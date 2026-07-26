Никакого спорта для беременных и другие мифы о фитнесе, которые не имеют ничего общего с реальностью



Сколько фитнес не существует, а мифов о нём меньше не становится. /Фото: trainingpeaks.com, strongerbyscience.com Сколько фитнес не существует, а мифов о нём меньше не становится. /Фото: trainingpeaks.com, strongerbyscience.com

Фитнес - это намного больше, чем просто занятия в спортзале. Это настоящая философия, образ жизни, который пропагандирует поддержание здоровья за счёт правильно подобранной системы физических нагрузок. Фитнес - это намного больше, чем просто занятия в спортзале. Это настоящая философия, образ жизни, который пропагандирует поддержание здоровья за счёт правильно подобранной системы физических нагрузок.Однако насколько популярным является сам фитнес, настолько же популярными оказываются мифы о нём. И ведь некоторые из них давно разоблачены как не имеющие ничего общего с реальностью, но в обществе они по-прежнему бытуют.

1. Физические упражнения перед завтраком сжигают жир быстрее



Хотя некоторые упраженения делают натощак, тренировка до завтрака не сильно и полезна. /Фото: scitechdaily.com Хотя некоторые упраженения делают натощак, тренировка до завтрака не сильно и полезна. /Фото: scitechdaily.com

Многие считают, что если побегать или потренироваться натощак, то организм будет сжигать жир в клетках для получения энергии, а значит, быстрее худеть. В реальности это так не работает, потому что организм начнёт забирать жир не тот, что на боках отложился, а тот, который в мышцах и или даже в кровотоке. Справедливости ради, некоторые упражнения действительно рекомендуют делать натощак: например, скручивания туловища на пустой желудок называют полезными для запуска его работы. Однако полноценная тренировка перед завтраком скорее навредит, а похудеть быстрее всё равно не выйдет.

2. Для видимого результата тренироваться нужно хотя бы час



Продолжительность тренировки - это далеко не всегда главный критерий её эффективности. /Фото: trainingpeaks.com Продолжительность тренировки - это далеко не всегда главный критерий её эффективности. /Фото: trainingpeaks.com

Существует расхожее мнение, что только длинные тренировки приносят действительно видимый результат и быстро.

3. Дополнительный белок при интенсивных тренировках можно не добавлять в рацион



Иногда повышение употребление белка действительно о оправдано при физических нагрузках. /Фото: ericfavre.com Иногда повышение употребление белка действительно о оправдано при физических нагрузках. /Фото: ericfavre.com

Многим кажется, что посетители спортзалов так пекутся о белках и постоянно едят что-то с протеином, потому что это навязанный массовой культурой стереотип. В действительности всё намного сложнее: при интенсивных регулярных тренировках, особенно если они на выносливость или силовые, происходить более быстрое разрушение мышечного белка. И чтобы не наносить вреда организму, его необходимо восполнять, поэтому увеличение количества белка в рационе оправдано - главное, сделать это грамотно.

4. Занятия спортом - залог похудения



Если так питаться даже после интенсивных тренировок - никакой идеальной фигуры не достигнешь. /Фото: radium-aesthetics.com Если так питаться даже после интенсивных тренировок - никакой идеальной фигуры не достигнешь. /Фото: radium-aesthetics.com

Среди обывателей до сих пор бытует убеждение, что если регулярно ходить в спортзал, то этого будет достаточно для формирования отличной фигуры. Так что они всё ещё позволяют себе наесться вредной еды - всё равно калории будут сожжены во время тренировки. Но любой специалист-диетолог или фитнес-тренер вам скажет, что главный залог похудения - это всё-таки правильное питание. А если не соблюдать диету и при этом гонять себя до изнеможения в спортзале, то это не только не способствует сбросу веса, а ещё и оказывает негативное влияние на организм.

5. Физические упражнения могут привести к преждевременным родам



Не так уж и страшны физические нагрузки для будущих мам, как их порой малюют. /Фото: strongerbyscience.com Не так уж и страшны физические нагрузки для будущих мам, как их порой малюют. /Фото: strongerbyscience.com

Справедливости ради, в данном случае можно упомянуть более широкое отношение многих людей к физическим упражнениям во время беременности - мол, тренироваться в положение опасно и для матери, и для ребёнка, а преждевременные роды являются самым частым осложнением. Вот только множество научных исследований опровергают такую категоричность: по информации редакции novate.ru, врачи давно доказали, что занятия спортом не только не ставит беременных женщин перед риском преждевременно родить, а у многих вообще были более высокие шансы благополучно доносить до срока. Адекватные физические нагрузки только улучшат самочувствие будущей мамочки, так что бояться любых упражнений, будучи в положении, не стоит.

несмотря на общие показания к разрешению тренироваться, перед тем, как начинать любые физические нагрузки при беременности, обязательно необходимо проконсультироваться со своим врачом-гинекогом, чтобы учесть все индивидуальные особенности организма и составить самую эффективную систему тренировок.