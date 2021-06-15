Линда Лавлейс: Как девушка-пуританка стала первой звездой кино для взрослых, а потом ушла в религию

Несмотря на то, нравится нам это или нет, сегодня приходится признать очевидное – индустрия фильмов для взрослых постепенно выходит из тени и превращается в модный тренд: актеры в нем становятся мировыми знаменитостями, режиссеры не скрывают свои имена, слухи рассказывают о миллиардных прибылях. Считается, что первый шаг в этом направлении был сделан в 1972 году, когда на экраны вышел фильм «Глубокая глотка». Исполнительница главной роли Линда Лавлейс стала первой актрисой смелого жанра, заслужившая титул «звезды» и получившая в результате мировую известность. Много лет спустя она обвинила своего мужа и других создателей ленты в том, что сниматься в откровенных сценах ее принуждали.
Будущая звезда фильмов для взрослых Линда Сьюзан Борман в детстве получила очень строгое воспитание. Ее мать была настоящей пуританкой и воспитывала детей в соответствии с высокими моральными и религиозными нормами. За шалости могла наказать физически, хотя послушной и очень ответственной Линде этого и не требовалась. В классе девочку даже прозвали «монахиней» за невероятно скромное поведение. Местный священник позднее рассказывал, что она была «лучшей из его прихожанок». Однако в 19 лет, как это часто бывает при слишком строгом воспитании, Линда «сорвалась с привязи». Причиной стал, разумеется, мужчина.
Линда Лавлейс и Чак Трейнор
Чак Трейнор работал в сфере кино, и девушка выскочила замуж за него после недельного знакомства. Правда, отношения в семье складывались своеобразно. Муж, снимающий очень откровенные фильмы, похоже, сумел быстро и кардинально поменять взгляды Линды на жизнь, так как уже через три месяца его юная супруга забеременела, причем сама не знала от кого. Ребенок оказался в приюте (Линда потом обвиняла в этом решении свою мать), а молодая чета с головой ушла в создание откровенных фильмов. Чак, несмотря на талант, в который Линда верила всей душой, никак не мог добиться успеха, и в 1969 году она решила помочь мужу, снявшись в его фильме. Тогда и был придуман псевдоним Лавлейс. Первым ее опытом стал также неудачный «Dogfucker». Позднее Линда обвинит всех создателей ленты в насилии над собой и даже в том, что к съемкам ее принуждали оружием, но в те годы ее интервью, звучали вполне оптимистично:
«Нигде я не чувствую себя настолько уверенно и спокойно, как на съемочной площадке. Здесь, если угодно, мой дом и моя семья — каждый из актеров, которому я отдаюсь на экране, в этот момент для меня муж. О какой эксплуатации тел можно вести разговор при таких отношениях между нами?»
Вероятно, Чак Трейнор действительно был талантливым человеком и умел чувствовать веяния времени, так как через три года новый опус в данном жанре, снятый режиссером Джерардом Дамиано, наконец-то «выстрелил». Фильм «Глубокая глотка» имел ошеломляющий скандальный успех. Сегодня он признается значимым событием в истории кинематографа и исследуется как явление, оказавшее влияние на массовую культуру. Во многом он стал первым для своего жанра: принес своим создателям гигантский доход в несколько сотен миллионов долларов, охватил широкие зрительские массы, заслужил упоминания в серьезных изданиях и стал модной в тот момент новинкой. На один из сеансов в Нью-Йорке, например, билеты были раскуплены на две недели вперед.
Линда Лавлейс и Гарри Римс, кадр из фильма «Глубокая глотка»
Исследованию его успеха посвящено много работ. Считают, что, несмотря на общее соответствие своему жанру – фильм состоял из небольших сцен, слегка связанных по смыслу, и откровенных кадров 15 половых актов, сам сюжет был достаточно оригинальным. Кроме того, способности Линды, продемонстрированные в картине, настолько шокировали публику, что она на волне успеха даже ездила по стране с лекциями, раскрывая тайны своей уникальной «техники».
«Глубокая глотка» даже породила новый поджанр «порношик» или, как называли такие фильмы в наших первых видеосалонах, «крутая эротика». Достаточно дорогие фильмы, предназначенные для широких зрительских слоев, содержали уже и сюжет, и диалоги, и хорошую актерскую игру, были отлично оформлены. Пиком этой эпохи считают «Калигулу» Тинто Брасса. Хотя данный жанр в целом исчерпал себя в то время, сейчас, похоже, упавшее знамя подхвачено современными режиссерами. Например, очень откровенная эротическая драма Ларса фон Триера «Нимфоманка» по версии авторитетного французского киножурнала Cahiers du Cinema была признана одним из 10 лучших фильмов 2014 года и заслужила ряд кинопремий. Все больше маститых режиссеров включают в свои картины сцены 18+, сегодня это уже не считается чем-то удивительным. Считается, что весь этот современной разгул эротики на экранах ведет свое начало именно от «Глубокой глотки».
Однако дальнейшая творческая судьба Линды Лавлейс сложилась не очень удачно. В создаваемых позднее откровенных популярных фильмах она не снималась, а потом, благодаря знакомству с известной феминисткой Андреа Дворкин, и вообще пересмотрела свои взгляды на жизнь и прошлое творчество. Большую роль тут сыграло и возвращение в лоно религии. Результатом стали ее утверждения о совершенном насилии. Она рассказывала о жестокости своего мужа, который избивал ее и заставлял заниматься проституцией. В интервью 1981 года даже прозвучало:
«Это преступление, что кино всё ещё показывают; к моей голове всё время было приставлено оружие.»
Звезда фильма «Глубокая глотка» Линда Лавлейс
Также актриса считала себя загипнотизированной. В 1986 году на заседании специальной комиссии, она заявила:
«Фактически каждый раз тот, кто смотрит кино, наблюдает меня изнасилованной».
Было проведено разбирательство, но никто из участников съемок не подтвердил наличие на съемочной площадке оружия. Однако факты того, что Чак Трейнор имел над супругой полный контроль и часто избивал ее, были признаны. Замечено, что в фильмах на теле Линды действительно видны синяки и ушибы.
Линда Лавлейс
Скандальная звезда в последние годы своей жизни была активисткой движения «Женщины против порнографии». Она стала живым знаменем этой борьбы, написала книгу «Испытание веры», которая вышла миллионным тиражом и проехала по стране теперь уже с лекциями в защиту прав женщин. Почти 20 лет посвятила она этой деятельности. В 53 года легенда индустрии фильмов для взрослы погибла под колесами автомобиля.
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