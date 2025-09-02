Как убрать суперклей с одежды

Широко распространенный в быту суперклей (суперклей «Момент») изготавливается на основе цианокрилата. При попадании на пальцы он может мгновенно склеить кожу и вызывает определенные трудности при отмывании.







При попадании этого клея на ткань одежды образуется твердое, трудновыводимое пятно белесого цвета.

Способ №1

Способ №2

Способ №3

Выводы

Рассмотрим несколько способов, которые помогут избавиться от пятен суперклея.Нам понадобится ацетон или жидкость на его основе для снятия лака с ногтей. Также необходимо иметь обычный косметический ватный тампон (можно заменить белой хлопчатобумажной тряпочкой).Смачиваем пятно от клея на одежде ацетоном или жидкостью для ногтей и ждем 15 минут. После этого смачиваем тампон или тряпочку и растираем пятно от клея. Постепенно ткань в зоне пятна от суперклея смягчается и пятно исчезает. Если одного раза недостаточно, можно повторить процедуру.Второй способ основан на тепловом разрушении пятна от суперклея на хлопковой ткани. Для этого нам понадобится утюг и кусок чистой марли размером 50 х 50 см.Складываем марлю в 4-5 раз и накрываем ей пятно от клея. Площадь сложенной в несколько раз марли должна превышать площадь рабочей поверхности утюга. Устанавливаем регулятор температуры утюга в среднее положение (хлопчатобумажные ткани) и проглаживаем несколько раз зону пятна от клея. Производим визуальный контроль и проглаживаем еще раз, если пятно, или часть его не исчезла.Если суперклей случайно попал на различную поверхность (дерево, металл, стекло, пластик и т.п.), его можно удалить с помощью особого растворителя. Для этого нам понадобится, свободно продающийся в аптеках димексид или диметилсульфоксид (ДМСО) 50% или 70% раствор. А также чистая тряпочка или ватный тампон для удаления частиц растворенного клея.Смачиваем димексидом засохшие части клея на какой-либо поверхности. Необходимо проявить выдержку и подождать хотя бы 1 час. Затем ватным тампоном удаляем частички растворенного клея. При необходимости (большие пятка клея), повторяем наши действия, до получения чистой и гладкой поверхности.Приложив некоторые усилия, мы всегда сможем удалить прочный и практически нерастворимый суперклей с поверхности одежды или мебели и других предметов. Для выполнения работ с растворителями желательно иметь тонкие резиновые перчатки. Помещение необходимо проветривать.