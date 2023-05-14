Африка: сцены из жизни

Отправляемся в Африку, где живут большинство самых бедных людей в мире.







Рыбаки на побережье Кении. (Фото Brian Inganga):







Вооруженные ополченцы в 70 км к северу от Гомы, Демократическая Республика Конго. (Фото Moses Sawasawa):







Женщина из племени масаи идет с собранными дровами в деревню. (Фото Yasuyoshi Chiba):







Традиционные племенные танцы. (Фото Guerchom Ndebo):







Полицейские против протестующих. Протестуют против резкого роста стоимости жизни. (Фото Nipah Dennis):







Школьники несут фонари во время церемонии Белтайна в школе в Йоханнесбурге, Южная Африка. (Фото Kim Ludbrook):







Протестующие. (Фото Marwan Ali):







Уличные артисты выступают на фестивале «Художники по соседству» в Тунисе, Тунис. (Фото Yassine Gaidi):







Военный вертолет CH-47 Chinook Королевских ВВС Марокко. (Фото Fadel Senna):







Голодающие на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):







Транспортное средство на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):







Рыбаки вытягивают сети во время ежегодного лова сардин в Уинклспруте, недалеко от Дурбана, Южная Африка. (Фото Rogan Ward):







Сидячая забастовка. Протест против девяти человек, убитых в ходе антивоенных демонстраций. (Фото Marwan Ali):







Алжирские мальчики машут своим национальным флагом во время военного парада в честь 60-летия независимости Алжира. (Фото Toufik Doudou):







Автозак в Абудже, Нигерия. (Фото Kola Sulaimon):







Президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Похороны 21 подростков: загадочная смерть в плохо проветриваемой местной таверне. (Фото Siphiwe Sibeko):







Кенийцы протестуют против инфляции и стоимости жизни. (Фото Brian Inganga):







Торговец пасет овец на рынке скота в районе Джабра на юге столицы Судана Хартума. (Фото Ashraf Shazly):







Сомалийские дети, бежавшие от засухи. (Фото Farah Abdi Warsameh):







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