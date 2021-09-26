Самодельный кромкорез для запила керамической плитки под 45 градусов

При отделке стен керамической плиткой (на кухне или в ванной комнате) практически всегда возникает необходимость запилить кромку материала под углом 45 градусов. Это нужно для стыковки двух плиток в углах.

Для этого можно воспользоваться специальным приспособлением — кромкорезом для плитки. В сегодняшней статье расскажем, как изготовить этот инструмент своими руками.

На нашем сайте ранее уже были опубликованы статьи на тему, как самостоятельно сделать кромкорез для плитки.

Самодельный кромкорез в работе

В данном обзоре мы хотим поделиться еще одним вариантом этого самодельного приспособления, которым поделился с нами автор YouTube канала khám phá và sáng tạo.

Изготовление основания конструкции

Первым делом необходимо будет изготовить основание кромкореза. Для этого из листового металла вырезаем заготовку прямоугольной формы (размеры на ваше усмотрение). Один край заготовки надо немного загнуть вверх.

При помощи электродрели и бормашинки необходимо вырезать в ней пазы. Обрабатываем их напильником по металлу.

Продольный паз — для отрезного диска, а три поперечных — используются в качестве направляющих для упорных подшипников.

Вырезанные и обработанные пазы

На следующем этапе берем болты, шайбы, гайки и подшипники — всего по три штуки. Подшипники надеваем на болты, и вставляем их в подготовленные пазы. Затем надеваем металлические шайбы, и накручиваем на болты гайки.

Как сделать крепления для болгарки

Из листового металла необходимо вырезать две полосы одинаковой длины. Края слегка отгибаем в стороны, повторяя форму корпуса редуктора УШМ. Затем высверливаем в них по одному отверстию, и крепим к болгарке с помощью болтов.

Свободный конец заготовок обрезаем под углом 45 градусов. Прикладываем полосы к основанию кромкореза, и обвариваем.

В завершении останется только просверлить в основании отверстие, и приварить в этом месте гайку. В нее необходимо будет вкрутить ручку от болгарки. Самодельное приспособление готово!

Желательно проверить, как оно работает, и если все нормально — можно приступать к финальной стадии работ, а именно — к покраске.