Трансформеры»? Сын Индианы Джонса? Помощник Константина, повелителя тьмы? Все это в какой-то момент надоело Шайе ЛаБафу до чертиков, и он сыграл одну из главных ролей в порнодраме Ларса фон Триера. «Нимфоманка». Его герой Жером не просто крайне неприятный тип, он еще и занимается в кадре сексом. Причем показывается это крупным планом, так что зритель может рассмотреть процесс соития в мельчайших подробностях. Авторы фильма уверяли, что лицо ЛаБафа порноактеру налепили компьтерным спобом уже на постпродакшене, но кому какая, скажите, разница? Фанатам «Трансформеров», которым еще нет 18-ти, однозначно лучше не трогать «Нимфоманку» – детская психика такого зрелища может и не вынести.
Владимир Епифанцев – «Зеленый слоник», 1999
Владимир Епифанцев – актер, построивший завидную карьеру в коммерческом кино. Он убедительно играет мускулами, но в его резюме отнюдь не только экшен-ленты, тут есть место и драмам, и комедиям… Но те, кто отмотает фильмографию Епифанцева к концу прошлого века, будут потрясены его первыми фильмами, срежиссированными Светланой Басковой, среди которых особую культовую славу имеет кинодебют Владимира – «Зеленый слоник». Здесь Епифанцев, играющий арестованного солдата, мощно дает газу: безостановочно матерится как сапожник, бегает без штанов, убивает надзирателя, чтобы затем изнасиловать и расчленить его труп… В свое время это авторское кино прошло совершенно незамеченным, но, к неудовольствию Епифанцева, всплыло теперь, когда подобная «реклама» ему совсем ни к чему. С другой стороны, такой культовой славы, которую снискал «Слоник», нет ни у одного другого фильма Епифанцева, и многие его фанаты считают, что выше этой роли Владимир никогда так и не прыгнул. Что ж, в одном они точно правы: в «Слонике», где все работали «за спасибо», Епифанцев выкладывается на сто процентов. Лишний довод в пользу того, что художник должен быть голодным?
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