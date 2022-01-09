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19 полезных советов для кухни, которые сделают повседневность проще


Готовим правильно.

Готовим правильно.

Есть много вещей, которые все мы делаем каждый день и при этом делаем эти вещи абсолютно не правильно. Именно о таких вещах и пойдет речь в новом авторском видео, создатель которого откроет 19 занимательных и полезных кухонных секретов, каждый из которых уже по отдельности способен сделать жизнь человека намного лучше. Приятного просмотра!

А что Вы делаете не правильно из этого списка? Готовы побиться об заклад, что батон вы точно режете не правильно! А как насчет самого быстрого способа сделать горячие бутерброды?

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19 полезных советов для кухни, которые сделают повседневность проще

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19 полезных советов для кухни, которые сделают повседневность прощеПодписаться на мой Instagram
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