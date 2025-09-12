20 повседневных фраз, за которые 25 лет назад можно было бы попасть в дурдом

Мир не стоит на месте, и вместе с ним меняется наш лексикон. Но новые фразы-то строятся из старых слов!



Я буду в лесу, но ты мне позвони.



У меня уже рука замерзла с тобой разговаривать.

Я случайно стер «Войну и мир».Блин, не могу войти в почту.Я тебе письмо десять минут назад послал, ты получил?Я не могу с тобой говорить, ты все время пропадаешь.Положи мне деньги на трубу . Я завтра себе мозгов докуплю.Я качаю эльфа.Давай подарим ему домашний кинотеатр.Я Вторую мировую за немцев прошел.Да ты на телефоне посчитай.Переименуй папку Дай мне 25 рублей на метро.Воткни мне зарядку Не подскажете, который час, а то я телефон дома забыл?У меня винт полетел.Меня взломали.Пока на машине ехала, успела книгу послушать.