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Африка: сцены из жизни

Отправляемся в Африку, где живут большинство самых бедных людей в мире.

Африка: сцены из жизни

Рыбаки на побережье Кении. (Фото Brian Inganga):

Африка: сцены из жизни

Вооруженные ополченцы в 70 км к северу от Гомы, Демократическая Республика Конго. (Фото Moses Sawasawa):

Африка: сцены из жизни

Женщина из племени масаи идет с собранными дровами в деревню. (Фото Yasuyoshi Chiba):

Африка: сцены из жизни

Традиционные племенные танцы. (Фото Guerchom Ndebo):

Традиционные племенные танцы

Полицейские против протестующих. Протестуют против резкого роста стоимости жизни. (Фото Nipah Dennis):

Африка: сцены из жизни

Школьники несут фонари во время церемонии Белтайна в школе в Йоханнесбурге, Южная Африка. (Фото Kim Ludbrook):

Африка: сцены из жизни

Протестующие. (Фото Marwan Ali):

Африка: сцены из жизни

Уличные артисты выступают на фестивале «Художники по соседству» в Тунисе, Тунис. (Фото Yassine Gaidi):

Африка: сцены из жизни

Военный вертолет CH-47 Chinook Королевских ВВС Марокко. (Фото Fadel Senna):

Африка: сцены из жизни

Голодающие на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):

Африка: сцены из жизни

Транспортное средство на окраине Могадишо, Сомали. (Фото Farah Abdi Warsameh):

Африка: сцены из жизни

Рыбаки вытягивают сети во время ежегодного лова сардин в Уинклспруте, недалеко от Дурбана, Южная Африка. (Фото Rogan Ward):

Африка: сцены из жизни

Сидячая забастовка. Протест против девяти человек, убитых в ходе антивоенных демонстраций. (Фото Marwan Ali):

Африка: сцены из жизни

Алжирские мальчики машут своим национальным флагом во время военного парада в честь 60-летия независимости Алжира. (Фото Toufik Doudou):

Африка: сцены из жизни

Автозак в Абудже, Нигерия. (Фото Kola Sulaimon):

Африка: сцены из жизни

Президент Южной Африки Сирил Рамафоса. Похороны 21 подростков: загадочная смерть в плохо проветриваемой местной таверне. (Фото Siphiwe Sibeko):

Африка: сцены из жизни

Кенийцы протестуют против инфляции и стоимости жизни. (Фото Brian Inganga):

Африка: сцены из жизни

Торговец пасет овец на рынке скота в районе Джабра на юге столицы Судана Хартума. (Фото Ashraf Shazly):

Африка: сцены из жизни

Сомалийские дети, бежавшие от засухи. (Фото Farah Abdi Warsameh):

Африка: сцены из жизни

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