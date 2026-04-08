8 ошибок уборки

Можно хоть каждый день проводить уборку в квартире, но это не станет залогом того, что в ней будет чисто. Novate.ru рассказывает, какие ошибки приводят к постоянно хаосу и беспорядку, и как их модно избежать. Спойлер: придется избавиться от ненужных вещей.



Ошибка 1: Оставлять ненужное

Ошибка 2: Использовать только народные средства

Ошибка 3: Использовать одну тряпку

Ошибка 4: Перекладывать вещи с места на место

Ошибка 5: Игнорировать вертикальные поверхности

Ошибка 6: Действовать хаотично

Ошибка 7: Сначала делать влажную уборку, а потом – сухую

Ошибка 8: Следовать своим бытовым привычкам

В шкафу много ненужных вещей, которые можно выбросить.Надеетесь на долгосрочный эффект от уборки? Его не будет, если ваша квартира переполнена вещами. Предметы заполнят все свободные поверхности в квартире уже на следующий день, и вы снова столкнетесь с ощущением беспорядка. Пока вы не научитесь регулярно проводить расхламление, уборка будет бессмысленной. Эксперты советуют начинает с самых проблемных зон, где у вас всегда царит хаос. Проанализируйте вещи, которые здесь лежат, и уберите ненужные. Затем переходите к другой комнате и продолжайте до тех пор, пока не освободите всю квартиру от предметов, которыми не пользуетесь.Вместо соды и уксуса используйте обычный антижирВ самих народных средствах, вроде соли, соды или уксуса, нет ничего плохого. Они дешевые, безопасные, экологичные и есть в каждом доме. Однако их эффективность не всегда стопроцентная. Если вы столкнулись с серьезным загрязнением, лучше не тратить время на народные методы, а сразу прибегать к помощи бытовой химии. Нагар, застарелый жир, въевшиеся пятна – убрать их специализированными средствами гораздо проще, чем содой. Такой подход сделает уборку более быстрой и качественной. А если вы переживаете о том, что вся бытовая химия агрессивная, нужно просто внимательно изучить состав перед покупкой и работать в перчатках – тогда риск сводится к минимуму.Одна тряпка для крана и пыльного столаЕсли использовать одну и ту же тряпку во всех комнатах, вы просто будете переносить грязь с места на место. В итоге грязь, пятна и разводы будут поджидать даже в тех зонах, где вы уже убрали. Особенно это заметно на капризных поверхностях, вроде сантехники, стекла и глянца. К тому же на тряпках быстро накапливаются микробы и бактерии, что ставит гигиеничность уборки под угрозу.Чтобы избежать неприятных последствий, разделите инвентарь по комнатам: кухня, ванная, спальня, коридор. Также вам понадобятся отдельные тряпки для сухой и влажной уборки и отдельная – для стекол и зеркал. Такой подход существенно улучшит качество уборки, и вам не придется заново перемывать поверхности.Это не поможет порядку.Если у вещей нет определенного места для хранения, во время уборки вы будете просто перекладывать их с места на место. Как итоге – через пару дней в квартире снова наступит хаос. Чтобы уборка не маскировала проблему, а действительно ее решала, пересмотрите системы хранения в квартире, и закрепите за каждым предметом свое место.Например, пульты от телевизора можно хранить в плетеной корзинке на тумбе, игрушки – в коробках на стеллаже, зарядные устройства – в ящике стола. Старайтесь, чтобы хранение было закрытым – так вы сможете избежать визуального шума. На виду оставляйте только самые нужные вещи, которыми вы регулярно пользуетесь. Если ничего не помогло, скорее всего, пора проводить расхламление, чтобы в квартире стало меньше бесполезных вещей, которые лишь занимают место.Протирайте пыль и на столе, и на двериОбычно мы убираем только горизонтальные поверхности – полки, тумбы, столы, рабочую зону на кухне и пр. А как насчет вертикальных? На дверях, стенах и мебельных фасадах пыли скапливается не меньше, чем на полках. Что уже говорить о пятнах, разводах и отпечатках пальцев. Если постоянно игнорировать эти зоны, комнаты будут выглядеть неопрятно. Необязательно приводить их в порядок каждый день – пары раз в месяц будет достаточно. А стены можно протирать и того реже – во время сезонных генеральных уборок.Сначала нужно полностью убрать кухню.Во время уборки очень важно наметить себе план действий, чтобы все было правильно и логично. Если же действовать хаотично, то вам придется вернуться к тем зонам, которые вы уже убирали. Соответственно, нужно будет потратить больше времени, сил и нервов, и в середине уборки пропадет любая мотивация наводить порядок.Выберите удобный для себя алгоритм действий и придерживайте его. Например, двигайтесь от комнаты к комнате, или на первом этапе протрите везде пыль, на втором – уберите вещи в шкафы и тумбы, на третьем – пропылесосьте пол и так далее. Четкая последовательность сделает уборку простой, быстро и упорядоченной. И результат вас точно порадует.Нужно соблюдать последовательность этаповЕсли вы начнете уборку с мытья пола и других горизонтальных поверхностей, будьте готовы к тому, что все действия придется выполнять заново. Эксперты советуют всегда проводить первой сухую уборку, а уже потом приступать к влажной. Нужно протереть пыль, пропылесосить ковры и только потом, когда крошки, бумажки и прочие мусор будут устранены, браться за мокрую тряпку.Складывайте вещь в шкаф, а не оставляйте на креслеЕсли вы делаете уборку по всем правилам, но беспорядок возвращается уже через пару дней, значит, причина кроется в вашем образе жизни. Например, импульсивные покупки, привычка бросать вещи на любую свободную поверхность, вместо того, чтобы класть их на место, быстро сводят на нет все усилия. Порядок = система, поэтому важно сначала навести порядок в своих бытовых действиях, а уже потом приступать к уборке. Осознанно покупайте вещи, сразу убирайте «очаги беспорядка», выделяйте на наведение порядка по 10-15 минут в день, заведите коробку для «бездомных» вещей, которые создают хаос. Поверьте: даже одна полезная привычка поможет дольше поддерживать порядок в доме.