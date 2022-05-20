15 психологических лайфхаков, которые помогут каждому стать счастливым и здоровым

Это должен знать каждый!
Пожалуй, каждый когда-либо испытывал беспокойство, разочарование или апатию к жизни. Современный человек настолько занят, что порой у него не хватает время на самого себя - позаботиться о здоровье или порадовать чем-то приятным. Психологи утверждают, что если следовать определённым правилам, жизнь заиграет новыми красками.
1. Полчаса - это много или мало?
Просыпаемся!
Если проснуться даже на полчаса раньше, то весь день может сложиться по другому. Это даст дополнительное время, чтобы не спешить утром. Неосознанно человек будет намного сильнее чувствовать, что у него весь день под контролем, а следовательно будет меньше подвержен стрессу.
2. Ванная как лучший способ снятия стресса
Ванная как лучший способ снятия стресса.
Если принять горячую ванну или длительный теплый душ, то это не только расслабит и снимет стресс, но и может реально помочь человеку чувствовать себя менее одиноким. Также некоторые социальные чувства, такие как любовь и признание, дают человеку «физическое ощущение тепла». По данным исследователей из Йельского университета, теплый душ или ванна могут помочь вернуть эти нормальные социальные чувства. Так что тем, кто чувствует себя отвергнутым или одиноким, срочно пора в ванну.
3. Продукты, содержащие эндорфины
Правильные продукты, которые дарят счастье.
Употребление ряда продуктов, таких как темный шоколад, красное вино и острая пища, может способствовать выработке эндорфина. Темный шоколад также содержит магний, который хорош при головной боли и стрессе в целом.
4. Долой социальные сети!
Социальные сети - добро или зло?
Если отказаться от соцсетей и использовать свой мобильный телефон только, чтобы звонить, то это может быть удивительно полезным для психического здоровья. У тех, кто постоянно находится онлайн, может выработаться ревность и зависть, а также чувство одиночества. И это, не говоря уже о том, что проведение массы времени в социальных сетях или пялясь в экран телефона, приводит к тому, что жизнь просто проходит мимо.
5. Такое важное «нет»
Это нужно уметь!
Научиться говорить «нет» является очень важным умением. Люди просто не могут делать все, что они действительно хотят или чего от них хотят. В любом случае нужны личные рамки, которые позволяют человеку самому контролировать собственную жизнь, а не просто говорить «да» в ответ на все, что его просят.
6. Смех продлевает жизнь
Смех продлевает жизнь.
Нужно смеяться! Громко и часто. Найти любимого комика, который настолько понравится, что его можно будет слушать, даже когда выдался очень плохой день. Смех уменьшает стресс и освобождает поток эндорфинов (гормонов счастья) в организме.
7. Пейте воду!
Потому что без воды - и не туды, и не сюды! (с)
Человеческий организм постоянно теряет воду: когда человек потеет, когда он принимает ванну и даже, когда дышит. А ведь умеренное обезвоживание может вызвать головную боль и сонливость, даже в середине дня. Нужно побольше пить, причем в основном обычной воды.
8.8-часовой сон
Сон - залог здоровья и хорошего настроения.
Сон по крайней мере в течение 8 часов является жизненно важным для психического и физического здоровья. Люди, которые не получают достаточного количества сна, страдают от целого ряда расстройств: гормонального дисбаланса, увеличения массы тела, повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний и даже, как предполагают некоторые исследования, некоторых видов рака.
9. Чтение книг
Читайте больше!
Всегда нужно выкраивать время на то, чтобы почитать книгу. Это поможет расслабиться, улучшит словарный запас, даст тему для разговоров с другими, улучшит память. Недавние исследования даже показали, что чтение увеличивает эмпатию по отношению к другим.
10. Правильное питание
Правильное питание.
Правильное питание нужно для тела и мозга. Сложные углеводы, которые содержатся в цельном зерне и овощах, необходимы для того, чтобы ясно мыслить и хорошо выполнять задачи, для которых требуется умственная работа. Белок необходим для поддержания мышечной массы тела, а также для выработки аминокислот для головного мозга. Фрукты и овощи обеспечивают поступление в организм целого ряда витаминов и минералов, необходимых ему.
11. Ежедневные прогулки
Ежедневные прогулки - путь к душевному здоровью.
Нужно выходить на улицу. Исследования показывают, что прогулка или легкий бег трусцой на свежем воздухе может оказывать успокоительный эффект. При этом увеличивается уровень серотонина и витамина D в организме, что ничуть не хуже легких антидепрессантов.
12. Занятия йогой
Погружение в себя.
Стоит попробовать заняться йогой. Она подходит для любых людей любого возраста и комплекции. Занятия йогой повышают гибкость и выносливость, помогают снизить уровень холестерина и кровяного давления, а также помогают сосредоточению.
13. Путешествовать – замечательная идея
Путешествуйте на здоровье!
Путешествовать – замечательная идея. Каждый должен выходить за пределы зоны своего комфорта и своей культуры. Путешествия дают прекрасную возможность научиться думать на перспективу, учат быть находчивыми в необычных ситуациях, а также позволяют отвлечься от ежедневной рутинной работы и расслабиться.
14. Смысл жизни
Это должен знать каждый!
Найти смысл в жизни. Звучит вроде просто и банально, но это необходимо, иначе никакой радости от повседневной рутины не будет.
15. Благодарность
Говорите спасибо!
Быть благодарным – еще одна банальность. Было уже очень много высказываний о том, что нужно быть благодарным, поскольку это неразрывно связано с счастьем. Было проведено даже исследование, которое показывало, что люди, которые умеют быть благодарными, гораздо более счастливые люди. Трудно испытывать гнев и недовольство жизнью, если благодарен за то, что она тебе преподносит.
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