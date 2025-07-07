Скандалы, связанные с изменами политиков

Для политика измена часто означает не только крах личной жизни, но и стремительный закат карьеры. Впрочем, некоторых это не останавливало. Вспомнили самые громкие скандалы с участием первых лиц государства. И их любовниц.



Джон Кеннеди и Мерилин Монро

Билл Клинтон и Моника Левински

Николя Саркози и Карла Бруни

Арнольд Шварценнегер и Милдред Баэна