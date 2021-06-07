Самая старая книга, первый мультфильм и другие самые старые в своём роде культурные артефакты

Искусство является одной из определяющих черт человечества, и при создании искусства используется целый набор навыков, которые уникальны для Homo Sapiens: распознавание шаблонов, зрительная и моторная координация, противопоставленные большие пальцы и способность к планированию. Искусство, включая картины, рассказы и музыку, использовалось доисторическими людьми задолго до изобретения письма, и с тех пор каждая культура разработала свои собственные версии искусства. Но в каждой разновидности искусства всегда было что-то первое, с чего все и началось.
1. Первый мультфильм (1908)
Корни мультипликации можно проследить вплоть до 1650-х годов с волшебными фонарями того времени. В 1800-х годах этот жанр начал развиваться благодаря появлению устройств для создания оптических иллюзий, таких как тауматроп, зоотроп и кинеограф. Затем, когда был изобретен фильм, в некоторых фильмах вставляли по несколько секунд анимации среди настоящих кадров. Первый полностью анимационный фильм (мультфильм) был создан только в 1908 году французским карикатуристом Эмилем Колем и он назывался «Фантасмагория». В общем, Коль использовал 700 снимков, и ему потребовалось несколько недель, чтобы закончить мультфильм. «Фантасмагория» длится около 80 секунд и не имеет определенной сюжетной линии. Он начинается с руки, нарисовавшей главного героя, а затем этот персонаж проходит через различные сказочные приключения, которые постоянно превращаются в другие причудливые сцены.
2. Первый художественный фильм (1903)
Технология, которая впоследствии привела к появлению кинофильмов, начала развиваться в 1880-х годах, а первые фильмы были, по существу, документальными. Например, двумя самыми известными из ранних фильмов были лента, показывающая прибытие поезда на станцию, и 18-секундный ролик с целующимися людьми. Кроме того, из-за ограничений технологии ранние фильмы, как правило, длились менее минуты и обычно показывали только одну сцену.
Кинолента, которая изменила все это, став первым художественным фильмом с сюжетом, была рассказом, - «Большое ограбление поезда». 12-минутный фильм, который был снят Томасом Эдисоном и режиссером Эдвином Портером, рассказывает историю четырех бандитов, которые грабят пассажирский поезд, а затем в ходе погони за ними и перестрелки погибают.
«Большое ограбление поезда» произвело революцию в киноиндустрии по нескольким причинам. Это был первый раз, когда использовали много различных технологий. Также это был первый боевик и вестерн.
3. Первый комикс (1827)
Сегодня все привыкли к комиксам про супергероев, но первый в мире комикс не имел к ним никакого отношения. Принято считать, что это были «Приключения Обадии Олдбака» на 40 страницах с 6-12 рисунками на каждой, созданные швейцарским художником Рудольфом Тепфером в 1827 году. Не было никаких «облачков» со словами, вылетающих из ртов персонажей, вместо этого текст был написан ниже рисунка.
В комиксе рассказывается история Обадии Олдбака, который влюбился в весьма полную женщину, которая впоследствии похудела. Всеми правдами и неправдами он пытается добиться, чтобы его пассия вернула былые формы. Критики в то время, и даже сам Тепфер, не верили, что работа будет новаторской. Они просто подумали, что это будет «чтиво» для детей и неграмотных людей «низших классов».
4. Первая фотография (1826)
С появлением цифровых камер фотографии стали неотъемлемой частью жизни. В 2013 году в Facebook было загружено 250 миллиардов изображений, и каждый день добавлялось по 350 миллионов новых фото. И это только одна соцсеть, в сколько их всего есть. Популярность фотографий можно проследить до француза Нисефора Ньепса и его изобретения, камеры-обскуры.
Проблема с камерой-обскура заключалась в том, что для фиксации изображения требовалось восемь часов экспозиции, и обычно изображение затем постепенно исчезало со временем. Одно из немногих сохранившихся первых в мире фото - «Вид из окна в Ле Гра», снятое Ньепсом в 1826 году.
5. Театральная пьеса (472 г. до н.э.)
Считается, что пьесы были разработаны древними греками, и сначала в них показывали только одного персонажа, которого называли протагонистом. Актер, который всегда был мужчиной, стоял перед группой людей называемую «хором», и хор задавал протагонисту вопросы, чтобы развивать сюжет.
Первым добавил в пьесу второго персонажа знаменитый греческий драматург Эсхил. Он также является автором самой старой сохранившейся полной пьесы «Персы», которая была впервые исполнена в 472 году до нашей эры. В этой трагедии есть четыре персонажа, и она рассказывает историю Атоссы, матери Ксеркса, которая ждет возвращения своего сына из его похода в Грецию. Основной темой пьесы является то, что даже самые могущественные государства могут быть разрушены из-за агрессии.
6. Самая старая книга (600 г. до н.э.)
Самая старая многостраничная книга состоит из шести связанных страниц, сделанных из 24-каратного золота и скрепленных кольцами. Книга была найдена более 70 лет назад в пещере недалеко от реки Струма на юго-западе Болгарии. В ней содержатся иллюстрации и символы таких вещей, таких как всадник, солдат, лира и русалка.
Книга, датируемая 600 годом до нашей эры, была создана этрусками, которые считаются одним из самых загадочных древних народов Европы. Считается, что они мигрировали из Лидии (современная Турция) и поселились в Северной и Центральной Италии около 3000 лет назад. К сожалению, многие из записей этрусков были уничтожены римлянами, которые завоевали их в четвертом веке до нашей эры. Всего было найдено 30 подобных золотых пластин по всему миру, но ни одни из них не связаны вместе, как золотая книга этрусков.
7. Самое старое сохранившееся стихотворение (2100 г. до н.э.)
Хотя стихи сегодня чаще всего ассоциируются с любовью и романтикой, они впервые использовались, чтобы рассказывать истории. Старейшим сохранившимся стихотворением, также являющееся старейшим литературным произведением, является «Эпос Гильгамеша» древних шумеров. Стихотворение, написанное на 12 каменных табличках (которые уцелели не полностью), описывает бывшего правителя Шумера, который правил городом Урук в Месопотамии. Хотя считается, что Гильгамеш был настоящим человеком, история о нем, написанная на табличках, является вымышленной.
В стихотворении Гильгамеш описывается как полубог, великий строитель, воин и мудрец. Он сражается с дикарем по имени Энкиду, который жил среди животных и был создан богом. Гильгамеш побеждает, и они становятся друзьями, а затем оба переживают ряд сумасшедших приключений, таких как убийство волшебного быка и выживание в огромном наводнении.
В 2011 году музей Сулеймании в Курдистане приобрел у контрабандистов 60-70 табличек, среди которых на одной нашли еще 20 строк древнейшего в мире стихотворения.
8. Самая старая сохранившаяся песня (3400 г. до н.э.)
Музыка всегда являлась частью повседневной жизни для многих людей, ведь у нее есть удивительная способность возбуждать широкий спектр эмоций в человеке.
Считается, что люди изобрели музыку в качестве способа объединить людей в сообществе, что было невероятно важным в ранних группах охотников и собирателей. Чувство общности с соплеменниками было важно, потому что всем нужно было работать в команде, чтобы выжить.
9. Самая старая сохранившаяся скульптура (33 000 - 38 000 г.г. до н.э.)
В 2008 году на юго-западе Германии археологи нашли самую старую скульптуру в мире, которой по разным оценкам от 35 000 до 40 000 лет. Статуя, названная Венерой из Холе-Фельс, размером с палец и вырезана из бивня мамонта.
Статуэтка сделана в виде тела гипертрофированной женщины; у нее нет рук, ног и головы, зато несложно рассмотреть очень большие груди, ягодицы и гениталии. Сегодня уже неизвестно предназначение данной скульптуры. Некоторые утверждают, что она является представлением плодородия и размножения, в то время как другие считают, что это символ здоровья и долголетия. Но, пока люди не изобретут машину времени и не научатся говорить на языке ориньякской культуры, вероятно, никто не узнает, что на самом деле означала скульптура или для чего она использовалась.
10. Самая старая картина (37 000 - 39 000 г.г. до н.э.)
Считается, что люди впервые появились в Африке около 200 000 лет назад. Около 50 000 лет назад они мигрировали на территорию современной Австралии, по пути останавливаясь на острове Сулавеси (Индонезия), где и были найдены самые древние пещерные рисунки. Сегодня с помощью современных методов, базирующихся на распаде урана, был проверен возраст вещества, покрывшего рисунки за тысячи лет. Это минерал кальцита, который образуется при протекании воды через известняк в пещере. Результаты исследования показали, что некоторым из картин не менее 39 000 лет.
Самые древние наскальные картины - это трафареты рук. Художники создавали их, положив руку на крышу или на стену пещеры, и распыляя поверх краситель, оставляя контур руки.
Еще одна картина, найденная в пещере, датированная 35 400 годами, изображает животное бабируса. Возможно, это самый старый известный образный рисунок в мире.
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