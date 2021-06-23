9 «экстремальных» ролей, сыгранных «приличными» актерами

У многих актеров за годы работы в кино сложился определенный имидж, кочующий из фильма в фильм. Публика к этому давно привыкла, поэтому после просмотра какой-нибудь киноленты кинозрители нередко просят своих знакомых «посоветовать еще что-нибудь с этим актером». Они уверены, что таким образом избавляют себя от неприятных сюрпризов, но на самом деле – нет: даже у очень «приличных» актеров случаются «неприличные», возмутительные роли, совершенно не вписывающиеся в их сценический имидж. Причины тому бывает разные: кто-то вляпался в трэш еще в начале карьеры, когда искал любые способы прорваться на экран, кто-то, напротив, однажды устал от однообразия «хороших парней» и решил разорвать шаблон, у кого-то карьера пошла на спад и банально понадобились деньги…



Мы вспомнили девятерых знаменитых актеров, в фильмографии которых можно отыскать неожиданные, экстремальные и прямо-таки шокирующие роли.









Элайджа Вуд – «Маньяк», 2012

Дэниел Рэдклифф – «Человек – швейцарский нож», 2016

Хэйли Джоэл Осмент – «Йоганутые», 2016

Хью Джекман – «Муви 43», 2013

Хью Грант – «Облачный атлас», 2012

Богдан Ступка – «Два в одном», 2007

Никита Михалков – «Жмурки», 2005

Шайа ЛаБаф – «Нимфоманка», 2013

Владимир Епифанцев – «Зеленый слоник», 1999