7 признаков того, что в доме слишком много декора

Пока в одних квартирах царит тотал-минимализм, другие перегружены декором и выглядят нелепо. Чтобы не перейти тонкую грань между стилем и китчем, важно сохранять баланс. Novate.ru рассказывает, по каким признакам можно понять, что в доме слишком много украшений, и что делать, когда вы это обнаружите.

1. Вечные перестановки

2. Декор в одном стиле

3. Чувство перегруженности

4. Декор не отражает вашу личность

5. Отсутствие визуального фокуса

6. Вы ощущаете дискомфорт

7. Декор бессмысленный

Простые правила декора интерьера

Несмотря на то, что максимализм вновь возвращается в моду, с деталями очень легко переборщить и нарушить уютную эстетику интерьера. Чтобы этого не произошло, внимательно проанализируйте свой декор. Вот несколько признаков того, что его слишком много, и с этим пора что-то делать.Перестановки не всегда дают желаемый результатЕсли вы постоянно делаете перестановку декора, пытаясь добиться идеального результата, но у вас все равно ничего не получается, значит, от некоторых предметов смело можно избавиться. Оставьте только те элементы, которые приносят вам радость или имеют практический смысл. Скомпонуйте их по группам и расставьте осознанно, чтобы получились стильные композиции. Кстати, необязательно это делать в одной комнате. Вполне возможно, что некоторые детали лучше впишутся в интерьер спальни, а не гостиной.Интерьер кажется скучным.Если в углах, на стенах, столах, комодах и прочих поверхностях появляется много свободного места, мы тут же стараемся чем-то его заполнить. Вот так в квартире появляется бессмысленный, обезличенный декор, который делает обстановку стерильной и похожей на страницу из каталога. Не торопитесь заполнять все пространство деталями – делайте это постепенно и осознанно.Со временем в вашей жизни будут появляться дорогие сердцу вещи, для которых нужно будет найти место. Личная история – это важно.Примеры перегруженного интерьераЕсли вы некомфортно чувствуете себя в комнате, ощущаете усталость и раздражение от предметов, значит, интерьер перегружен. Пересмотрите его составляющие и определите, какие вещи вам не нужны. Возможно, вы купили их импульсивно или по совету какого-то блогера, а они абсолютно не вписались в обстановку в квартиры. Такое тоже бывает и в этом нет ничего страшного. Главное – вовремя признать, что этот декор «не ваш».Вместо постеров можно сделать акцентную стену своими рукамиЗнаете, почему декор из масс-маркета в какой-то момент перестал быть популярным? Просто он обезличивает ваш интерьер. Вы можете увидеть такие вещи в каждой второй квартире, и в чем же тогда смысл? Декоративные элементы – отличное поле для самовыражения, он должны показывать ваши увлечения, ценности, предпочтения, черты характера. Здесь нет никаких универсальных правил – количество предметов, так же, как и их цвет, стиль, форму, дизайн определяете исключительно вы.Добавляйте ярких деталей в интерьер.Если взгляд бездумно блуждает по квартире и ему не за что зацепиться, интерьер будет казаться плоским и хаотичным. Слишком много мелких предметов создает визуальной шум, из-за которого ощущение беспорядка не проходит даже после тщательной уборки. Это не имеет ничего общего с продуманным оформлением.В такой гостиной легко почувствовать дискомфорт.Одним из главных признаков перегруженности интерьера является вечное беспокойство. Прислушайтесь к себе: если вы постоянно чувствуете тревогу в собственном доме или не находите радости в вещах, которые вас окружают, пора что-то менять. Уют, комфорт, умиротворение – вот те чувства, которые должны наполнять вас, когда вы переступаете порог квартиры.Статуэтки часто становятся пылесборникамиМы часто добавляем в интерьер предметы лишь потому, что они красивые и хорошо вписываются в обстановку по стилю или цветовой гамме. Однако иногда этого недостаточно. Важно, чтобы вещи несли или эмоциональную, или практическую ценность, особенно если в квартире мало места. Книги в стильных обложках, скульптурные кувшины, которые можно использовать вместо ваз, резные шкатулки для хранения украшений, зеркало в акцентной раме, мебель, которая сама по себе является произведением искусства. Все это будет одновременно и украшать квартиру, и выполнять определенные функции, в отличие от тех же статуэток, которые часто служат лишь пылесборниками.Стены могут быть пустыми или нет• Не бойтесь пустых стенКак мы уже говорили, совсем необязательно заполнять абсолютно все поверхности в квартире. Если на стене не будет картин, фотографий, постеров и прочих аксессуаров, интерьер от этого не пострадает. Пустые стены – это тоже популярное дизайнерское решение, особенно если вы выбрали обои или оттенок краски, который вам очень нравится. Это отличная возможность просто наслаждаться цветом, принтом или фактурой.• Меняйте сезонные деталиЧасто интерьер приедается из-за того, что в нем долгое время не происходит никаких изменений. Предлагаем не доводить до такого, и менять декор в соответствие с сезоном. Например, можно чередовать пледы и наволочки на диванных подушках, постеры в рамах, шторы, вазы и их наполнение. Так, весной в вазе будут прекрасно смотреться тюльпаны и сирень, летом – полевые цветы, а осенью – астры и хризантемы. Также можно поиграть с коврами. Дизайнеры советуют отталкиваться от цвета и материала – для теплого сезона выбирать яркие легкие изделия, а для холодного – более приглушенные, из плотной ткани.• Сочетайте цвета и принтыКогда вы декорируете интерьер, очень важно, чтобы в нем были пересечения цветов и принтов. Так обстановка получается более продуманной и органичной. Например, цвет диванных подушек может совпадать с цветом штор, а принт на скатерти повторять постер в раме (если речь идет о дизайне кухни). Совсем необязательно, чтобы орнаменты и оттенки полностью дублировали друг друга – достаточно подобрать близкие цвета и мотивы.