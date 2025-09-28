4 реальных места, упомянутые в Библии





Достижения библейской археологии



Многие историки подвергают сомнениям правдивость большинства событий, упомянутых в Библии. Однако нередко случается, что археологи обнаруживают даже не косвенные, а прямые доказательства. И сегодня мы расскажем про 4 обнаруженных при раскопках, которые прямо или косвенно подтверждают правдивость Книги Книг.