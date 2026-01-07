7 признаков того, что в доме слишком много декора

Пока в одних квартирах царит тотал-минимализм, другие перегружены декором и выглядят нелепо. Чтобы не перейти тонкую грань между стилем и китчем, важно сохранять баланс. Novate.ru рассказывает, по каким признакам можно понять, что в доме слишком много украшений, и что делать, когда вы это обнаружите.
Несмотря на то, что максимализм вновь возвращается в моду, с деталями очень легко переборщить и нарушить уютную эстетику интерьера. Чтобы этого не произошло, внимательно проанализируйте свой декор. Вот несколько признаков того, что его слишком много, и с этим пора что-то делать.
1. Вечные перестановки
Перестановки не всегда дают желаемый результат
Если вы постоянно делаете перестановку декора, пытаясь добиться идеального результата, но у вас все равно ничего не получается, значит, от некоторых предметов смело можно избавиться. Оставьте только те элементы, которые приносят вам радость или имеют практический смысл. Скомпонуйте их по группам и расставьте осознанно, чтобы получились стильные композиции. Кстати, необязательно это делать в одной комнате. Вполне возможно, что некоторые детали лучше впишутся в интерьер спальни, а не гостиной.
2. Декор в одном стиле
Интерьер кажется скучным.
Если в углах, на стенах, столах, комодах и прочих поверхностях появляется много свободного места, мы тут же стараемся чем-то его заполнить. Вот так в квартире появляется бессмысленный, обезличенный декор, который делает обстановку стерильной и похожей на страницу из каталога. Не торопитесь заполнять все пространство деталями – делайте это постепенно и осознанно.
3. Чувство перегруженности
Примеры перегруженного интерьера
Если вы некомфортно чувствуете себя в комнате, ощущаете усталость и раздражение от предметов, значит, интерьер перегружен. Пересмотрите его составляющие и определите, какие вещи вам не нужны. Возможно, вы купили их импульсивно или по совету какого-то блогера, а они абсолютно не вписались в обстановку в квартиры. Такое тоже бывает и в этом нет ничего страшного. Главное – вовремя признать, что этот декор «не ваш».
4. Декор не отражает вашу личность
Вместо постеров можно сделать акцентную стену своими руками
Знаете, почему декор из масс-маркета в какой-то момент перестал быть популярным? Просто он обезличивает ваш интерьер. Вы можете увидеть такие вещи в каждой второй квартире, и в чем же тогда смысл? Декоративные элементы – отличное поле для самовыражения, он должны показывать ваши увлечения, ценности, предпочтения, черты характера. Здесь нет никаких универсальных правил – количество предметов, так же, как и их цвет, стиль, форму, дизайн определяете исключительно вы.
5. Отсутствие визуального фокуса
Добавляйте ярких деталей в интерьер.
Если взгляд бездумно блуждает по квартире и ему не за что зацепиться, интерьер будет казаться плоским и хаотичным. Слишком много мелких предметов создает визуальной шум, из-за которого ощущение беспорядка не проходит даже после тщательной уборки. Это не имеет ничего общего с продуманным оформлением.
6. Вы ощущаете дискомфорт
В такой гостиной легко почувствовать дискомфорт.
Одним из главных признаков перегруженности интерьера является вечное беспокойство. Прислушайтесь к себе: если вы постоянно чувствуете тревогу в собственном доме или не находите радости в вещах, которые вас окружают, пора что-то менять. Уют, комфорт, умиротворение – вот те чувства, которые должны наполнять вас, когда вы переступаете порог квартиры.
7. Декор бессмысленный
Статуэтки часто становятся пылесборниками
Мы часто добавляем в интерьер предметы лишь потому, что они красивые и хорошо вписываются в обстановку по стилю или цветовой гамме. Однако иногда этого недостаточно. Важно, чтобы вещи несли или эмоциональную, или практическую ценность, особенно если в квартире мало места. Книги в стильных обложках, скульптурные кувшины, которые можно использовать вместо ваз, резные шкатулки для хранения украшений, зеркало в акцентной раме, мебель, которая сама по себе является произведением искусства. Все это будет одновременно и украшать квартиру, и выполнять определенные функции, в отличие от тех же статуэток, которые часто служат лишь пылесборниками.
Простые правила декора интерьера
Стены могут быть пустыми или нет
• Не бойтесь пустых стен
Как мы уже говорили, совсем необязательно заполнять абсолютно все поверхности в квартире. Если на стене не будет картин, фотографий, постеров и прочих аксессуаров, интерьер от этого не пострадает. Пустые стены – это тоже популярное дизайнерское решение, особенно если вы выбрали обои или оттенок краски, который вам очень нравится. Это отличная возможность просто наслаждаться цветом, принтом или фактурой.
• Меняйте сезонные детали
Часто интерьер приедается из-за того, что в нем долгое время не происходит никаких изменений. Предлагаем не доводить до такого, и менять декор в соответствие с сезоном. Например, можно чередовать пледы и наволочки на диванных подушках, постеры в рамах, шторы, вазы и их наполнение. Так, весной в вазе будут прекрасно смотреться тюльпаны и сирень, летом – полевые цветы, а осенью – астры и хризантемы. Также можно поиграть с коврами. Дизайнеры советуют отталкиваться от цвета и материала – для теплого сезона выбирать яркие легкие изделия, а для холодного – более приглушенные, из плотной ткани.
• Сочетайте цвета и принты
Когда вы декорируете интерьер, очень важно, чтобы в нем были пересечения цветов и принтов. Так обстановка получается более продуманной и органичной. Например, цвет диванных подушек может совпадать с цветом штор, а принт на скатерти повторять постер в раме (если речь идет о дизайне кухни). Совсем необязательно, чтобы орнаменты и оттенки полностью дублировали друг друга – достаточно подобрать близкие цвета и мотивы.
