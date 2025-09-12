20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Мир не стоит на месте, и вместе с ним меняется наш лексикон. Но новые фразы-то строятся из старых слов!
Публикуем подборку фраз, которые сегодня никому не режут ухо, а вот четверть века назад они звучали бы просто безумно.
Я буду в лесу, но ты мне позвони.
У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.
Я случайно стер «Войну и мир».
Блин, не могу войти в почту.
Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?
Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.
Положи мне деньги на трубу.
Я завтра себе мозгов докуплю.
Я качаю эльфа.
Давай подарим ему домашний кинотеатр.
Я Вторую мировую за немцев прошел.
Да ты на телефоне посчитай.
Переименуй папку.
Дай мне 25 рублей на метро.
Воткни мне зарядку.
Не подскажете, который час, а то я телефон дома забыл?
У меня винт полетел.
Меня взломали.
Пока на машине ехала, успела книгу послушать.
