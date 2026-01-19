15 самых знаменитых и успешных пьяниц в истории человечества

Приятно выпить чего-нибудь горячительного в приличной кампании раз или два в месяц. Но что сказать о тех, кто действительно зависим от алкоголя? Часто говорят, что алкоголики не делают никаких реальных вкладов в общество. Однако список ниже может стать отличным аргументом, чтобы с этим поспорить!
15. Эрнест Хемингуэй
Классик американской литературы и автор знаменитых «По ком звонит колокол» и «Старик и море», дядюшка Хэм был столь же известен своим пристрастием к выпивке, как и литературными дарами.на Кубе, где наслаждался разнообразными коктейлями. Говорят, что «Кровавую Мэри» изобрел именно он! Кто знает…
14. Винсент Ван Гог
Одной из страстей Ван Гога был крепчайший алкогольный напиток – абсент. Как говорят, он пил его регулярно и страдал не только от широко известных общественности душевных болезней, но и от алкоголизма. Его рацион состоял главным образом из кофе, сигарет и выпивки.
13. Стивен Кинг
Стивен Кинг – один из самых плодовитых авторов своего времени, более 350 миллионов изданий книг которого к настоящему моменту проданы по всему миру. Многие герои Кинга, например, Джек Торренс в «Сиянии», борются с проблемами с алкоголем – и в данном случае искусство отображает жизнь. К счастью, всю свою семью Кинг убить (пока?) не пытался, но он признает, что проблема имеется. Большинство его наиболее успешных книг написаны в состоянии опьянения, и, по его словам, он даже боится, что не способен на творчество в полностью трезвом виде.
12. Лорд Байрон
Джордж Гордон Байрон представляет собой одного из лучших поэтов, которых когда-либо видел этот мир, и одного из лидеров художественного направления романтизма в 17-18 веках.похождениями (как с женщинами, так и с мужчинами), а также пристрастием к алкоголю. Особенно он любил пить крепкие напитки из своей любимой чаши – возможно, это покажется ужасным, но сделана она была из… человеческого черепа.
11. Королева Елизавета I
Леди Елизавета Ангела Маргарет Боуз-Лайон, мать нынешней королевы Англии – Елизаветы II, была женой короля Георга VI, показанного в известном фильме «Король говорит». Любимая британцами королева-мать сделалась кем-то вроде национальной иконы. Тем не менее, это не мешает ей быть обычным человеком с обычными пороками: по рассказам, по крайней мере 8 раз в день она прикладывалась к алкоголю – это могли быть вино, водка и даже старая добрая пинта пива. Вопреки всем мифам о людях, страдающих алкогольной зависимостью, Елизавета I счастливо дожила до 101 года.
10. Нерон
Нерон Клавдий Цезарь Август Германик, римский император с 54 по 68 годы новой эры, был силой, с которой требовалось считаться, чтобы выжить. Нерон – одна из наиболее сумасшедших и пугающих фигур древнеримской истории. Многим римским императорам в истории хотелось постоянно потакать своим страстям, однако Нерон преуспел в этом больше всех – и прославился своими пьяными оргиями.
9. Эми Уайнхаус
Эми Уайнхаус была одним из величайших музыкальных талантов 21 века; вероятно, такого голоса, как тот, что был у нее, мы уже не услышим. Пристрастие к алкоголю и наркотикам началось у Эми с ранней юности, и оно же в конце концов ее погубило: в 27 лет Уайнхаус погибла от алкогольной интоксикации, в 5 раз превысив максимально допустимую дозу.
8. Билли Холидей
Еще одна певица в этом списке, обладательница одного из золотых голосов американского джаза – Билли Холидей. Наркотики и алкоголь, которые она начала принимать с юного возраста в связи с тяжелым детством, всерьез помешали развитию ее карьеры. Из-за зависимостей ее голос начал слабеть, и ей пришлось прекратить выступления; в конце концов зависимости взяли над ней верх – в 1959 году она скончалась от цирроза печени.
7. Борис Ельцин
Легендарная фигура 1990-х гг., бывший президент России Борис Ельцин также страдал от алкоголизма. Он известен не только появлениями на публике в нетрезвом виде, но и пьяными выходками – такими, как «игра на барабане» на голове президента Кыргызстана Аскара Акаева.
6. Александр Македонский
Основатель одной из величайших империй в истории человечества, создавший ее в возрасте до 30 лет, Александр Великий считается одним из лучших военных командиров всех времен. О нем ходят легенды – и в том числе о его любви к обильным возлияниям. По свидетельствам летописцев, он мог заколоть друга в пьяной драке после того, как мирно выпивал с ним весь вечер. Его смерть тоже связывают с алкоголем. Пожалуй, он и есть величайший пьяница мира!
5. Мел Гибсон
Гибсон скандально известен не только многочисленными шовинистскими высказываниями, но и печальными эпизодами, связанными с алкоголем и с вождением в нетрезвом виде. Пить он начал, когда ему было 13 лет, и это развилось в пагубную привычку, зависимость, встречи анонимных алкоголиков, столкновения с полицией и реабилитационные клиники.
4. Эдгар Аллан По
Эдгар Аллан По – пожалуй, одна из наиболее мрачных фигур списка, американский писатель, известный своей «черной» прозой. Он страдал сильным алкоголизмом и опиумной наркоманией. Алкоголизм был главным его пороком и привел к его безвременной кончине в возрасте 40 лет – он скончался от отравления алкоголем при невыясненных обстоятельствах.
Представитель литературы «бит-поколения» – писатель Джек Керуак – известен своими романами «В дороге» и «Бродяги Дхармы». Керуак всегда был не прочь насладиться парой коктейлей, а также страдал от проблем с наркотиками и часто писал о своих выходках в состоянии опьянения. Все чаще и чаще Керуак появлялся на людях пьяным – в том числе в телепередаче в 1968 году. Он известен как автор высказывания «Как католик, я не могу покончить жизнь самоубийством, но я могу напиться вусмерть». Когда тело Керуака перестало выносить его издевательства – он действительно допился до смерти!
2. Дин Мартин
Сложно найти фотографии эстрадного певца Дина Мартина без сигареты в зубах и алкоголя или женщин в непосредственной близости; у этой звезды сложилась определенная репутация в обществе. Он и его друзья Фрэнк Синатра и Сэмми Дэвис-младший были компанией, которая всегда была не прочь устроить пьяную вечеринку. Мартин утверждал, что пьет, поскольку его телу «нужен алкоголь». Тем не менее, многие утверждали, что, даже когда окружающие были уже в угаре, он оставался трезвым, потому что в его коктейле было больше сока, чем алкоголя. Теперь, когда он уже скончался от рака легких, мы этого никогда не узнаем.
1. Бетти Форд
Да-да, та самая миссис Форд, которая была первой леди США, женой президента Джеральда Форда, с 1974 по 1977 гг. За этот период у Бетти Форд в целом сложилась неплохая репутация – особенно в связи с поддержкой феминистических ценностей, но также и в связи с ее болезненными зависимостями. В борьбе с алкоголизмом и пристрастием к более сильным веществам Бетти Форд основала клинику для решения подобных проблем. Умерла она по естественным причинам в 2011 году.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии