Вещи из прошлого, которые не стоит выкидывать, как бы сильно ни чесались руки

У многих из нас есть привычка не выбрасывать старые вещи, будь то одежда, посуда или даже мебель. На дальних полках шкафов хранятся вышедшие из моды джинсы, а старые кресла теперь обеспечивают уют на даче.

И очень хорошо, что эта привычка есть, потому что мода циклична и многие вещи вновь могут послужить своим владельцам. А некоторые так и вовсе не захочется больше убирать с глаз долой.

Ознакомившись с последними идеями дизайнеров и модельеров, мы в AdMe.ru пришли к выводу, что сейчас самое время проверить, не завалялись ли на балконах и дачах старые вещи. Если да, то поздравляем: вы счастливчики и теперь в тренде.



1. Джинсы клеш

2. Цветная стеклянная посуда





3. Джутовые половички

4. Сундуки



5. Чугунные сковороды

6. Кресла для отдыха

7. Межкомнатные деревянные занавески

8. Хендмейд-сумки-шоперы

9. Одежда в клетку

10. Стулья

11. Валенки



12. Мини-юбки

13. Комоды

14. Занавески в стиле кафе

15. Торшер

16. Шапки-«петушки»

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