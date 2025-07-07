С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 550 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Гурьева
    Предпоследнее вообще -шедевр!25 шуток преподав...
  • Наталья Дорожкина
    Капроновых, как и любых других, колготок в 60-е годы не было! Про такое чудо никто и понятия не имел. Были чулки и п...5 откровенно дура...
  • Вадим Лебедев
    Преподы - жгут!  Доказано... моими улыбками и смехом.  😄🤣25 шуток преподав...

Скандалы, связанные с изменами политиков

Для политика измена часто означает не только крах личной жизни, но и стремительный закат карьеры. Впрочем, некоторых это не останавливало. Вспомнили самые громкие скандалы с участием первых лиц государства. И их любовниц.

Джон Кеннеди и Мерилин Монро


Скандалы, связанные с изменами политиков

Рекордсмен среди неверных политиков — Джон Кеннеди, — держал целый «штат» любовниц.
Самая известная внебрачная связь президента — роман с Мэрилин Монро. Кроме того, артистке приписывают любовную связь и с братом Джона — сенатором Робертом Кеннеди. Некоторые полагают, что за роман с президентом (а заодно и его братом) Монро поплатилась жизнью. Одна из теорий утверждает, что Монро погубила тесная связь с семьей Кеннеди. Актрису «заказали» ЦРУ, чтобы отомстить президенту Джону Кеннеди за неудавшееся вторжение на Кубу. Но почему Монро? В 2003 году Мэтью Смит в своей книге «Жертва: секретные записи Мэрилин Монро» пишет, что в ЦРУ знали о романе актрисы с обоими братьями Кеннеди. Убив ее, органы хотели оказать давление на президента и его семью. В 2015 году теорию Смита «подогрели» признания отставного офицера ЦРУ, который на смертном одре признался, что именно он убил Монро. Однако позже выяснилось, что признание офицера — не более, чем мистификация, любезно предоставленная поддельным новостным сайтом. Что же касается Джона Кеннеди, то ему приписывают связь с секретаршей его жены Памэлой Тернер, с гангстершей Джудит Кэмпбелл Экснер, со стажерами Белого Дома Мими Элфорд, Присциллой Веар и Джилл Ковен, а также со шведской аристократкой Гуниллой вон Пост.

Билл Клинтон и Моника Левински


Скандалы, связанные с изменами политиков Пожалуй, самый громкий политический секс- скандал разразился в 1998 году, когда стало известно об интимной связи 49-летнего президента США Билла Клинтона и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински.
Расследование привело к попытке импичмента президента Клинтона Палатой представителей Конгресса США. Парадоксально, но факт: супруга президента Хиллари Клинтон встала на сторону мужа. Вся Америка ожидала громкого развода — и не дождалась. «Все обвинения в адрес моего мужа абсолютно лживы. Очень больно наблюдать, как человек, которого ты любишь, о котором заботишься, которым восхищаешься, подвергается столь безжалостным обвинениям», — вот что сказала Хиллари. И это несмотря на то, что Клинтон дал признательные показания, когда ему стало известно, что на платье Моники остались следы его спермы и анализ ДНК подтвердит их связь.

Николя Саркози и Карла Бруни


Скандалы, связанные с изменами политиков Бывший президент Франции Николя Саркози был замешан в нескольких секс-скандалах, но славу ловеласа затмила его третья супруга — топ-модель Карла Бруни. Теперь мало кто помнит, что именно с Карлдой Саркози изменял своей второй жене Сесилии. Но возмутительно даже не это: в самый разгар романа с Карлой Николя Саркози решил «отослать» жену, и не придумал ничего лучше, как отпоравить Сесилию с миссией в Ливию на переговоры с… Муаммаром Каддафи! Безусловно, Сесилия и сама хотела принимать участие в политической жизни страны, но отправить жену на переговоры с тираном, чтобы тем временем спокойно проводить время с любовницей — слишком круто даже для главного ловеласа самой любвеобильной нации в мире.

Арнольд Шварценнегер и Милдред Баэна


Скандалы, связанные с изменами политиков Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер в мае 2011 года стал одним из самых громких расставаний десятилетия — вероятно, не только потому, что Железный Арни — всемирно известный актер и Мистер Вселенная, но и потому, что как раз в это время его второй срок на посту губернатора Калифорнии подходил к концу, и все ждали продолжения политической карьеры Терминатора. Вместо этого случился скандал: Марии Шрайвер стало известно, что муж много лет ей изменял, при этом с домработницей семьи! Милдред Баэна родила от актера сына Джозефа, он ровесник младшего сына Шварценеггера и Шрайвер — парни родились в 1997 году с разницей в месяц!

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:




Ссылка на первоисточник
мэтью смит
палата представителей
джон кеннеди
вильям клинтон
мерилин кеннеди
Хиллари Клинтон
белый дом, администрация
арнольд шварценнегер
сесилия бруни
памэла тернер
центральное разведывательное управление
Николя Саркози
Мэрилин Монро
конгресс, сша
джудит кэмпбелл экснер
муаммар каддафи
марья шрайвер
Моника Левински
мими элфорд
Карла Бруни
Роберт Кеннеди
присцилла веар
наверх