Никакого спорта для беременных и другие мифы о фитнесе, которые не имеют ничего общего с реальностью

Сколько фитнес не существует, а мифов о нём меньше не становится. /Фото: trainingpeaks.com, strongerbyscience.com
Фитнес - это намного больше, чем просто занятия в спортзале. Это настоящая философия, образ жизни, который пропагандирует поддержание здоровья за счёт правильно подобранной системы физических нагрузок.
1. Физические упражнения перед завтраком сжигают жир быстрее
Хотя некоторые упраженения делают натощак, тренировка до завтрака не сильно и полезна. /Фото: scitechdaily.com
Многие считают, что если побегать или потренироваться натощак, то организм будет сжигать жир в клетках для получения энергии, а значит, быстрее худеть. В реальности это так не работает, потому что организм начнёт забирать жир не тот, что на боках отложился, а тот, который в мышцах и или даже в кровотоке. Справедливости ради, некоторые упражнения действительно рекомендуют делать натощак: например, скручивания туловища на пустой желудок называют полезными для запуска его работы. Однако полноценная тренировка перед завтраком скорее навредит, а похудеть быстрее всё равно не выйдет.
2. Для видимого результата тренироваться нужно хотя бы час
Продолжительность тренировки - это далеко не всегда главный критерий её эффективности. /Фото: trainingpeaks.com
Существует расхожее мнение, что только длинные тренировки приносят действительно видимый результат и быстро.
3. Дополнительный белок при интенсивных тренировках можно не добавлять в рацион
Иногда повышение употребление белка действительно о оправдано при физических нагрузках. /Фото: ericfavre.com
Многим кажется, что посетители спортзалов так пекутся о белках и постоянно едят что-то с протеином, потому что это навязанный массовой культурой стереотип. В действительности всё намного сложнее: при интенсивных регулярных тренировках, особенно если они на выносливость или силовые, происходить более быстрое разрушение мышечного белка. И чтобы не наносить вреда организму, его необходимо восполнять, поэтому увеличение количества белка в рационе оправдано - главное, сделать это грамотно.
4. Занятия спортом - залог похудения
Если так питаться даже после интенсивных тренировок - никакой идеальной фигуры не достигнешь. /Фото: radium-aesthetics.com
Среди обывателей до сих пор бытует убеждение, что если регулярно ходить в спортзал, то этого будет достаточно для формирования отличной фигуры. Так что они всё ещё позволяют себе наесться вредной еды - всё равно калории будут сожжены во время тренировки. Но любой специалист-диетолог или фитнес-тренер вам скажет, что главный залог похудения - это всё-таки правильное питание. А если не соблюдать диету и при этом гонять себя до изнеможения в спортзале, то это не только не способствует сбросу веса, а ещё и оказывает негативное влияние на организм.
5. Физические упражнения могут привести к преждевременным родам
Не так уж и страшны физические нагрузки для будущих мам, как их порой малюют. /Фото: strongerbyscience.com
Справедливости ради, в данном случае можно упомянуть более широкое отношение многих людей к физическим упражнениям во время беременности - мол, тренироваться в положение опасно и для матери, и для ребёнка, а преждевременные роды являются самым частым осложнением. Вот только множество научных исследований опровергают такую категоричность: по информации редакции novate.ru, врачи давно доказали, что занятия спортом не только не ставит беременных женщин перед риском преждевременно родить, а у многих вообще были более высокие шансы благополучно доносить до срока. Адекватные физические нагрузки только улучшат самочувствие будущей мамочки, так что бояться любых упражнений, будучи в положении, не стоит.
Совет от novate.ru: несмотря на общие показания к разрешению тренироваться, перед тем, как начинать любые физические нагрузки при беременности, обязательно необходимо проконсультироваться со своим врачом-гинекогом, чтобы учесть все индивидуальные особенности организма и составить самую эффективную систему тренировок.
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