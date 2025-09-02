Как убрать суперклей с одежды

Широко распространенный в быту суперклей (суперклей «Момент») изготавливается на основе цианокрилата. При попадании на пальцы он может мгновенно склеить кожу и вызывает определенные трудности при отмывании.
При попадании этого клея на ткань одежды образуется твердое, трудновыводимое пятно белесого цвета.
Способ №1
Нам понадобится ацетон или жидкость на его основе для снятия лака с ногтей. Также необходимо иметь обычный косметический ватный тампон (можно заменить белой хлопчатобумажной тряпочкой).
Смачиваем пятно от клея на одежде ацетоном или жидкостью для ногтей и ждем 15 минут. После этого смачиваем тампон или тряпочку и растираем пятно от клея. Постепенно ткань в зоне пятна от суперклея смягчается и пятно исчезает. Если одного раза недостаточно, можно повторить процедуру.
Способ №2
Второй способ основан на тепловом разрушении пятна от суперклея на хлопковой ткани. Для этого нам понадобится утюг и кусок чистой марли размером 50 х 50 см.
Складываем марлю в 4-5 раз и накрываем ей пятно от клея. Площадь сложенной в несколько раз марли должна превышать площадь рабочей поверхности утюга. Устанавливаем регулятор температуры утюга в среднее положение (хлопчатобумажные ткани) и проглаживаем несколько раз зону пятна от клея. Производим визуальный контроль и проглаживаем еще раз, если пятно, или часть его не исчезла.
Способ №3
Если суперклей случайно попал на различную поверхность (дерево, металл, стекло, пластик и т.
Смачиваем димексидом засохшие части клея на какой-либо поверхности. Необходимо проявить выдержку и подождать хотя бы 1 час. Затем ватным тампоном удаляем частички растворенного клея. При необходимости (большие пятка клея), повторяем наши действия, до получения чистой и гладкой поверхности.
Выводы
Приложив некоторые усилия, мы всегда сможем удалить прочный и практически нерастворимый суперклей с поверхности одежды или мебели и других предметов. Для выполнения работ с растворителями желательно иметь тонкие резиновые перчатки. Помещение необходимо проветривать.
Читать далее →
Свежие комментарии