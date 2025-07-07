Скандалы, связанные с изменами политиков

Для политика измена часто означает не только крах личной жизни, но и стремительный закат карьеры. Впрочем, некоторых это не останавливало. Вспомнили самые громкие скандалы с участием первых лиц государства. И их любовниц.
Джон Кеннеди и Мерилин Монро
Рекордсмен среди неверных политиков — Джон Кеннеди, — держал целый «штат» любовниц.сенатором Робертом Кеннеди. Некоторые полагают, что за роман с президентом (а заодно и его братом) Монро поплатилась жизнью. Одна из теорий утверждает, что Монро погубила тесная связь с семьей Кеннеди. Актрису «заказали» ЦРУ, чтобы отомстить президенту Джону Кеннеди за неудавшееся вторжение на Кубу. Но почему Монро? В 2003 году Мэтью Смит в своей книге «Жертва: секретные записи Мэрилин Монро» пишет, что в ЦРУ знали о романе актрисы с обоими братьями Кеннеди. Убив ее, органы хотели оказать давление на президента и его семью. В 2015 году теорию Смита «подогрели» признания отставного офицера ЦРУ, который на смертном одре признался, что именно он убил Монро. Однако позже выяснилось, что признание офицера — не более, чем мистификация, любезно предоставленная поддельным новостным сайтом. Что же касается Джона Кеннеди, то ему приписывают связь с секретаршей его жены Памэлой Тернер, с гангстершей Джудит Кэмпбелл Экснер, со стажерами Белого Дома Мими Элфорд, Присциллой Веар и Джилл Ковен, а также со шведской аристократкой Гуниллой вон Пост.
Билл Клинтон и Моника Левински
Пожалуй, самый громкий политический секс- скандал разразился в 1998 году, когда стало известно об интимной связи 49-летнего президента США Билла Клинтона и 22-летней сотрудницы Белого дома Моники Левински.наблюдать, как человек, которого ты любишь, о котором заботишься, которым восхищаешься, подвергается столь безжалостным обвинениям», — вот что сказала Хиллари. И это несмотря на то, что Клинтон дал признательные показания, когда ему стало известно, что на платье Моники остались следы его спермы и анализ ДНК подтвердит их связь.
Николя Саркози и Карла Бруни
Бывший президент Франции Николя Саркози был замешан в нескольких секс-скандалах, но славу ловеласа затмила его третья супруга — топ-модель Карла Бруни. Теперь мало кто помнит, что именно с Карлдой Саркози изменял своей второй жене Сесилии. Но возмутительно даже не это: в самый разгар романа с Карлой Николя Саркози решил «отослать» жену, и не придумал ничего лучше, как отпоравить Сесилию с миссией в Ливию на переговоры с… Муаммаром Каддафи! Безусловно, Сесилия и сама хотела принимать участие в политической жизни страны, но отправить жену на переговоры с тираном, чтобы тем временем спокойно проводить время с любовницей — слишком круто даже для главного ловеласа самой любвеобильной нации в мире.
Арнольд Шварценнегер и Милдред Баэна
Развод Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер в мае 2011 года стал одним из самых громких расставаний десятилетия — вероятно, не только потому, что Железный Арни — всемирно известный актер и Мистер Вселенная, но и потому, что как раз в это время его второй срок на посту губернатора Калифорнии подходил к концу, и все ждали продолжения политической карьеры Терминатора. Вместо этого случился скандал: Марии Шрайвер стало известно, что муж много лет ей изменял, при этом с домработницей семьи! Милдред Баэна родила от актера сына Джозефа, он ровесник младшего сына Шварценеггера и Шрайвер — парни родились в 1997 году с разницей в месяц!
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