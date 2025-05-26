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Почему бедуины носят в пустыне тёмные вещи, если в них жарче, чем в светлых



Носить темную одежду в летний период – это не самая лучшая идея. С этой простой житейской мудростью знаком абсолютно любой человек. При этом изучение фотографий с изображением бедуинов вызывает у многих граждан искреннее недоумение, ведь многие из них носят в пустыне не просто темную, а порой и откровенно черную одежду.
В связи с этим возникает закономерный вопрос: неужто жители песков глупее нас – обитателей средней полосы?

Бедуины не так просты. /Фото: fotostrana.ru.

Бедуины не так просты. /Фото: fotostrana.ru.

 

Цвет одежды напрямую влияет на степень поглощения её электромагнитного излучения (солнечного света). Хуже всего с этой задачей справляются белые вещи, которые не поглощают, а отражают большую часть излучения. Далее идут вещи желтого цвета, а за ними красного. Лучше всего с поглощением солнечного света справляются черные, коричневые и фиолетовые вещи. Зеленые и синие также весьма эффективно поглощают свет. В сухом остатке имеем простую закономерность: в темной одежде солнечным днём жарче, чем в одежде светлых оттенков. Зная все это было бы логично предположить, что обитатели пустынь вроде бедуинов должны поголовно носить именно светлые вещи. Но почему в таком случае большинство из них поступает строго наоборот?
Конечно, носят разное. /Фото: ru.pinterest.com.

Конечно, носят разное. /Фото: ru.pinterest.com.

 

Действительно, одежда бедуинов сплошь и рядом темная, а то и вовсе откровенно черная. Неужто обитатели пустынь за сотни лет так и не додумались носить светлое? Как уже можно было догадаться, в действительности все не так просто и одежда «пустынников» куда хитрее, чем кажется на первый взгляд.
Дело в том, что проблема активного поглощения электромагнитного излучения тёмной тканью актуальна в первую очередь для тонких, открытых и плотно прилегающих к телу вещей. Одежда бедуинов, по сути, имеет диаметрально противоположные качества: она закрытая, свободная и достаточно плотная. Из-за этого для одеяний бедуинов куда большую роль с точки зрения физики играет закон Кирхгофа. Последний сообщает нам о том, что хорошие поглотители электромагнитного излучения одновременно являются хорошими излучателями.


Носят в том числе чёрное. /Фото: pinterest.com.

Носят в том числе чёрное. /Фото: pinterest.com.

 

Но что это значит в практическом применении? А это значит, что темная ткань является эффективным преобразователем электромагнитного излучения в тепловую энергию. Проще говоря, темные вещи активно греют воздух вокруг себя. В случае с одеждой бедуинов, такое качество вовсе не проклятие, а дар, так как в дело вступает конвекция. Этот же физический принцип использует, например, русская печка! В рамках конвекции горячий воздух поднимается вверх, освобождая место для холодного. Таким образом балахон бедуина превращается благодаря закону Кирхгофа и конвекции в импровизированный кондиционер: воздух под одеждой нагревается и устремляется наружу, освобождая место для холодного воздуха, который подтягивается снизу.
Одежда помогает охлаждаться. /Фото: fotostrana.ru.

Одежда помогает охлаждаться. /Фото: fotostrana.ru.

 

Постоянное движение воздуха под одеждой приводит к тому, что бедуины не только не страдают от жары, но и испытывают относительную прохладу. Условия, конечно, далеки от райских, однако в любой другой одежде в пустыне будет еще хуже. Поэтому народы песков отнюдь не какие-то дураки. Пускай, и не зная физики на академическом уровне, за столетия эмпирического опыта они смогли создать весьма эффективный гардероб, что позволяет выживать человеку даже в самой знойной пустыни. Само собой, не стоит думать, что достигается описанный эффект одним только цветом одежды. Используемые материалы и крой одежды также играют как минимум не меньшую роль.

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