Зачем в первый серийный турбомотор вливали коктейль из спирта и воды

Oldsmobile F-85 Jetfire./ Фото: hotcars.com
В начале 1960-х годов детройтские автомобильные гиганты соревновались друг с другом, создавая самые мощные автомобили. Пока большинство инженеров шли самым простым путём и увеличивали объём атмосферных двигателей, в Oldsmobile решили использовать новую технологию.
1. Ограничения турбомотора
Oldsmobile F-85 Jetfire./ Фото: liftingitalia.com
Руководство Oldsmobile решило оснастить компактный F-85 турбонаддувом из-за конкуренции с Chevrolet, которая предлагала Corvair Monza Spyder с оппозитным турбированным двигателем. При этом в Oldsmobile поставили лёгкий алюминиевый V8 объёмом 3,5 литра. Этот мотор сам по себе был передовым для своего времени, а инженеры пытались радикально увеличить его мощность без глобальной реконструкции.
Силовая установка./ Фото: hearstapps.com
С помощью турбокомпрессора Garrett AiResearch пытались решить сразу две проблемы: увеличить мощность силовой установки и повысить тягу на низких оборотах, что было свойственно всем атмосферным моторам. Турбина должна была дать стабильный крутящий момент, что в рекламе получило название «ракетной тяги».
Принцип работы./ Фото: jazelc.com
Правда, законы физики никто не отменял. По обычаю того времени, алюминиевый атмосферный V8 изначально имел высокую степень сжатия и был рассчитан на качественный бензин.подход к использованию турбокомпрессоров, поскольку они не хотели уменьшать степень сжатия или переделывать мотор под дорогостоящее топливо. Это должен был быть сравнительно недорогой автомобиль, доступный всем почитателям высокой скорости. По этой причине им пришлось пойти на весьма своеобразную уловку.
2. Водно-спиртовой коктейль
Смесь Turbo-Rocket Fluid./ Фото: curbsideclassic.com
Фактически это был костыль, хоть и очень интересный, вынужденный компромисс, чтобы заставить работать двигатель в нужном режиме. Вместо глобальной переделки мотора инженеры разработали систему, которая управляла процессом горения в реальном времени. Она получила название Turbo-Rocket Fluid, и у неё была единственная функция – она впрыскивала специальную жидкость непосредственно во впускной коллектор в момент, когда турбонаддув создавал опасное для мотора давление.
Под капотом./ Фото: barnfinds.com
Сам коктейль заливался в отдельный бачок под капотом, он имел простой состав, но сложную схему действия. Он состоял из дистиллированной воды и метанола в равных пропорциях, с добавкой антикоррозионной присадки. При этом каждый компонент играл свою роль. Вода испарялась, резко охлаждала поступающую в цилиндры топливовоздушную смесь и не позволяла ей самовоспламеняться. Метанол выполнял сразу две роли: во-первых, он повышал октановое число смеси и не позволял ей детонировать, а во-вторых, благодаря ему вода не замерзала в холодное время года.
Датчик впрыска./ Фото: msn.com
Самой системой управляла автоматика, что для начала 60-х было вершиной технической мысли. Водителю не нужно было ничего делать вручную — он просто нажимал на газ и получал ровную «ракетную» тягу. Маркетологи обыграли эту технологию и провели параллель с системами впрыска воды в авиационные поршневые моторы, добавив таким образом к образу Jetfire черты высоких технологий. В теории всё это работало идеально, но в реальной эксплуатации владельцам пришлось несладко.
3. Теория и реальность
F-85 Jetfire оказался очень капризным./ Фото: ytimg.com
Первые же владельцы F-85 Jetfire быстро осознали, насколько автомобиль был капризным, а сама идея жидкостного антидетонатора оказалась слишком сырой и непроработанной. Главной же проблемой был постоянный контроль – водитель должен был следить не только за уровнем бензина и масла, но и за запасом турбо-ракетного коктейля в специальном бачке. При этом можно было использовать только фирменную смесь, в противном случае владелец получал целый комплект дополнительных проблем, таких как коррозия, засорение форсунок или падение эффективности защиты почти до полного нуля.
В салоне./ Фото: avtozen.ru
Устройство всей этой системы тоже было сложным. Электромагнитный клапан, форсунка и насос были большой экзотикой, новой и неотработанной. Даже дилеры в своих мастерских не знали, что с ними делать. Самым же большим разочарованием для водителя был аварийный режим двигателя. Если жидкости не хватало или происходил сбой, включалась защита: заслонка во впускном тракте ограничивала подачу воздуха, сбрасывая давление наддува, а мощность двигателя падала до уровня обычного атмосферного V8. Для человека, заплатившего за «турбо-ракету», превращение машины в тихоходную версию F-85 было большим и неприятным сюрпризом. В результате многие владельцы и дилеры шли на радикальные меры – они демонтировали всю турбо-систему и получали обычный атмосферный мотор.
Автомобиль выпускали всего два года./ Фото: flickr.com
Oldsmobile Jetfire продержался на рынке недолго, его выпускали всего лишь два модельных года — 1962 и 1963, а всего выпустили чуть больше девяти тысяч экземпляров. Для самой компании и большинства её покупателей автомобиль выглядел крайне неудачным. Новая технология оказалась слишком хлопотной и требовательной, а потому её просто не приняли. В то время машины были простыми и доступными для понимания, и подобные новшества воспринимались плохо даже энтузиастами.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии