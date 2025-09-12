С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 572 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Автор, ты мразь брехливая. Отработал свои серебреники, за плевок?. Только подумай о том, что плюнул ты в своих родите...Почему в Советско...
  • Александр Дербенев
    Полный бред. А сейчас что, лучше. Сплошная нажива и воровство. Нет никакой конкуренции. Сельское хозяйство разрушено....Почему в Советско...
  • Misha Glusch
    👍Зачем матросы в 1...

20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Мир не стоит на месте, и вместе с ним меняется наш лексикон. Но новые фразы-то строятся из старых слов!

Публикуем подборку фраз, которые сегодня никому не режут ухо, а вот четверть века назад они звучали бы просто безумно.

20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Я буду в лесу, но ты мне позвони.

У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.



Я случайно стер «Войну и мир».

Блин, не могу войти в почту.

Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?

Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.

Положи мне деньги на трубу.

Я завтра себе мозгов докуплю.

Я качаю эльфа.

Давай подарим ему домашний кинотеатр.

Я Вторую мировую за немцев прошел.

Да ты на телефоне посчитай.

Переименуй папку.

Дай мне 25 рублей на метро.

Воткни мне зарядку.

Не подскажете, который час, а то я телефон дома забыл?

У меня винт полетел.

Меня взломали.

Пока на машине ехала, успела книгу послушать.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)





И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram

Ссылка на первоисточник
instagram (инстаграм), социальная сеть
наверх